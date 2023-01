Lucian Bode, lovit de liderul UDMR Kelemen Hunor: ”Plagiatul, dacă există o decizie definitivă, este furt intelectual”

Acuzat de plagiat, Lucian Bode are o reală problemă de imagine în aceste momente și cei de la USR, printre alții, îi cer demisia.

Lucian Bode, luat în colimator de Kelemen Hunor

Kelemen Hunor nu are milă de Bode și consideră plagiatul ”furt”, o situație care trebuie rezolvată de Bode, nu de PNL.

”E o chestiune de imagine, dar nu vreau să comentez eu cum face şi cum gestionează PNL această chestiune. Această problemă se rezolvă de persoana respectivă, nu partidul, nu Guvernul, nu Parlamentul.

Domnul Bode e persoana în măsură să gestioneze această chestiune. Cum nu poate rezolva nici Kelemen Hunor problema asta cu Lucian Bode, nu poate rezolva nici Marcel Ciolacu, nici altcineva, doar Lucian Bode poate rezolva şi sunt convins că va rezolva”, a transmis Hunor, fără să specifice dacă prin ”a rezolva” înțelege demisia lui Bode de la minister.

Liderul UDMR s-a declarat puternic împotriva conceptului de plagiat, care este de fapt o formă de furt ca oricare alta.

“Plagiatul, dacă se dovedeşte, dacă există o decizie definitivă, este furt intelectual, indiferent cine a făcut şi indiferent dacă este vorba de 4%. Aici nu trebuie să te joci cu procentele, aş vrea să existe o singură măsură, nu dubla măsură când noi cântărim acest lucru.

Eu am mai spus că nu comentez mai mult de atât fiindcă suntem colegi. Asta nu înseamnă că nu am , cu toate că nu am citit lucrarea lui Lucian Bode”, a transmis Hunor la

Epopeea plagiatului lui Lucian Bode e complicată și a început cu o serie de dezvăluiri ale jurnalistei Emilia Șercan. UBB s-a ”sesizat” și

Ministrul de interne nu se dă bătut și își susține în continuare nevinovăția și a promis că acest caz se va duce în instanță, pentru că UBB a judecat ”la cald” în urma presiunilor puse pe această instituție.

”Demersurile vor continua, pentru că, în ciuda tuturor presiunilor care se fac pentru arderi pe rug, este la fel de FIRESC ca adevărul să primeze și legea să fie respectată în cazul tuturor”, a transmis Bode pe Facebook.