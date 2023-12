Locul din Ungaria unde poți să dai lovitura dacă îți cumperi o casă. Are un preț mic, foarte mult teren și e aproape de România

Locul din Ungaria unde poți să dai lovitura dacă îți cumperi o casă. , potrivit unui sondaj realizat recent de Asociația CFA. În luna septembrie, casele și apartamentele s-au scumpit considerabil.

Locul din Ungaria unde poți să dai lovitura dacă îți cumperi o casă

Deși experții se așteaptă ca prețul să nu mai crească, cel puțin în următorul an, unii dintre români preferă să acorde atenție ofertelor de peste graniță. De exemplu, prețul proprietăților din Ungaria sunt mult mai mici.

ADVERTISEMENT

În timp ce în marile orașe din România, apartamentele sunt scoase la vânzare cu prețuri de depășesc 100.000 de euro, în Ungaria situația este diferită. Astfel, cei care locuiesc în vestul țării, lângă graniță, iau în calcul achiziționarea de locuințe în țara vecină.

în orașul Bătania, din judeţul Békés, o casă este vândută cu aproape 32.000 de euro, notează Pe lângă prețul mic, locuința este vândută cu foarte mult teren.

ADVERTISEMENT

Ce utilități are locuința din Ungaria

Este vorba despre o casă de 84 de metri pătraţi, care are două camere, baie și bucătărie. În plus, are o masardă care poate fi extinsă și o cameră care poate fi destinată depozitării, se arată în anunțul publicat de proprietar.

Casa are încălzire pe centrala cu gaz și, totodată, cu lemne și soba de faianţă. De asemenea, branșarea la curentul electric, care poate fi și ea destul de costisitoare, este deja făcută, conform proprietarului.

ADVERTISEMENT

Mai mult, locuința este racordată la rețeaua de apă și canalizare, iar construcția este extrem de stabilă, din beton și cărămidă. Fațada exterioară este și ea din beton, tencuită, se mai arată în anunț.

„Cireașa de pe tort” e reprezentată de terenul de 1.400 de metri pătrați și grădina bogată aflată aici. Potrivit proprietarului, sunt plantați foarte mulți pomi fructiferi, precum meri, pruni sau smochini.

ADVERTISEMENT

De asemenea, lângă casa cu suprafața utilă de 84 de metri pătrați există anexe formate din patru camere „de diferite dimensiuni”. Proprietatea din Ungaria este vândută la prețul de 31.900 de euro.