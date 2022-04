Loredana Groza a pozat din nou provocator. Fanii sunt uluiți: ”Uneori cam exagerează cu despuiatul”

Deși are 51 de ani, vârsta pentru Loredana Groza este doar un număr. Drept dovadă fotografiile senzuale pe care le postează, adesea, pe rețelele de socializare. Vineri, artista și-a surprins fanii cu o altă poză, în care și-a scos în evidență formele bine sculptate.

Loredana Groza, o nouă postare senzuală la 51 de ani

Dacă până acum , de această dată, Loredana Groza a decis să se lase fotografiată și din alte unghiuri. Mai exact, și-a lăsat la vedere posteriorul, fapt care a stârnit valuri de aprecieri și critici, totodată, din partea fanilor.

Solista apare într-o rochie neagră, transparentă și cu mâinile pe perete. Ținuta îi scoate în evidență foarte mult posteriorul.

Peste 9 mii de like-uri a adunat cântăreața la fotografie. Unii fani consideră că este nepotrivită postura în care s-a afișat.

”La vârsta ei, cine nu și-ar dori sa aibă, faima, renume și un așa corp sculptat? Haideți să fim serioși, femeia arata bine, chiar daca uneori cam exagerează cu despuiatul! /Este frumos, normal, la câte operații are, dar trebui să se uite și în buletin/Doamne păzește și maica precista, e sfintele post!”, au scris unii fani la postarea interpretei.

Dincolo de critici, nelipsite au fost și admirațiile:

”Frumoasa noastră Loredana e cunoscută în toată lumea pentru frumusețea ei, inteligență și muzică ei! Felicitări și mult succes în continuare! (…) Păcat că ai trecut de 50 de ani”, au mai comentat alți fani.

Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste din țară, datorită vocii și spectacolului pe care-l face pe scenă. În ciuda acestor lucruri, cântăreața face parte și din categoria celor mai controversate vedete din România, din cauza operațiilor estetice pe care le are și, evident, a felului cum se pozează.

Ce spune Loredana Groza despre operațiile sale estetice

La un moment dat, în cadrul unui post TV, . Cântăreața le neagă.

”Nu am nicio operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri non-invazive care te ajută să fii wow.

Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine”, a spus Loredana Groza, la Antena Stars.