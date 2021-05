Prima reacţie a lui Luis Lazarus, după ce s-a zvonit că are Covid-19: “Oamenii mai și răcesc”. Exclusiv

FANATIK îți oferă prima reacţie a lui Luis Lazarus, după ce s-a zvonit că jurnalistul are COVID-19. Interesant este că acesta a negat inițial informația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, chiar România TV, postul unde este invitat permanent a confirmat. Cei de la gândul.ro au scris și ei despre posibilitatea ca jurnalistul să fie infectat cu noul coronavirus. Aceștia au notat că Luis Lazarus ar fi mers chiar la Spitalul Universitar din Capitală pentru a se trata.

Reporterii FANATIK au urmat cursul firesc al lucrurilor și l-au contactat pe jurnalist pentru a verifica știrea. După o discuție de aproape zece minute în care Lazarus a negat vehement, site-ul nostru nu a mai publicat informația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Luis Lazarus are coronavirus!

Cu o voce de om răcit, Luis Lazarus a transmis că nu se pune problema să aibă coronavirus și, culmea, a precizat că a făcut în ultima perioadă mai multe teste.

A lăsat totuși să se înțeleagă că ar avea ceva probleme de sănătate, dar a continuat să nege informația. A doua zi, Lazarus nu ne-a mai răspuns apelurilor în ciuda insistențelor noastre.

ADVERTISEMENT

„Precum vedeți și auziți sunt foarte bine. (Nu aveți probleme de sănătate, nu aveți COVID-19?). Ha ha ha, ar fi culmea. Acum, na, știți cum e, toată lumea e agitată în perioadă asta, toată lumea dorește să găsească subiecte importante, interesante cu privire la COVID.

Am văzut că unii își iau bănuțul ca să se ducă și să se vaccineze, alții ca să spună că au avut COVID. Știți cum e, după un an de pandemie, ne-am cam lămurit cu toții despre ce e vorba, nu?”, a spus Luis Lazarus exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lazarus, acuze la adresa unor vedete

Luis Lazarus nu a stat o clipă pe gânduri și a transmis că există mai multe vedete în acest moment care primesc bani pentru a face reclamă vaccinării anti COVID-19

„Eu am văzut acum o reclamă, nu ai văzut reclama aia cu Speak și Ștefania? Aia e pe față, mă! Deci aia e o chestie pe față, dă-o dracu de treabă. Chiar în halul ăsta? Adică să-ți iei bănuțul că te-ai dus să te vaccinezi. În fine, e jenant, dar, mă rog, știți cum e, asta e, mergem înainte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce problemă să am! Ha ha ha, știți cum e, oamenii în viață mai răcesc, se mai îmbolnăvesc, se mai una, alta, dar în perioada asta este chiar și riscant să te mai îmbolnăvești că toată lumea se gândește că poate ai COVID.

Nu am răcit, asta a fost o chestie care s-a întâmplat acum două luni, cred că e un derapaj informațional. Adică am fost puțin răcit acum vreo două luni. (V-ați făcut atunci test?) Păi, sigur că da, am făcut atunci vreo 4 teste unul după altul. Și PCR, și de-astea antigen.

ADVERTISEMENT

Eu am făcut mai multe teste în perioada asta pentru că eu am fost și plecat în Dubai de Revelion și la sfârșitul lui ianuarie am fost plecat în Egipt cu fii-mea, în vacanță. Toate au fost în șarjă negative. Nu știu cine vrea să mă găsească bolnăvior așa, bănuiesc că este vreun interes”, a adăugat jurnalistul.

Luis Lazarus a negat pandemia de coronavirus

Interesant este că nu o dată, Luis Lazarus a acuzat la România TV că pandemia este o farsă și a pretins că sunt mai mulți oameni vindecați decât cei declarați bolnavi.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, în trecut, jurnalistul a transmis că morții de COVID-19 n-ar fi reali. “Noi am făcut proteste şi la aceste proteste arătaţi-mi un singur om care s-a îmbolnăvit. (…)

În România, aşa cum arătau statisticile anterioare covidului, existenţei covidului erau şapte sute şi ceva de morţi pe zi, în care cel puţin două sute mureau de infecţii pulmonare, respiratorii şi aşa mai departe, chestiuni la o adică se asociază într-o manieră destul de suspectă cu covidul. De unde îşi trag ei aceşti decedaţi cu covidul…“, spunea Lazarus despre pandemia de coronavirus.

Culmea, jurnalistul avea și un sfat pentru românii care se îmbolnăveau. Acesta le recomanda: „Hai, să auzim de bine! Dacă simțiți că răciți un pic: ciorbiță, fripturică și o țuică!“.