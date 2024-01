Nelu Cortea, fostul jurat iUmor, lovitură pentru Antena 1! De ce le-a dat cu flit

Nelu Cortea a explicat motivul pentru care nu a mai apărut la iUmor, după ce fusese cooptat de producătorii emisiunii în urma succesului de care s-a bucurat la America Express, show pe care l-a câștigat împreună cu prietenul său, Cătălin Bordea.

Nelu Cortea a refuzat de trei ori Antena 1 după succesul de la America Express

Actorul din Cluj a fost extrem de sincer și a mărturisit că show-ul din care fac parte și Cheloo pare să nu fie pe seama lui. Nu i s-a potrivit deloc formatul, iar el nu s-a simțit în largul său în acel platou de televiziune.

ADVERTISEMENT

Antena 1 nu l-a abandonat pe Nelu Cortea, gândindu-se să îl ademenească și cu alte proiecte. Doar că boșii de la Intact s-au lovit nu de un alt refuz, după ce a dat skip următorului sezon iUmor, ci de două!

Aparent, Nelu Cortea nu e tocmai confortabil cu proiectele care vin spre el mai nou de la Antena 1. Singurul care a reprezentat ceva pentru el, dat fiind că l-a acompaniat Bordea, a fost

ADVERTISEMENT

la show-urile sale de stand-up comedy a zis că nu are motive să se plângă din punct de vedere profesional, deși nu mai apare la televizor. Poate că ăsta nici n-a fost visul vieții sale, să fie musai vedetă tv!

De ce a plecat Nelu de la iUmor: „Nu m-am integrat”

Spectacolele îi merg de minune și face bani și din anumite campanii publicitare pe care le desfășoară în mediul online. Nelu Cortea a preferat, astfel să profite de notorietatea pe care i-a adus-o America Express, dar fără să insiste cu orice preț să mai apară la Antena 1.

ADVERTISEMENT

„Nu m-am simțit niciodată confortabil. Nu m-am integrat la iUmor, acolo. Plus că mi s-a oferit o altă chestie, tot în trust, la care până la urmă am renunțat și la aia. Ieri am fost la o întâlnire să mi se ofere altceva, am renunțat și la aia…”, a declarat Nelu Cortea în

În continuare, Nelu a spus că e recunoscător de impactul pe care l-a reprezentat America Express în cariera sa. „Sunt într-un punct foarte fericit al vieții mele. Merge foarte bine și stand-up-ul, și online-ul. Merge mai bine de la America Express încoace. Ne-a folosit”, a adăugat Cortea, referindu-se și la prietenul său, Cătălin Bordea.

ADVERTISEMENT

Cortea a dezvăluit, printre altele, că actoria nu a fost principala sa preocupare, cu toate că a trecut pe la UNATC. În trecut, actorul se specializase în făcut veioze din absolut orice material. Umoristul a și glumit pe tema asta, povestind că a ajuns să realizeze veioze inclusiv din triunchiuri de copaci.

Comediantul a făcut veioze în trecut

„Am făcut și eu UNATC… Pe vremuri, făceam veioze. Făceam din orice veioze, chiar și din triunchi de copac, din beton, din cărămidă, din sticle… ”, a declarat Nelu Cortea, în cadrul aceluiași podcast.

Bordea a ținut să-l tachineze imediat. A zis că Nelu și-a pregătit terenul făcând veioze în cazul în care avea să dea rateuri ca actor.

„Îți dai seama cât talent avea la actorie dacă era nevoie să învețe o meserie?”, a spus, în glumă, Cătălin Bordea, de față cu bunul său prieten, în cadrul aceluiași podcast.