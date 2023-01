Lula a vizitat Curtea Supremă şi Palatul Prezidenţial, devastate de protestatari. Biden condamnă violențele: ”Atac asupra democrației”

Duminică seara, preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva s-a întors în Capitala Brasilia pentru a constata .

În orele atacului asupra celor mai importante clădiri ale statului din Capitala Brasilia, Lula da Silva se afla la Araquara, în statul Sao Paulo (sud-est), devastat de inundaţii.

Seara, liderul brazilian a mers la Palatul Prezidenţial, apoi la Curtea Supremă și la Congres, locuri atacate şi jefuite de ”bolsonarişti” (n.r. fanii fostului președinte Jair Bolsonaro).

”Am mers la Palatul Planalto şi la STF. Puciştii care au promovat distrugerea patrimoniului public în Brasilia vor fi identificaţi şi vor fi pedepsiţi. Mâine ne reluăm munca la Palatul Planalto. Democraţie pentru totdeauna. Noapte bună”, a scris Lula pe contul său de Twitter.

Într-o serie de imagini difuzate la televiziunea Globo, Lula apare discutând cu judecători de la Curtea Supremă, în faţa clădirii cu ferestrele sparte de cei care încă refuză să-i accepte revenirea la conducerea statului.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva walks at the Planalto Palace after it was stormed by supporters of ‘s former President Jair in .

În ceea ce-l privește pe , acesta se află în Statele Unite. A ajuns aici cu două zile înainte de învestirea lui Lula da Silva, refuzând să predea eşarfa prezidenţială.

”Manifestaţiile paşnice, în conformitate cu legea, fac parte din democraţie. Cu toate acestea, distrugerile şi invadarea clădirilor publice (…) sunt împotriva regulii”, a scris pe Twitter fostul preşedinte de extremă dreaptă.

Ministrul Justiției din Brazilia, Flavio Dino, a declarat presei locale că aproximativ 200 de persoane au fost deja arestate.

Guvernatorul Brasiliei, Ibaneis Rocha, a fost suspendat din funcție pentru 90 de zile de Curtea Supremă. Judecătorul Alexandre de Moraes l-a acuzat că nu a prevenit revolta și că a rămas ”tăcut” în fața atacului.

Violențele din Brasilia au fost condamnate ferm de SUA. Joe Biden, aflat duminică în Mexic, a afirmat că luarea cu asalt a clădirilor guvernamentale cheie din Brazilia reprezintă un atac asupra democraţiei şi asupra transferului paşnic al puterii.

“Condamn atacul asupra democraţiei şi asupra transferului paşnic al puterii în Brazilia. Instituţiile democratice din Brazilia au sprijinul nostru deplin şi voinţa poporului brazilian nu trebuie să fie subminată.

Aştept cu nerăbdare să continui să colaborez cu Lula”, a scris Biden pe contul de Twitter al Administrației de la Casa Albă.

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with .

— President Biden (@POTUS)