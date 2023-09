Lucian Viziru a elucidat misterul! De ce nu mai joacă în serialul Clanul, sezon 3

Lucian Viziru a elucidat misterul! De ce nu mai joacă în Clanul, sezon 3. Vedeta a acceptat cu mare entuziasm propunerea producătorilor de la Pro TV, însă la scurt timp avea să aibă parte de o mare dezamăgire.

Lucian Viziru a dat cărțile pe față! Motivul pentru care nu mai apare în Clanul, sezonul 3

Lucian Viziru a dat cărțile pe față și a spus care este motivul pentru care nu mai apare în , sezonul 3. Cântărețul a primit oferta când încă locuia în Germania, doar că la mutarea în România nu a mai fost sunat de nimeni.

Fostul component al formației Gaz pe foc are încredere că este loc și pentru el în industria cinematografică, mai ales că are destulă experiență în domeniu. În plus, artistul este împăcat cu situația de față.

„Eu n-am sunat să îi întreb ce se întâmplă. Pe mine nu m-a sunat, după aia, nimeni. N-aș fi zis «Nu», dacă ar fi fost să fie. Uite că n-a fost. Dar proiecte o să mai fie, nu pot să vorbesc despre ele acum.

Din fericire, e loc în lumea actoriei și pentru mine. Eram în Germania, mă gândeam că nu o să mă mai întorc niciodată în România și chiar îmi doream să nu mă mai întorc, numai că lucrurile se schimbă.

În bine. Adică sunt mulțumit acum”, a dezvăluit Lucian Viziru pentru . Vedeta a mai jucat în trecut în telenovelele Regina și Lacrimi de iubire, dar și în alte filme românești, precum: Supraviețuitorul și Poker.

Lucian Viziru s-a întors în România

Lucian Viziru s-a întors în România după 7 ani pe care i-a petrecut departe de țară, alături de familia sa. A fost antrenor de tenis, dar a simțit că se plafonează și a simțit nevoia să facă o schimbare radicală în viața personală.

A locuit în Germania, dar a revenit pe meleagurile natale, unde și-a deschis o mică afacere care să aducă confort financiar celor dragi. Din păcate, a realizat că nu este potrivit pentru a se concentra pe partea de business.

Actorul spune că nu este omul banului și nu aleargă după finanțe pentru că adoră libertatea. Pentru Lucian Viziru pasiunea numărul unu rămâne la egalitate de puncte cu tenisul și actoria. În această categorie intră și muzica.