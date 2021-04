Loredana Groza: “Toți românii ascultă manele”. Ce spune despre criticile primite

Loredana Groza a discutat miercuri, la Antena 3, despre piesa “#Fericire #Bună dimineața”, produsă de Costi Ioniță, în care au fost invitați să cânte și Florin Salam, Jador, Adi de la Vâlcea, Nicu Paleru dar și mulți alți artiști, declarând că: “toți românii ascultă manele” și analizând criticile primite.

Loredana deja a comentat o parte dintre criticile primite în urma acestui proiect medical, explicând că muzica transmite un mesaj universal și că interpretează cu plăcere orice gen muzical.

Mircea Badea a avut un comentariu amuzant la adresa piesei, comparându-l pe Jador cu președintele Klaus Iohannis.

Loredana Groza: “Toți românii ascultă manele și nu numai românii”

“Ca să fiu sinceră, nu m-au afectat criticile absolut deloc. Am citit nu demult un comentariu a lui Woody Allen care spunea că nu îl interesează nici comentariile pozitive, nici cele negative.

Nu pot să fiu atât de ipocrită spunând că nu mă interesează mesajele pozitive, dar nu îmi consum energie cu lucruri firești.

Mereu când e un plus, există și un minus. Normal că atunci când ceva iese din tipare, care îi șochează pe cei care consideră că muzica ascultată de ei este superioară, există o reacție.

Oamenii se obișnuiesc cu orice, cum s-au obișnuit cu bluesul, cu jazzul, care au fost la fel de criticate la vremea lor.

Adolf Huxley a făcut un comentariu negativ amplu despre muzica comunității afro-americane, pentru că este vorba și despre rasism.

Și aici e o mare parte a discuției despre rasism, faptul că există această conclurare pe care eu am făcut-o cu acești cântăreți excepționali care apar în acest clip, unii nu pot să înghită lucrul acesta.

Foarte mulți nu știu că de foarte mult timp fac asta, poate sunt generații care nu au văzut cum am cântat alături de Cornelia Catangă și Nelu Ploieșteanu, cum în ’89, am prelucrat o piesă lăutărească, ‘Cip-cirip’, pe care am cântat-o în Berlinul de vest cu un taraf de lăutari.

Foarte puțină lume sție acest lucru, nu aveam Youtube. Toți românii, la orice petrecere și nu numai românii ascultă manelele.

Vorbeam cu Costi Ioniță, el a adus împreună această nebunie, el spune că e un nou gen, că nu e o manea de fapt, nu e manea, nu reggaeton, este un happy-ton, este noul trend.

De ce am face o manea tipică? S-au tot făcut astea, noi venim cu un switch, o schimbare, asta trebuie să faci mereu în muzică. Eu apreciez oamenii care se pricep la toate și pe cei care își exprimă opiniile astea într-un mod foarte amuzant.

Ceilalți artiști nu au știut că voi cânta, doar la filmare au aflat, doar cu Florin Salam discutasem înainte, mi-a spus că e foarte bucuros că vom cânta împreună”, a declarat Loredana Groza.