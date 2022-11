Lucia Bubulac, despre copiii pe care îi are cu artistul Cătălin Crișan: ”Au nevoie și de mamă și de tată”

Lucia Bubulac, mama copiilor lui Cătălin Crișan, Daria de 23 de ani și Raris de 19 ani, este medic primar medicină de familie, cu peste 32 de ani de experiență. Un om dornic de evoluție și cunoaștere, ea a urmat și studii de psihologie, care i-au permis să înțeleagă mai bine adevăratele cauze ale suferinței pacienților, pentru ca orice boală, înainte de a se manifesta în corpul fizic, trădează un dezechilibru emoțional. În același timp, din perspectiva de mamă, a știut mai bine cum să își înțeleagă copiii, mai ales acum, la vârsta adolescenței.

Lucia Bubulac, despre viața de după mariajul cu Cătălin Crișan

și din perspectiva traumelor emoționale, care pot declanșa boli. În același timp, evoluția umană declanșează schimbări firești în privința atitudinii sau a percepției realității din jurul nostru, ceea ce înseamnă că noi nu rămânem aceeași.

Din acest motiv, și medicul ar trebui să aibă o abordare diferită, personalizată pentru acel pacient și pentru acel moment din viața lui. Supraspecializarea, respectiv psihologia, i-a permis să poată analiza un pacient din mai multe perspective, emoțional, psihologic, spiritual, căutând adevăratele cauze ale bolilor care apar în corpul fizic.

”Cabinetul este deschis de 32 de ani. Ne-am rebranduit, din 2017 ne numim Glooria Med. Acum am început să fac promovare. Înseamnă foarte mult să fii medic de familie și să ai 32 de ani de carieră, dar important este cât de interesat ești să îți cunoști pacienții cu adevărat și să le vezi evoluția în timp. Poți să ai și 50 de ani de experiență, dar dacă nu ai un ochi avizat sau nu ești interesat să descoperi la pacienții tăi prezența unor stări emoționale negative, stres, depresie sau întâmplări nefericite, vei trata cu medicamente răni ale sufletului.

Medicina a evoluat foarte mult, dar a uitat că omul are și suflet. Suntem entități unice și perfecte. Tot ceea ce trebuie să facem este să înțelegem că în afară de corp fizic, suntem suflet, spirit, minte, energie. Judecând din această perspectivă, numită holistică, un medic se va bucura mai mult de rezultatele lui”, a mărturisit medicul Lucia Bubulac.

Mama copiilor lui Cătălin Crișan, atenție pentru fiecare pacient

Cu peste 30 de ani de experiență în domeniul medicinii de familie, fosta soție a lui Cătălin Crișan are o deviză în ceea ce privește tratarea și respectarea oamenilor care îi trec pragul cabinetului, mizând pe unicitatea lor, atât fizică, emoțională, cât și psihică. De aceea medicul Lucia Bubulac susține că succesul în vindecarea sau alinarea unei boli este legat de abordarea particulară a fiecărui pacient.

”Deviza noastră este – ”Pentru noi ești unic!”. Argumentele sunt evidente pentru că din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual, noi suntem unici. Din acest motiv și abordarea mea este particularizată pentru fiecare pacient și pentru acel moment al vieții lui. Trebuie să recunoaștem că nimic nu rămâne la fel, totul există într-o continua mișcare și transformare.

De aceea, ce s-a întâmplat acum nu seamănă cu ce a fost acum 5 ani. Aparent, spre exemplu, să spunem că avem o criză de ulcer pe care am mai avut-o și acum câțiva ani, însă cauzele au fost diferite pentru că ”sursa răului” s-a schimbat. Până nu vom identifica și conștientiza cauza subtilă a dezechilibrului nostru emoțional, nu vom vindeca ulcerul. Totul se schimbă în timp, noi ne schimbăm în timp”, a dezvăluit mediul de familie.

Lansarea cărții ”Stres, Emoții, Depresie, Cancer” i-a deschis noi uși

Cercetările făcute cu ocazia realizării tezei de doctorat, au ajutat-o în redactarea cărții ”Stres, Emoții, Depresie, Cancer”. Revista ”Capital” a inclus-o în Top 100 de femei de succes și i-a decernat ”Premiul pentru promovarea Medicinii Holistice” în 2022.

În același timp, cariera didactică a continuat, pentru că-i place foarte mult să împărtășească studenților din experiența și cunoștințele pe care le-a acumulat.

”Am avut oportunitatea să îmi dezvolt cunoștintele în Psihologie Medicală și Științele Comportamentului Uman ca asistent universitar la Facultatea de Medicină UMF ”Carol Davila” din București, timp de patru ani, iar de doi ani m-am mutat la catedra de Medicină de Familie, specialitatea pentru care m-am pregătit.

