Roxana Nemeș a primit o lovitură din partea echipei sale. Faimoșii au propus-o spre eliminare pe vedetă, la sfârșitul ultimei ediții e competiției.

Cele două echipe de la Survivor România, Faimoșii și Războinicii, s-au luptat pentru imunitate, iar pierzătorii au fost nevoiți să voteze un membru pentru a-l propune spre eliminare.

Și de data aceasta echipa roșie este cea care a pierdut, iar concurenta propusă pentru eliminare a fost Roxana Nemeș. Vedeta s-au putea întoarce acasă, dar a făcut tot posibilul pentru a-și stăpâni emoțiile. Ea a precizat că nu este foarte surprinsă de nominalizare.

Lovitură la Survivor România din partea Faimoșilor: Roxana Nemeș, în vizor

„Roxana Nemeș, tu ești concurenta nominalizată pentru eliminare”, a fost anunțul prezentatorului Survivor România, Daniel Pavel, scrie Wowbiz. Faimoasa a încercat să-și păstreze optimismul și a menționat că este pregătită să revină în România.

Roxana Nemeș a mai explicat că nu a luat-o prin surprindere această decizie, ea a pierdut mai multe puncte importante în ultima vreme. Vedeta a mai adăugat că a depus mult efort la început, iar apoi s-a pierdut.

„Mă așteptam și nu mă așteptam. Probabil că am meritat. Am dat prea mult la început și după nu am mai dat deloc. Îmi doresc să rămân”, a declarat blondina.

„M-am adaptat destul de bine. Probabil până aici mi-a fost, probabil mă așteaptă ceva mult mai bun acasă”, a continuat aceasta, adăugând și că i-ar plăcea să continue că facă parte din echipa Faimoșilor și să meargă mai departe în competiție.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai Stil! Celebrities” a distribuit și pe rețelele de socializare vestea propunerii pentru eliminare. Ea își îndeamnă fanii să o susțină, dar subliniază că echipa o să fie cea care pierde, în cazul emilinării ei.„Zâmbește și mergi mai departe! Dacă te pierd ei sunt pierzătorii!”, a scris aceasta alături de o fotografie pe contul de Instagram.

De la începutul competiției din acest sezon au ieșit la iveală conflicte în echipa Faimoșilor. Tensiunile sunt din ce în ce mai mari, iar adversarii acestora sunt surprinși de atmosfera din echipa roșie și convinși că aceste lucruri nu îi vor ajuta în încercarea de a ieși învingători.

