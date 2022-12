Luare de ostatici într-un mall din orașul german Dresda. Atacatorul a fost reținut după o operațiune care a durat mai multe ore

Polițiștii germani au precizat sâmbătă dimineața că în urma unei luări de ostateci în apropierea mall-ului Altmarkt-Galerie, centrul comercial a fost evacuat iar piața de Crăciun Striezelmarkt a fost de asemenea închisă.

Sâmbătă, în centrul orașului Dresda a avut loc o luare de ostateci la un centru comercial, autoritățile evacuând mai multe zone publice din zonă, inclusiv piața de Crăciun din apropiere.

Incidentul s-a încheiat în jurul după-amiezii, după ce forțele de ordine au intrat în contact cu atacatorul. Acesta era rănit, iar forțele de ordine au reușit să elibereze nevătămați doi ostateci pe care acesta îi luase în centrul comercial. Potrivit , operațiunea poliției a durat câteva ore.

Poliția a scris pe Twitter: “Totul este liber! Situația de luare de ostatici din Dresda s-a încheiat!”

Ziarul german Bild a relatat că cel puțin , însă poliția germană nu a confirmat acest lucru. Agenția de presă DPA, care citează un purtător de cuvânt al poliției germane, susține că situația este încă neclară.

“Suntem în contact” cu suspectul, au precizat oficialii din poliție, adăugând că grupurile de intervenţie şi negociere sunt “de asemenea, la faţa locului”.

Cotidianul german Bild a relatat că un bărbat înarmat cu un pistol s-a refugiat într-un magazin dintr-un mall după ce a încercat anterior să pătrundă în incinta unui post de radio din Dresda. Potrivit sursei citate, acesta ar fi tras câteva focuri în uşa postului de radio, dar nu a reuşit să o deschidă.

🇩🇪 _||~ UPDATE: According to the latest information, the perpetrator apparently wanted to go to Radio . The radio station is based at . | |

— A Deniz Ekşioğlu (@cover_up8d)