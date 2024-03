Lumea râdea de ea la Survivor, dar s-a schimbat enorm. Cum arată, acum, Sindy, vedeta de la Insula de 1 milion! Nu e de mirare că lui Armin Nicoară i s-a pus pata pe ea! Foto

Concurentă acum la Insula de 1 milion, Sindy pare să se fi reinventat. De altfel, de cum a văzut-o, Armin Nicoară a rămas impresionat de frumusețea brașovencei de 29 de ani. Schimbată total față de perioada Exatlon, Sindy este decisă să câștige reality-show-ul celor de la Kanal D.

Schimbare uriașă pentru Sindy de la Survivor, acum concurentă la Insula de 1 milion

Pe când era la Survivor, Sindy era constant ironizată de colegii ei Războinici pentru felul în care vorbea, iar unii obiectau și la felul în care arăta. Eliminată prin prisma unor strategii, ea fiind una dintre cele mai bune sportive pe traseu, Sindy a lucrat, în anii scurși de atunci, la aspectul ei.

ADVERTISEMENT

Iar felul în care arată acum poate stârni invidia oricărui model. De altfel, de cum a văzut-o, Armin Nicoară, și el participant la Insula de 1 milion a admirat-o îndelung. Iar asta spune multe, Armin fiind departe de a fi ”cuminte” atunci când vede o femeie frumoasă.

Pe numele ei real Szidonia Szasz, Sindy a ajuns la Insula de 1 milion dorindu-și să câștige marele premiu. Cu banii pe care i-ar lua, frumoasa tânără de 29 de ani din Brașov vrea să își construiască o pensiune. Iar asta înseamnă că vrea să se reprofileze ca meserie. Ea, acum, este tehnician maseur, dar, clar, își dorește să lucreze în industria ospitalității.

ADVERTISEMENT

Sindy de la Insula de 1 milion a trecut prin clipe cumplite

Fosta are o soră geamănă. Cu toate acestea, mărturisea ea, nu prea seamănă între ele. În schimb, se înțeleg perfect, sora lui Sindy de la Insula de 1 milion, mărturisea concurenta, este cea care e responsabilă cu buna lor dispoziție.

înainte de a participa la Survivor, în cel de-al doilea sezon al show-ului. Ea a fost suspectă de cancer ovarian, a trecut prin nenumărate operații, dar, într-un final, a reușit să treacă peste boala care o chinuia.

ADVERTISEMENT

”M-a afectat și fizic, și psihic, am pierdut 15 kilograme, nu puteam să mănânc, o lună am stat internată în spital. Avem dureri abdominale foarte mari, doctorii nu știau ce problemă am. Se inflamase apendicele, am făcut peritonită și a fost complicat.

După o lună de zile, aveam din nou dureri, medicii îmi spuneau că am cancer ovarian și recomandau histerectomia. A urmat o altă operație, am trecut printr-un șoc anafilactic în urma unei doze prea mari de antibiotic date de un medic, ceea ce a dus și la pierderi foarte mari de memorie. Nici nu puteam să mă mai uit în oglindă, ajunsesem la 45 de kilograme la 1,65 m”, povestea Sindy de la Insula de 1 milion pentru .

ADVERTISEMENT

Din fericire, a trecut peste și a continuat să se bucure de marea ei pasiune: sportul. De ceva ani deja, Sindy practică kickboxing-ul. De altfel, din postările pe care le face pe conturile ei de socializare se poate vedea că sportul a schimbat-o. Are un corp perfect, abdomenul și picioarele sunt bine tonifiate, un decolteu de infarct. Iar ochii… de un albastru sublim sunt parcă făcuți să hipnotizeze orice bărbat.