Toate lucrurile acestea mi-au folosit, pentru că și teza mea de doctorat are implicații în domeniul psihologiei, cancerul fiind până la urmă, ”raul suprem” și de fapt un semnal de alarmă că trebuie să schimbi ceva în viața ta, poate stilul alimentar, modul în care percepi realitatea, felul în care gândești sau poate toate la un loc.

Din acest motiv am scris și cartea pe care am lansat-o acum un an, care se numește ”Stres, Emoții, Depresie, Cancer”. Am dorit să aduc în atenția celor care sunt interesați, că nu trebuie să ne privim unidirecțional, ci in toata complexitatea noastră de ființe cu spirit, minte și energie. Noi suntem un tot și mai mult decât atât, nu suntem aruncați în Univers, ci facem parte integrantă din el, suntem în conexiune permanentă cu Universul și cu tot ce e viu. Iar această viziune nu trebuie să fie uitată sau neglijată”, a mai declarat mama copiilor lui Cătălin Crișan.

Studiile psihologice au ajutat-o în comunicarea cu copiii din mariajul cu Cătălin Crișan

Deși studiile psihologice nu au fost realizate în perioada copilăriei celor doi copii din mariajul cu Cătălin Crișan, totuși, și acum în timpul adolescenței evoluția a ajutat-o pe Lucia Bubulac în interacțiunea cu Daria și Raris.

”Din păcate masterul în psihologie l-am făcut-o după ce copiii s-au făcut mari. De când am terminat studiile altfel privesc lucrurile, privesc altfel oamenii, copiii. Orice persoană capătă altă dimensiune în fața mea având aceste informații și atunci puterea mea de înțelegere și de judecare a fiecărei situații este diferită”, a mai spus pentru FANATIK fosta soție a lui Cătălin Crișan.

”M-a ajutat foarte mult ca să înțeleg că sunt entități diferite”

”Din păcate masterul în psihologie l-am făcut-o după ce copiii s-au făcut mari. Iar de când am înțeles mai bine cum funcționează psihicul nostru, privesc lucrurile altfel, încerc să înțeleg oamenii altfel, iar atitudinea mea față de copiii mei a căpătat un alt contur. Trebuie să manifestăm înțelegere în privința alegerilor pe care le fac, să-i susținem și să le stimulam orice acțiune care ar putea contribui la creșterea stimei de sine”, a mai povestit mama copiilor lui Cătălin Crișan.

Ce spune Lucia Bubulac despre implicarea lui Cătălin Crișan în viața copiilor ei: ”Implicați în moduri diferite. Contribuții diferite”

Atunci când vine vorba de carierele pe care cei doi au decis să le urmeze, susține că, deși Daria a făcut un an de medicină, a ales teatrul și muzica. Raris cântă și compune melodii pe care vrea să le cânte singur sau împreună cu sora lui, ceea ce înseamnă ca , dar și pasiunea pentru muzică a Luciei Bubulac, care nu trebuie să uităm că a cântat și ea atunci când a simțit nevoia.

Lucia Bubulac ne-a divulgat, în exlusivitate pentru FANATIK că atât Daria cât și Raris încă locuiesc în casă cu ea, dar sunt independenți în decizii, însă nu și financiar.

Mama copiilor lui Cătălin Crișan admite faptul că își crește copiii singura, mai exact îi susține din toate punctele de vedere. După 12 ani de la separare, contribuția fiecărui părinte este diferită.

”Amândoi copiii au ales domeniul artistic, cum poate era ușor de anticipat. Daria a intrat la medicină și a renunțat după primul an, pentru ca sufletul i-a spus că direcția e greșită. Este studentă acum la actorie, la UNATC în anul trei și simte că acolo este locul ei. Raris este student în anul întâi la Conservator, la secția compoziție muzică ușoară, iar pianul îl ajută să-și exprime emoția creativă, fără de care nu ar fi fericit. Au proiecte frumoase împreună și sunt sigură că viitorul va confirma alegerea pe care au făcut-o.

”Nu-i creștem împreună, îi creștem separat”

Îmi pare foarte bine că nu m-au urmat în privița meseriei de medic, ci au ales ce a fost mai potrivit pentru sufletul lor. De multe ori, părinții fac greșeli, impunând copiilor o meserie pentru care nu au vocație sau care nu se potrivește cu structura și aptitudinile lor. Din acest motiv, respect alegerea lor, sunt alături de ei când au nevoie de mine și îi susțin din toate punctele de vedere, pentru că acum e vremea lor. Chiar dacă sunt independenți în alegerile pe care le fac, deocamdată nu și-au câștigat independența financiară.

Legătura cu tatăl lor, este o legătură firească, între tată și copii. Nu-i creștem împreună, îi creștem separat, adică suntem implicați în moduri diferite. Contribuții diferite! Despărțirea noastră aparține deja trecutului, a fost demult, în 2010, iar de atunci au trecut 12 ani”, a explicat pentru FANATIK fosta soție a lui Cătălin Crișan.