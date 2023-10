Lucian Sânmărtean, pregătit să devină un antrenor de succes: „Aici se face diferența!”

În cadrul unui interviu acordat celor de la FRF.ro, Lucian Sânmărtean a vorbit despre noua sa carieră. și este pregătit să învețe și să se dezvolte în noul său drum.

Lucian Sânmărtean, despre noua sa carieră de antrenor

În lunga-i carieră de jucător, Lucian Sânmărtean a fost înconjurat de mari antrenori ai României și își dorește să aibă un succes asemănător acestora.

“Este o postură inedită pentru mine, o postură cu care nu m-am mai întâlnit în ultima perioadă. Fiind angrenat în cadrul Federației pe la loturile de juniori, acolo am avut o altă poziție, cea de manager.

Lucrurile sunt diferite din punct de vedere al antrenorului. Implicarea este diferită, cunoștiințele sunt diferite, puterea de a motiva acești copii este diferită. Sunt norocos că lucrez cu un grup de oameni care sunt foarte bine pregătiți, pentru a face mare performanță cu acești copii.

Este diferit. Din punct de vedere al antrenorului, fotbalul este cu totul și cu totul diferit. Ține mult și de mentalitate, dar și de psihologie, pedagogie, ține mai mult de latura umană. Așa, mulți antrenori pot să fie bine pregătiți. Ideea este cât de bine poți să transmiți ceea ce tu ai învățat.”, a declarat Lucian Sânmărtean, pentru .

Lucian Sânmărtean: “Nu poți învăța să fii tehnic”

În cariera sa de jucător, Lucian Sânmărtean a fost cunoscut ca un fotbalist foarte tehnic. Pentru modul în care controla mingea și dribla, i se spunea “Magicianul”. Întrebat dacă tehnica se poate învăța, Lucian susține că te naști cu acest lucru:

“Tehnica poate fi însușită, desigur. Însă, una este tehnica cu care te naști, este ceva diferit. Este singurul lucru pe care nu poți să îl înveți, dar lovirea corectă a mingii, bazele tehnicii astea se învață, cu siguranță.

Dar este destul de greu să predai tipul de jucător care am fost eu. Tipul de atingere de balon și driblingurile pe care le aveam, le făceam instinctiv, nativ, lăsat de la Dumnezeu. E destul de greu să înveți pe cineva să dribleze de maniera aceasta.”

Modelele de antrenor pentru “Magician”

Lucian Sânmărtean a fost înconjurat de unii dintre cei mai mari antrenori din ultimii ani ai României. Astfel, “Magicianul” nu a putut să aleagă un singur nume ca model. Fostul internațional susține că a luat câte ceva de la fiecare tehnician în parte.

“De la toți cu care am lucrat am luat câte ceva. Începând de la domnul profesor Sava Constantin, continuând cu domnul Balaur, Pițurcă, Iordănescu, domnul Hizo și lista continuă. Toți m-au impresionat într-un anume fel și m-au impactat. Mi-au plăcut și discuțiile pe care le aveam cu Reghecampf sau cu Gâlcă. Antrenorii străini pe care i-am avut, i-am apreciat și i-am respectat. De la fiecare am avut foarte mult de învățat.”, a spus “Magicianul”.

Cum putea Sânmărtean să își atingă potențialul maxim?

Lucian Sânmărtean a fost unul dintre cei mai talentați și tehnici fotbaliști români. Cu toate acestea, fostul internațional s-a bucurat de o scurtă bucată de vreme de succes, chiar spre finalul carierei de jucător. Pus în contextul unui exercițiu de imaginație, Sânmărtean a explicat care ar fi fost modalitatea ca un antrenor să scoată maximul de la el, încă de tânăr.

“Aici, poți gafa ca antrenor. Dacă începi să dai cu biciul și să fii destul de dur, exigent cu explicațiile sau prin modul în care vorbești cu acest tânăr, Lucian Sânmărtean, nu vei reuși. Cred că am rezonat cu toți antrenorii după ce am avut mai multe discuții legat de fotbal, de viață. Când au început să mă cunoască, aveam un caracter sensibil.

La început trădam ideea cum că sunt deschis pentru discuții, dar o dată ce ne cunoșteam, lucrurile chiar mergeau în direcția în care ne doream. Și eu aș face același lucru. Aș sta și aș încerca să îl analizez, nu aș încerca să imprim așa o exigență dură și dusă dincolo de limite. Aș sta să îl ascult și cred că l-aș întreba foarte multe. Atunci, deschizându-se, atunci clar și potențialul aș putea să îl descopăr și să îl ajut.”, a mai spus antrenorul secund al naționalei U21.

