Lovitură pentru FC U Craiova! Cât lipsește Juan Bauza după ultima accidentare

Șirul accidentărilor lui Juan Bauza la FC U Craiova continuă și în pauza competițională provocată de partidele echipei naționale din preliminariile Euro 2024. Mijlocașul argentinian și-a luxat brațul la antrenamente, iar staff-ul oltenilor nu se va putea baza pe star în următoarele meciuri din SuperLiga.

Lovitură pentru FC U Craiova! Juan Bauza, out pentru o lună după ultima accidentare

se pregătește de o partidă de verificare cu CSM Slatina pentru a-și testa forțele cu formația din Liga 2 Casa Pariurilor în pauza competițională din campionat. Totuși, staff-ul grupării din Bănie nu a primit cele mai bune vești în ceea ce-l privește pe Juan Bauza.

Starul formației finanțate de Adrian Mititelu s-a accidentat la antrenamentele lui FC U Craiova, iar verdictul medicilor a fost aspru pentru mijlocașul oltenilor. Acesta și-a luxat brațul, iar clubul din Bănie speră să îl recupereze peste o lună de la incident.

Astfel, Juan Bauza va rata partidele cu Poli Iași, UTA Arad și derby-ul oltenesc cu Universitatea Craiova, dacă staff-ul medical nu îl va putea recupera până pe patru noiembrie. După confruntarea cu rivala din Bănie, FC U Craiova 1948 se va deplasa la FCSB.

„La antrenamentul de azi, Pepe Bauza și-a luxat brațul, urmând să aiba nevoie de ghips pentru doua săptămâni. El va fi indisponibil timp de o lună. Ne putem bucura doar de faptul că nu este o fractură, însă ghinionul rămâne pentru Pepe”, scrie pe postarea de pe pagina oficială a celor de la FC U Craiova.

FC U Craiova 1948 și-a rezolvat problema jucătorului U21: „Sper să ajut echipa”

este român cu acte în regulă după ce FIFA a aprobat cerea Federației Române de Fotbal, iar acesta a oferit primele declarații după naturalizare. Atacantul își dorește să prindă mai multe minute după ce a devenit o soluție pentru regula U21.

„Sunt fericit pentru decizia de la FIFA, de abia aștept să primesc ocazia să joc ca U21 în SuperLiga și sper să ajut echipa cu cât mai multe realizări. Să facem o figură frumoasă și să ne revenim atât îmi doresc, să muncim toți împreună.

Au fost multe gânduri, am vorbit și cu familia. A fost o decizie foarte grea pentru că am reprezentat și Moldova, dar din punct de vedere al viitorului sper ca România să îmi ofere un viitor mai strălucit și sper să muncesc pentru asta.

A fost o experiență foarte frumoasă, sunt de un an și o lună dacă nu greșesc și am învățat foarte multe chestii aici. Este prima mea experiență la nivel de Liga 1 într-o țară și am învățat multe lucruri de la staff, de la coechipieri și cred că asta m-a ajutat să îmi ridic nivelul fotbalistic”, a spus Blănuță.