Lora, speriată la culme după cutremurul din Bali: „Eu zic să vă îngrijorați”!

Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter s-a produs recent în Bali, unde Lora și iubitul său se află blocați încă din luna martie, când a izbucnit pandemia de coronavirus. Din fericire, acum sunt în afara oricărui pericol, însă au avut parte de o sperietură în toată regula.

Potrivit datelor furnizate de specialiști, seismul a fost detectat marți, 7 iulie, în jurul orei 01:54, la 154 de kilometri față de Semarang City, situat în provincia indoneziană Java Centrală. Întrucât vorbim despre o zonă în care astfel de fenomene au loc cu regularitate și sunt adesea însoțite de erupții vulcanice, fanii artistei au bombardat-o cu mesaje.

I-a liniștit, însă, câteva ore mai târziu, printr-o postare pe contul său de Instagram și i-a asigurat că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă. Nu de alta, dar ziua sa de naștere se apropie cu pași repezi și își dorește să o sărbătorească alături de toți cei dragi.

Cutremur puternic în Bali. Lora a tras o sperietură zdravănă

„A fost cutremur de aproape 7 grade. Am zâmbit. Eu zic să vă îngrijorați. ? #moldoveanca #amazing #bali #islandofgods”, le-a transmis Lora tuturor celor care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Îndrăgita artistă și iubitul său ar fi trebuit să ajungă în țară încă de pe data de 7 iulie, însă zborul le-a fost anulat, cel mai probabil din cauza răspândirii noului coronavirus. Cei doi și-au luat, însă, bilet pe 23 și speră ca această zi să fie cu noroc.

Artista speră să petreacă ziua de naștere acasă, alături de cei dragi

„S-a deschis aeroportul din Dempasar, capitala Bali, zboară anumite companii, nu și compania noastră. Ca să nu ne mai amâne de la săptămână la săptămână, am pus zborul pe 20 iulie.

Pe 23 e ziua mea de naștere și ar fi drăguț să fiu cu cei dragi. Îmi e dor de toată lumea, de țară, de călătorit prin țara mea. Sunt curioasă dacă voi intra în izolare 2 săptămâni, am testele făcute”, a dezvăluit Lora.

„Suntem îngrijorați și obosiți psihic. Incertitudinea are acest efect. Am avut câteva momente de panică, iar asta m-a consumat și mai tare. Este cel mai îngrozitor an din viață mea”, a mai spus cântăreața într-una dintre postările sale.