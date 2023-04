Loredana Chivu, spovedanie tuburătoare: ”Nicio femeie pe lumea asta nu poate fi cumpărată și nu trebuie bătută și închisă”

Loredana Chivu a trăit șocul vieții ei atunci când bărbatul căruia spunea că voia să-i dăruiască un copil și o ceruse de soție cu un a ajuns să o agreseze. Totul s-a întâmplat la 10.000 de kilometri de casă, după ce blondina suferise o intervenție la nivelul feselor. Ajunsă în țară, Loredana Chivu trăiește un coșmar. Nu mai iese din casă pentru că fostul iubit o amenință atât pe ea, cât și pe membrii familiei sale. Fratele vedetei a luat atitudine, iar Loredana Chivu a vorbit în exclusivitate, pentru FANATIK, despre ceea ce se întâmplă acum.

Fratele Loredanei a stat față în față cu presupusul agresor după bătaie

Loredana Chivu a reușit să se întoarcă în România după ce a fost lovită, amenințată și escortată cu poliția dintr-un hotel din Columbia. Acum, fosta asistentă tv și-a găsit curajul și a acționat pe cale legală împotriva bărbatului.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa fostul ei iubit nu ar fi încetat cu amenințările la adresa Loredanei și a familiei sale. În plus și fratele vedetei, Răzvan Chivu, s-a întâlnit cu presupusul agresor al Loredanei și ar fi încercat să calmeze situația.

“Am depus plângere împotriva lui în România, dar am depus pentru ameninţare pentru că mă ameninţa că mă omoară. Îmi spunea că ori trăiesc eu, ori el. În România a făcut acelaşi lucru pe care l-a făcut în Columbia. S-a mutat într-un apartament aproape de mine. Eu m-am mutat de acolo, deşi mi-am mai lăsat câteva lucruri în imobilul respectiv.

ADVERTISEMENT

Au existat constant ameninţări cu moartea, presiunile psihice, teroarea, urmăririle. Am fost urmărită inclusiv la salonul unde îmi fac părul, deşi eu nu mai postam unde mă aflu de teamă. El mă urmărea, am fost pândită la salon, am fost pândită la bloc” , susține fosta asistentă tv.

Loredana Chivu stă în casă de frică. Confruntarea fratelui cu fostul cumnat continuă!

Loredanei Chivu i s-a emis un ordin de protecție pe care vedeta dorește să îl prelungească. În plus, spre deosebire de fratele ei care a stat la masă cu fostul cumnat, Loredana nu mai iese din casă de frica lui.

ADVERTISEMENT

„I-am făcut plângere penală pentru ce s-a întâmplat în România și vom merge în instanță. O să aflu în instanţă ce se va întâmpla pentru că nu am depus plângere în decurs de trei luni. Nu am avut timp şi am sperat în sufletul meu că mă voi lupta să las în urmă acest incident. Eu să îmi văd de viaţa mea, el de a lui. Nu s-a întâmplat asta.

Îmi transmiteau oameni din partea lui să nu ies din casă pentru a nu mi se întâmpla ceva rău. Am fost ameninţată cu moartea în faţă. M-a terorizat ! Stau de luni de zile aproape numai în casă, îmi este frică să cobor şi în parcarea subterană. De fiecare dată când ies stau să alerg la maşină, să blochez maşina. A ajuns să îmi fie frică de orice!”, a spus Loredana Chivu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Loredana Chivu: „Ajungea să îmi terorizeze copilul”

Cu toate că a fost răsfățată de-a lungul celor doi ani și jumătate de relație de iubitul ei, un om de afaceri potent financiar din Arad, ba chiar ar fi primit o mașină cadou de la omul de afaceri din Arad, Loredana Chivu este de părere că toate aceste obiecte de lux ar fi fost un mijloc de a atrage atenția asupra lui.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că toate aceste cadouri pe care mi le-a oferit le-a făcut pentru imaginea lui. Toate au fost premeditate. A vrut să-şi ascundă adevăratul caracter şi să pară un gentleman. El părea şi în faţa prietenilor mei un om echilibrat, dar s-a dovedit a fi omul agresiv.

Mă bucur că nu am apucat să mă mărit cu el, poate aveam un copil şi ajungea să îmi terorizeze copilul. Nicio femeie pe lumea asta nu poate fi cumpărată sau vândută! Dacă am primit nişte cadouri, nu justifică absolut nimic. Nu înseamnă că trebuie să stau bătută, agresată, închisă în casă, să-mi fie frică şi de umbra mea pentru câteva cadouri”, a mai spus Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Loredana Chivu face dezvăluiri cutremurătoare despre trauma trăită

Cu tremur în glas, fosta asistentă tv a povestit cum avea să înceapă cea mai grea perioadă din viața ei, perioadă care nici până astăzi nu s-a încheiat. „Am fost în Columbia pentru o intervenţie foarte importantă pentru mine, o reconstrucţie a feselor.

Operaţia mare am avut-o pe 18 octombrie, apoi pe 4 noiembrie am avut o complicaţie. În ziua respectivă am stat şapte ore la spital, apoi am mers cu el şi cu asistenta mea la hotel, el a mers să îşi cumpere ceva de mâncare, s-a întors extrem de nervos, apoi a început calvarul”, spune Loredana Chivu pentru FANATIK.

Încă afectată de cele întâmplate, Loredana Chivu nu știe nici acum ce l-ar fi determinat pe bărbat să recurgă la violență. Mai mult, blondina susține că ar fi știut ce hram poartă cel care, la acea vreme, îi era iubit. „A sărit pe mine și m-a agresat fizic, m-a bătut cu pumnii, cu picioarele. M-am învineţit rău ulterior. M-a pus în situaţia în care mă aflu la 10.000 de kilometri distanţă de casă şi mă calcă în picioare, la propriu.

Eu eram o legumă atunci. Mi se pare traumatizant că am fost bătută când eram neputincioasă, nu puteam să mă ridic să merg la baie. Despre un astfel de act grotesc vorbim, la care nu m-aș fi așteptat vreodată” a povestit, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Loredana Chivu a fost escortată cu poliția din hotel

Lovită, amenințată, aflată departe de casă și fără vreo putere de a se apăra a fost nevoită să se ascundă de presupusul ei agresor la un hotel din Columbia. „Paza hotelului a intervenit după bătaie, am fost transportată din nou la spital şi de acolo am stat câteva zile spitalizată, apoi m-am ascuns de el într-un alt hotel din Columbia.

A aflat într-un final, m-a urmărit la hotelul respectiv, stătea în fiecare zi în recepţia hotelului în care mă aflam. Eram foarte speriată, aşa că am cerut ajutor. Poliţia columbiană mă escorta de fiecare dată când ieşeam din hotel”, spune fosta asistentă de televiziune.

Loredana Chivu susține că nu se aștepta la un astfel de comportament din partea fostului iubit „Noi am avut o relaţie din anul 2020. A fost violent în anumite situaţii, dar nu cu mine. Nu a ridicat niciodată mâna la mine până să ajungem în Columbia. Noi eram bine înainte de a ajunge în Columbia. Nu aş fi plecat cu el dacă aş fi simţit că ceva este în neregulă şi sunt în pericol”, susține blondina pentru FANATIK