Atanas Trică a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA după , în care tânărul fotbalist al Universității Craiova a înscris un gol. În cadrul aceleași intervenții, nepotul lui Ilie Balaci s-a plâns de tratamentul de care are parte în Bănie.

Lorena Balaci își temperează fiul Atanas după declarațiile de la Fanatik SuperLiga: „L-a afectat foarte tare”

Concret, la echipa mare a Universității Craiova, fiind trimis în multe rânduri la echipa a doua. De asemenea, fotbalistul în vârstă de 19 ani a lăsat de înțeles că se gândește la o plecare din Bănie. pe seama declarațiilor făcute de Atanas Trică.

Lorena Balaci, mama lui Atanas Trică și fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, a oferit o primă reacție după declarațiile făcute de fiul său la FANATIK SUPERLIGA. „S-a interpretat greșit declarația lui Atanas, el nu a spus niciodată că nu mai continuă la Craiova.

El a declarat faptul că și-ar fi dorit să joace mai multe minute. De aici s-a interpretat. El este conștient de concurența foarte puternică, sunt atacanți mai buni decât el, care are doar 19 ani.

„L-a afectat foarte tare, i-am zis să nu mai dea declarații”

Această răstălmăcire l-a afectat foarte tare, i-am zis să nu mai dea declarații. El a fost împrumutat sezonul trecut, dacă s-a decis ca în acest sezon să continue la Craiova înseamnă că știe staff-ul tehnic și conducerea clubului de ce”, a declarat Lorena Balaci, conform .

În actuala stagiune, Atanas Trică a adunat doar 59 de minute pentru Universitatea Craiova în SuperLiga. Convocat de Costin Curelea la naționala României U20 pentru meciurile din Elite League, atacantul a evoluat 54 și 53 de minute cu Anglia U20, respectiv Norvegia U20 (0-5).

Atanas Trică, nemulțumit de situația de la Universitatea Craiova: „Nu mai am cuvinte să spun! Meritam mai multe şanse”

”La club, nu prea știu ce să spun, nu prea mai a cuvinte. Sunt dezamăgit că nu primesc șanse. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut treaba acolo, am dat gol meci de meci. Consider că merit și eu mai multe șanse.

Îi las pe antrenori să decidă. Sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați. Eu îmi fac treaba unde sunt trimis. V-am spus ce simt eu, să nu fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept momentul, ca orice alt jucător.

(n.r. Te gândești să pleci?) Rămâne de văzut. Sunt puțin supărat, nici nu aveam drept de joc în Youth League. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla.

Cu domnul Papură am o relație foarte bună pentru că el, până să plece Reghecampf, a fost la echipa a doua antrenor. Am avut meciuri foarte bune alături de el. Vom avea o discuție.

Nu știu ce să zic, e normal, orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute. Sunt dezamăgit, orice jucător vrea să joace. E mult mai grav dacă nu dorești să joci.

Nu pot să spun că puteam să fac în anumite meciuri diferența, dar cred că puteam să joc. Îmi doresc să joc la un nivel cât mai bun. Am avut discuții, rămâne de văzut dacă va fi o ofertă, inclusiv din liga a doua, nu aș refuza un împrumut pe șase luni”, a spus Atanas Trică, la FANATIK SUPERLIGA.