Lulu de la Gașca Zurli, legat de mâini și de picioare! Mirela Retegan, în vizor după scandal: „Am verificat dacă e legal”

Bucătărașul Lulu de la Gașca Zurli face dezvăluiri despre situația trupei conduse de Mirela Retegan, în exclusivitate pentru FANATIK. Actorul ne-a spus și ce face după ce și-a dat demisia din grupul care face spectacole pentru copii, după ce și Fetița Zurli a părăsit corabia.

Lulu de la Gașca Zurli explică de ce nu are voie să dea detalii despre plecarea de lângă Mirela Retegan

Lulu a făcut câteva mărturisiri în , și nu numai, lăsând să se înțeleagă că există niște motive ascunse pentru care tot mai mulți artiști pleacă de lângă Mai mult, chiar a contrazis-o pe Mirela, care s-a plâns de situația din trupă.

s-a arătat deranjat de faptul că Mirela Retegan s-a plâns că a fost abandonată când, de fapt, el a stat în preaviz și a continuat să presteze pentru Gașca Zurli, iar șefa grupului a fost înștiințată în prealabil de intenția lui de a pleca din grup.

După demisia Veronicăi Căliman, Fetița Zurli, toată atenția s-a mutat către Lulu. Actorul a declarat, pentru FANATIK, că nu poate face mai multe declarații decât ceea ce a spus până acum. Dezvăluie, totuși, motivul pentru care e legat de mâini și de picioare. Ar fi vorba despre un contract de confidențialitate draconic, actorii neavând voie să dea detalii legate de nemulțumirile lor vizavi de trupa pentru copii.

„Eu am împărtășit în online tot ce am putut. Legal. Mai departe, cum este preluat, e arta fiecăruia, cred eu. În fiecare postare am lăsat loc de interpretare. Se înțelege mai mult decât scrie”, a declarat Lulu de la Gașca Zurli, pentru FANATIK.

Ce face Ionuț Varodi după epopeea Zurli: „Am verificat dacă e legal”

Ionuț își vede în continuare de meserie, dar fără să aibă de-a face cu Mirela Retegan. Acum, la fel ca Vero, este pe cont propriu. Nu se poate plânge că-i lipsește munca, din contră!

Chiar de curând a apărut într-un videoclip nou, iar pentru colaborarea încheiată a trebuit să verifice la sânge dacă nu cumva o va deranja pe Mirela Retegan, în sensul că ar încălca anumite clauze ale contractului.

„A fost o colaborare pe moment. M-au sunat, am mers, am aflat la fața locului că e Aram Sam Sam. Am verificat dacă e legal să apar și am filmat. Și aia a fost. Locul unu în trending în câteva săptămâni. Pe viitor, o să predau cursuri de teatru. Prezint evenimente pentru copii și nu numai! Organizez petreceri și sunt deschis către filme, seriale, muzică etc”, ne-a mai spus Bucătărașul Lulu de la Gașca Zurli.

Problema banilor, subiect sensibil: „Nu vreau să intru în detalii”

Întrebat dacă au existat vreodată probleme cu banii la gașca Mirelei Retegan, Lulu a oferit un răspuns care spune multe: „Nu vreau să intru în detalii!”.

În continuare, Lulu colaborează cu Daria Lupi și se ocupă de deLulu Productions, propria agenție de publicitate, „pentru că la Zurli am fost și social media manager, unul chiar foarte bun. O să merg pe asta mai departe”.

Rămâne de văzut când va expira contractul de confidențialitate semnat de actorii de la Gașca Zurli și care sunt lucrurile pe care nu au voie să le spună. Până una alta, atât Lulu cât și Vero se feresc să exprime motivele reale ale plecării de la Zurli pentru a respecta contractul de confidențialitate.