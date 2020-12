Lorena Ostase încrezătoare după partida cu Norvegia: “Suntem bucuroase pentru cum am jucat, putem!”

Lorena Ostase s-a declarat încrezătoare după partida cu Norvegia, chiar dacă naționala României a încheiat prima fază a grupelor din cadrul Euro cu o înfrângere, 28-20 cu Norvegia.

La finalul jocului contra Norvegiei, pivotul Lorena Ostase, a spus că este mândră de jocul reușit, iar căderea din ultimele 10 minute, este inexplicabilă.

După acest rezultat, tricolorele merg mai departe cu zero puncte, Norvegia are 4 puncte, iar Germania 2 puncte.

”Suntem bucuroase pentru modul în care am jucat, am arătat un joc bun, am crezut în noi. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute, avem multe de învățat din acest meci. Cu siguranță vom arată bine în Main Round, avem încredere.

Mă bucur că am reușit un joc bun defensiv, portarii au reușit un meci extraordinar, trebuie să avem încredere în noi, pentru că putem”, a declarat Lorena Ostase, la finalul partidei.

România a terminat, grupa D pe locul al treilea, cu două puncte, în spatele Norvegiei și Poloniei. Mai departe, în Main Round, echipa antrenată de Bogdan Burcea va intra cu zero puncte.

Cristina Neagu o vede pe Norvegia principala favorită la titlu: ” Este cea mai în formă echipă din turneu”

“Va fi greu de tot împotriva Norvegiei. Din ce am văzut, este cea mai în formă echipă de la Campionatul European, cel puțin în acest debut. Poate că ați văzut meciul lor cu Germania. Cred că va fi foarte greu împotriva Norvegiei, iar noi nu mai suntem echipa de acum 2 ani. Cu siguranță vor dori să demonstreze că jocul de acum 2 ani a fost o greșeală pentru ele.

Cu siguranță și-ar dori să câștige la cât mai multe goluri diferență. Noi, ce putem face, în primul rând trebuie să ne repliem foarte bine. Cred că replierea și apărarea reprezintă cheia pentru noi în acest meci. Dacă vor da puține goluri pe contraatac și ne vom replia foarte bine, în atac pozițional putem cumva să ne luptăm cu ele.

Îmi doresc să facem un meci bun, dar trebuie să fim realiști și să spunem că este echipa mai în formă în momentul de față, asta nu înseamnă că mergem învinși dinainte. Încercăm să facem un joc bun și să scoatem tot ce se poate”, declara Cristina Neagu, înaintea meciului cu Norvegia.

