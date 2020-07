Lovitură pentru fanii Puterea Dragostei. Andreea Mantea nu va mai prezenta emisiunea. Ea va fi noua prezentatoare

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3. "Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei; sunt nerabdatoare să îi cunosc pe concurenți, să intru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care îsi caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților!", a spus Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul 3 #godplans🙏

