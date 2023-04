Loredana, soția lui Alin Chirilă, prima reacție după eliminarea de la Survivor! Cum îl așteaptă: ”A fost numărul 1”

Loredana, soția lui Alin Chirilă, a avut prima reacție după eliminarea fostului „Războinic” de la Survivor România! – este afirmația pe care, în urmă cu ceva timp, nimeni nu putea să o creadă. Sau să o rostească! Considerat a fi unul dintre cei mai puternici concurenți din Dominicană, sportivul a aflat, miercuri, decizia publicului. În urma voturilor, Carmen Grebenișan a ieșit în avantaj, iar sportivul a fost eliminat din concurs.

Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România. Ce spune soția sportivului

Sportiv de performanță și un cunoscut luptător MMA, de la Survivor România. După aproape 4 luni de competiție, miercuri seară a aflat, în cadrul consiliului, că aventura lui a luat sfârșit.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Loredana Chirilă, soția marelui sportiv, chiar la câteva momente după ce aceasta a aflat, de la televizor, că Alin se întoarce acasă. Sinceră și bucuroasă că o să-l revadă, soția lui Alin Chirilă ne-a oferit prima reacție!

Cum ai primit vestea că Alin este eliminat? Ce ai simțit atunci când i-ai auzit numele? Copiii ce au spus?

ADVERTISEMENT

– Sinceră să fiu, am fost și supărată și ușurată. Era tot mai greu să-l văd cum luptă de unul singur. Îi vedeam tristețea și suferința. Îmi cunosc bărbatul, așa că știam că nu este ok. Pe copii am încercat să-i pregătesc să nu fie atât de dezamăgiți. La final s-au bucurat că o să vină acasă. Cred că dorul de el a fost mai mare.

„Îl așteptăm cu drag și dor”

Cum îl aștepți acasă? Probabil de-abia așteaptă să mănânce tot ce e mai bun și mai gustos. Ce îi pregătești, care e mâncarea lui preferată?

ADVERTISEMENT

– Îl așteptăm cu drag și dor în primul rând. Plus felurile de mâncare preferate: ciorbă rădăuțeană, sarmale și salam de biscuiți cu nuci și ciocolată.

Cum crezi că va fi revederea voastră? Ai emoții?

– Avem mari emoții și eu și copiii. Nu am stat niciodată atât de mult despărțiți să nu vorbim deloc. Au fost niște luni grele și pentru noi, dar mai ales pentru el. Cred că o să fie răsfățatul familiei o perioadă.

ADVERTISEMENT

Ești mândră de Alin? De parcursul lui de la Survivor? Crezi că a văzut toată lumea ce trebuia să vadă la el? Că a demonstrat tot ce se putea?

ADVERTISEMENT

– Sunt foarte mândră de el. A fost numărul 1 toată competiția. Și mă bucur că a fost el, așa cum este acasă și nu a jucat teatru pentru camere. Alin este un om direct, simplu și adevărat. Nu se pricepe la strategii și aranjamente, pentru că el ce a realizat a realizat prin muncă. Și acolo a muncit. Pe traseu a fost numărul 1, pentru că acolo depindea totul de el. Era el și traseul. Acolo era totul adevărat.

„Lângă el mă simt protejată”

Care o să fie primul lucru pe care i-l vei spune, atunci când îl vei privi în ochi din nou?

– Probabil o să amuțesc ca de obicei și o să aștept să mă strângă tare în brațe. Lângă el mă simt protejată, mi-a fost greu fără el și când o să fie lângă mine cred că pentru un moment o să se oprească timpul în loc. El și copiii sunt totul pentru mine .

Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România

În cadrul consiliului de eliminare, vestea că va părăsi competiția Survivor România nu a fost chiar cea mai tragică pentru fostul „Războinic” Alin Chirilă. Sportivul a menționat faptul că simțea, cumva, că asta avea să se întâmple. În fața lui Daniel Pavel, dar și în fața celorlalți concurenți, Alin Chirilă a spus că a visat că așa vor decurge lucrurile. Momentul în care Robert Moscalu și-a adjudecat colanul de imunitate a fost momentul în care a știut cel mai bine că el urma să fie nominalizarea lui.

„Să vă spun sincer, am simțit. Am avut un sentiment care mi-a prezis acest moment, înainte de jocul de imunitate pe care l-a câștigat Robert… Eu am visat toată această schemă.

Alin Chirilă: „Sunt împăcat cu gândul”

Am zis că nu e real. Am zis că nu are cum să se întâmple așa ceva. Sentimentele pe care le-am trăit aici au fost intense și foarte reale. Eu sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc, așa cum am mai spus.

Vreau doar să spun colegilor mei care rămân aici că viața lor continuă și după Survivor și să-și asume orice scot pe gură, fiind injurii sau orice. Să și le asume, pentru că mulți dintre ei sunt într-un anumit fel, ca să dea bine la cameră. Eu am fost aici așa cum am considerat că dau bine pentru mine. Eu sunt cea mai importantă persoană. Am fost exact așa cum sunt eu, cum mă cunosc prietenii mei… Cum mă cunoaște familia mea de acasă”, a spus fostul „Războinic” Alin Chirilă, după eliminarea de la Survivor România.

Alin Chirilă se poate lăuda cu o soție superbă!

Nu doar în jocurile de recompensă sau comunicare de la Survivor a avut Alin Chirilă noroc! În viața reală, fostul „Războinic” are o familie extrem de unită, după cum se poate vedea, lejer, din postările de pe rețelele de socializare.

Alin Chirilă este un familist convins și, analizând imaginile, ne dăm seama că are și de ce! Are o soție superbă, pe Loredana, care îi este alături la orice pas. Bruneta iubește și ea sportul și merge la sală ori de câte ori are ocazia, pentru a se menține mereu în formă maximă!