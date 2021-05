Monarhia britanică ar putea primi o nouă lovitură de imagine. După controversele iscate de interviul acordat realizatoarei americane Oprah Winfrey de prințul Harry și soția sa Meghan Markle, realizatorii documentarului ‘Diana: In Her Own Words’ spun că se gândesc la o continuare pe care să o lanseze anul viitor când va fi comemorat un sfert de secol de la moartea “Prințesei inimilor”.

Lovitură grea pentru monarhia britanică. Interviul secret cu prințesa Diana care aruncă în aer Familia Regală

‘Diana: In Her Own Words’, a fost difuzat pentru prima oară în 2017. Popularitatea documentarului a urcat vertiginos după lansarea serialului The Crown în 2020.

Acum realizatorii documentarului spun că au încă 6 ore de înregistrări nedifuzate până acum, care ar putea fi făcute publice pentru prima dată anul viitor.

‘Diana: In Her Own Words’ o prezintă pe Prințesa de Wales discutând aspecte din viața ei personală, inclusiv relația ei cu prințul Charles. Prințesa a murit pe 31 august 1997.

Înregistrările au fost realizare de biograful Andrew Morton pentru cartea sa din 1992, ‘Diana: Her True Story’.

Regizorul Tom Jennings a declarat că are ore întregi de înregistrări nemaiauzite care vor fi folosite pentru a face o continuare a documentarului.

“Există șapte ore de înregistrări pe care Diana le-a făcut pentru Morton”, a declarat Jennings, citat de Daily Mirror. „Pentru filmul nostru de două ore am folosit doar o oră din ele. Suntem în discuții avansate pentru a face ceva anul viitor, care este cea de-a 25-a aniversare a trecerii Dianei în neființă.”

Tom Jennings a mai spus că noile înregistrări ar putea supăra Palatul Buckingham, la fel ca în 2017. “Sunt aproximativ 140 de subiecte despre care Diana vorbește în cele șapte ore”, a adăugat el.

Diana și Charles s-au căsătorit în 1981 și au avut doi fii, prințul William și prințul Harry, înainte să se despartă în 1992 și să divorțeze în 1996. Diana a murit tragic un an mai târziu, după un accident de mașină într-un tunel din Paris.

Charles s-a căsătorit din nou cu Camilla, ducesa de Cornwall, în 2005.

Relația Dianei cu fostul ei soț și familia regală mai largă a fost o sursă constantă de dezbateri de zeci de ani. Dar s-a susținut că regina a devenit un aliat al prințesei – în ciuda faptului că a fost îngrozită de monarh în primele sale zile.

Diana fusese crescută pe Sandringham Estate și era familiarizată cu eticheta regală încă din copilărie. Tatăl ei a fost ofițer asistent al Reginei, iar amândouă bunicile Dianei au fost doamne de onoare ale Reginei Mamă.

Diana a crescut, de asemenea, jucându-se cu prințul Andrew și prințul Edward, care i-au fost mai apropiați decât viitorul soț Charles.

Dar, potrivit biografilor regali, familiaritatea Dianei cu protocolul regal nu a împiedicat-o să fie „destul de îngrozită” de Regină.

Andrew Morton a susținut că relația dintre regină și nora ei a fost politicoasă, dar formală. El a spus că, în primele zile, „Diana a fost pur și simplu îngrozită de soacra ei”. Dar, în timp, el susține că Diana ar fi găsit un „aliat puțin probabil” în regină.