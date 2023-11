Locul în care Simona Gherghe nu își duce copiii. Sfat pentru părinți: “Mai bine stați acasă”

Simona Gherghe a oferit noi detalii despre copiii ei. Prezentatoarea emisiunii ”Mireasa”, de pe Antena 1, este foarte precaută cu educația fetiței și băiețelului său. De curând a dezvăluit că evită să-i ducă pe copii într-un anumit loc. Ce sfat are pentru părinți?

Simona Gherghe nu-și duce copiii în mall. Din ce motiv

Îndrăgita moderatoare este foarte activă în mediul online, când nu apare la TV. Pe Facebook și Instagram își împărtășește momente din viață, inclusiv cele petrecute alături de

ADVERTISEMENT

În acest weekend, a mărturisit într-o postare că nu îi place să-și ducă copiii în mall. A primit multe întrebări pe marginea acestui subiect din partea părinților și are un răspuns pentru ei. Evită acest loc din cauza aglomerației și a oboselii pe care o creează o astfel de situație.

Simona Gherghe spune că preferă să-și plimbe copiii în orice alt loc decât în mall atunci când întreaga familia are puțin timp liber. Drept urmare, îi îndeamnă pe părinți să nu-i ducă pe cei mici într-un mall. ”Mai bine stați acasă!”, mai precizează ea.

ADVERTISEMENT

”În legătură cu postarea de ieri, o poză cu Ana și Vlad, am fost la film, în mall, iar Vlad m-a întrebat dacă e aeroport. Pentru că am primit multe întrebări legate de acest lucru, eu țin să precizez că acest aspect depinde de fiecare.

Noi am simțit că nu vrem să îi ducem la mall, dacă avem puțin timp liber preferăm să facem orice altceva in afară de a merge la mall. Mie mi se pare un mediu cu mulți stimuli, care obosește foarte tare. Mai bine stați acasă, decât să îi duceți la mall.”, a explicat Simona Gherghe, luni,

ADVERTISEMENT

Simona Gherghe a devenit mamă după 40 de ani

Simona Gherghe este căsătorită de peste 5 ani cu Răzvan Săndulescu, fost jurnalist și în prezent consultant politic. Alături de acesta i-a adus pe lume pe Ana și pe Vlad.

Primul copil al Simonei Gherghe a fost Vlad și după doi ani s-a născut și Ana. De altfel, prezentatoarei nu i-a fost ușor să fie mamă. A trebuit să urmeze tratamente specifice pentru a rămâne însărcinată. Concret, a apelat la procedura in vitro.

ADVERTISEMENT

”Mi-am pus multă vreme întrebarea dacă nu cumva nu o să pot să am un copil, pentru că a durat un an și ceva până să rămân însărcinată. Practic, am rămas însărcinată în momentul în care am luat decizia să facem această procedură in vitro. Dacă nu s-ar fi întâmplat spontan, pe cale naturală, aș fi apelat cu siguranță la această procedură in vitro”, a declarat Simona Gherghe la Antena Stars.