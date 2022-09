După Luminița Anghel, o altă vedetă l-a „adoptat” pe David Pușcaș. Unde și-a găsit tânărul refugiul

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi. Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc drept Dana Marijuana, are acum grijă de tânăr.

David Pușcaș, „adoptat” de o altă vedetă din România. Cine l-a luat în grijă după ce a rupt orice legătură cu Luminița Anghel

Luminița Anghel l-a adoptat pe David pe vremea când era căsătorită cu Marcel Pușcaș. Ulterior, cei doi s-au despărțit, iar

ADVERTISEMENT

Au încercat de mai multe ori să repare relația dintre ei, însă tot timpul a intervenit ceva. Prezent în emisiunea În oglindă, realizată de Mihai Ghiță pe YouTube, David Pușcaș a făcut declarații șocante.

La doar un an după ce el și Luminița Anghel se împăcaseră și părea că au îngropat securea războiului, tânărul a susținut că Silviu Dumitrache, actualul soț al artistei, l-a agresat fizic de nenumărate ori fără ca mama lui să intervină.

ADVERTISEMENT

În prezent, David și Luminița Anghel nu își mai vorbesc, iar tânărul și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi.

Cea care l-a „adoptat” este nimeni alta decât Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc sub numele de Dana Marijuana.

ADVERTISEMENT

Artista care în anii 2000 făcea furori în hip-hop-ul românesc și care în urma unui accident casnic, l-a luat în grija sa pe fiul Luminiței Anghel.

Dana Marijuana a mărturisit că îl consideră pe David ca fiind copilul său și că are grijă de el așa cum poate.

ADVERTISEMENT

David Pușcaș o vizitează des și, atunci când are nevoie de sfaturi, artista i le oferă fără să stea prea mult pe gânduri, mai ales că spune că o cunoaște și pe mama lui. Dana Marijuana are la rândul său două fetițe, pe Iris, în vârstă de 7 ani, și Alesia care are 15 ani.