Lovitură de maestru la pariuri! A câștigat peste 30.000 de lei cu un bilet de neuitat

Profitul uriaș la pariuri vine la doar câteva zile după o . Un jucător și-a trecut în cont o sumă de peste 120.000 de lei cu 11 partide de fotbal din cele mai tari campionate ale Europei.

Cum să câștigi la pariuri cu puține evenimente

Anul 2024 continuă să aducă nenumărate câștiguri la pariuri. Ultimul norocos a pus mâna pe mai bine de 30.000 de lei cu un bilet pe care a mizat 40 lei. În plus, există .

Omul nostru s-a decis să pună pe bilet doar 3 întâlniri de fotbal, din Cupele Turciei și Portugaliei, dar la fiecare a jucat variantă de SuperPariuri. S-a bazat pe soliști, goluri, dar și cornere, care împreună i-au adus un câștiga fantastic.

A ales să joace un bilet fabulos cu trei cote imense. Cea mai mică a fost de 8,50, în timp ce cea mai mare a ajuns la 11,00. În final a beneficiat de o cotă totală de 841,50 pe care a pus 40 de lei.

Suma investită într-un bilet atât de ”nebunesc” ne arată faptul că jucătorul a știut exact ce face și totul a fost bine calculat. Așa a ajuns omul nostru să încaseze suma 33.617,93 de lei. Să nu uităm și .

S-a tremurat serios pentru un câștig frumos

Așa cum era și normal, un bilet cu cote atât de mari nu poate deveni câștigător decât dacă beneficiază și de puțin noroc. Iar inspiratul parior a avut de partea sa norocul la două dintre întâlniri.

Omul nostru a ales să joace varianta ”Beșiktaș câștigă, ambele echipe marchează, sub 4,5 goluri în meci și peste 9,5 cornere în meci” la întâlnirea Antalyaspor – Beșiktaș din Cupa Turciei, la o cotă de 11,00. Golul victoriei oaspeților a venit în minutul 88, iar cornerele au fost 10, puțin peste limită, dar exact de cât era nevoie.

Emoții au existat și la meciul Vitoria Guimaraes – Gil Vicente din Cupa Portugaliei, în care a mers pe ”Vitoria Guimaraes câștigă, ambele echipe marchează, sub 4,5 goluri în meci, sub 12,5 cornere în meci, sub 6,5 cartonașe în meci”, la o cotă de 9.00. A tremurat serios 45 de minute, pentru că scorul final era consemnat încă de la pauză, iar orice altă reușită în partea secundă ar fi însemnat pierderea biletului.

Ultimul meci, Vizela – Benfica, a ieșit fără niciun fel de problemă și astfel omul nostru s-a înscris pe . Acum a fost el, dar data viitoare poate fi rândul tău, mai ales dacă știi să beneficiezi de .