Care este principiul de bază al antrenorului Lucian Sânmărtean?

“Tipul de pedagogie și de ascultare. Cred că un bun antrenor este un foarte bun psiholog. Este un antrenor care are liniștea și relaxarea, dacă a ieșit și din fotbal, pentru a asculta fiecare jucător. Cred că aici se face diferența între antrenorii buni și antrenorii de excepție. Antrenorii de excepție, nu doar că sunt bine pregătiți din punct de vedere profesional ci și sunt înzestrați cu tipul acesta de liniște și de relaxare când discută cu jucătorii. Cred că acesta este principalul atu al unui antrenor de excepție.”, a mărturisit Sânmărtean.

De unde se inspiră antrenorul secund al naționalei U21?

Lucian Sânmărtean nu se inspiră de la alți antrenori din străinătate, momentan. : “Nu am stat foarte mult să analizez antrenorii mari. Ei deja au demonstrat și văd că toată lumea încearcă să ia de la ei și încearcă să implementeze la echipele la care sunt. Este destul de greu să poți să implementezi, pentru că poate nu ai jucătorii de calitatea respectivă și atunci va fi destul de greu.

Pentru mine, toți cu cei care am intrat în contact, de la antrenorii de loturi de juniori până la cei de la U21, în speță și Pancu și Lobi. Încerc să învăț de la ei pentru că au ieșit proaspăt din fotbal. Fiind și apropiați de vârstă încep ușor-ușor să îi înțeleg cam ce își doresc. Fiecare cu stilul diferit, cu abordarea diferită și cu principiile de viață diferite. Încerc de la fiecare să învăț, să mă adaptez și cât mai repede să învăț din meseria aceasta care este diferită față de cea de fotbalist.”

Mentalitatea nouă de la loturile națioanle

Lucian Sânmărtean a mai vorbit și despre noua mentalitatea legată de generațiile care vin acum la loturile naționale: “Să știi că s-au schimbat foarte mult. De la primul impact pe care l-am avut cu loturile echipelor naționale, unde selecția se baza mai mult pe a-i face pe jucători să înțeleagă cât de important este fotbalul. Dacă la început ne uităm la un jucător din punct de vedere tehnic dacă se poate descurca pe spații scurte lucrurile s-au schimbat în timp.

În 5 ani de zile de când sunt aici lucrurile s-au schimbat. Încercăm și noi să tindem către un alt fotbal. Un fotbal mult mai dinamic, cu o înțelegere mai profundă a jocului, cu calități fizice deosebite și pare că și fotbalistul român îl mai vedem cum era înainte. Pare că pe fotbalistul român nu îl mai vedem cum era înainte. Tipul de jucător de real talent care poate să facă diferența, să scoată 2-3 jucători din joc. Văd că tendința s-a schimbat și la noi, la loturile naționale.”

Lucian Sânmărtean: “Vreau să fiu un antrenor de succes”

Cu exemple precum Victor Pițurcă, Mircea Lucescu sau László Bölöni, Lucian Sânmărtean își propune să ajungă un antrenor de succes. Tehnicianul de la U21 este de părere că va avea o carieră similară cu cea de fotbalist și că târziu va ajunge un mare antrenor.

“Dar ce târziu am ieșit fotbalistul anului. Mă gândesc că și ca antrenor s-ar putea să fie tot așa. Într-o bătrânețe timpurie cumva. Mi-ar plăcea foarte mult să am posibilitatea să mă dezvolt într-atât în cât să pot să fiu un antrenor. Cu atât mai mult să fiu și un antrenor de succes, asta ar fi grozav. Pas cu pas, cred că meseria aceasta se mănâncă o dată ce treci prin ea și cred că până a ajunge să fii un antrenor de excepție e mult de muncă.

Având în spate antrenori ca Pițurcă, ca Lucescu, ca Boloni, antrenori de renume pe care un mapamond întreg îi cunosc, acolo tindem și noi să ajungem. Va fi destul de greu, fiindcă nu știu care va fi parcursul și traseul vieții mele. Și la fotbal m-am dezvoltat foarte târziu, am evoluat foarte târziu și am ieșit la rampă foarte târziu. Deci, mă gândesc că acesta îmi este și drumul în viață și scopul vieții mele este să mă descopăr evoluând și trăind experiențele acestea. Cred că va fi destul de târziu și momentul acesta.”, a încheiat Lucian Sânmărtean.