Vladislav Blănuță, primele impresii după naturalizare: „A fost o decizie foarte grea”

FC U Craiova 1948 își rezolvă din problemele în ceea ce privește regula U21 după . Atacantul transferat de formația lui Adrian Mititelu este român cu acte în regulă după decizia FIFA și a vorbit despre vitorul pe care și-l propune în România.

Vladislav Blănuță, promisiune pentru suporterii olteni după naturalizare: „Să ajut echipa cu cât mai multe realizări”

FC U Craiova 1948 și-a câștigat un jucător pentru regula U21 odată cu naturalizarea lui Vladislav Blănuță, iar probleme oltenilor în această privință se risipesc. Atacantul transferat de la Pescara își dorește să se impună în primul „11” al grupării din Bănie și să își ajute echipa cu cât mai multe realizări pe teren.

„Sunt fericit pentru decizia de la FIFA, de abia aștept să primesc ocazia să joc ca U21 în SuperLiga și sper să ajut echipa cu cât mai multe realizări. Să facem o figură frumoasă și să ne revenim atât îmi doresc, să muncim toți împreună”, a spus Vladislav Blănuță.

Atacantul născut în Republica Moldova a mărturisit că decizia naturalizării nu a fost deloc simplă pentru acesta, fiind selecționat în trecut pe la echipele naționale ale țării de peste Prut. Vladislav Blănuță speră ca România să îi ofere un viitor mai bun în ceea ce privește cariera în fotbal.

„Au fost multe gânduri, am vorbit și cu familia. A fost o decizie foarte grea pentru că am reprezentat și Moldova, dar din punct de vedere al viitorului sper ca România să îmi ofere un viitor mai strălucit și sper să muncesc pentru asta.

A fost o experiență foarte frumoasă, sunt de un an și o lună dacă nu greșesc și am învățat foarte multe chestii aici. Este prima mea experiență la nivel de Liga 1 într-o țară și am învățat multe lucruri de la staff, de la coechipieri și cred că asta m-a ajutat să îmi ridic nivelul fotbalistic”, a declarat Blănuță pentru FC U TV.

„Am aflat cu câteva minute de antrenament. Echipa națională sper să aibă răbdare”

Vladislav Blănuță a mărturisit că a primit vestea cea mare din partea celor de la FIFA cu câteva minute înaintea antrenamentului de la . Acesta speră ca echipa națională să aibă răbdare în ceea ce îl privește și anunță că va da tot ce are mai bun pentru a fi selecționat sub „tricolor”.

„Am aflat cu câteva minute înainte de antrenament, am fost surprins și înainte de a începe antrenament le-am oficializat și mi-au spus un bine ai venit în România cum ar fi. Suporterilor echipei le doresc multă răbdare, este cel mai important pentru că lucrurile mari nu se fac repede, ci greu și cu muncă.

Echipa națională sper să aibă răbdare și eu să am perseverența să muncesc și să arăt că pot mai mult”, a încheiat Vladislav Blănuță într-un interviu pentru site-ul clubului.