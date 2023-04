Lupta pentru cupele europene sub lupa unui fost căpitan din Bănie: „Dau în scris că Universitatea Craiova va fi pe trei”. Exclusiv

Șansele pentru titlul de campioană a României au scăzut considerabil pentru Universitatea Craiova, după înfrângerea cu Farul Constanța, scor 3-2, dar oltenii sunt cu gândul la cupele europene. Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că formația din Bănie poate termina pe podiumul din SuperLiga.

Lupta pentru cupele europene sub lupa unui fost căpitan din Bănie: „Dau în scris că Universitatea Craiova va fi pe trei”.

Înfrângerea de pe stadionul din Ovidiu a României. Trupa lui Eugen Neagoe speră să obțină o calificare în cupele europene la sfârșitul sezonului din SuperLiga, după ce în anul trecut au fost la un pas de a merge în grupele Conference League.

Silvian Cristescu este de părere că titlul este un obiectiv greu de atins pentru elevii lui Eugen Neagoe în acest sezon. „Il Capitano” speră ca Universitatea Craiova să nu facă pași greșiți în lupta pentru calificarea în preliminariile Conference League și să obțină șase puncte din meciurile cu Rapid și Sepsi.

„Este o ediție foarte disputată, dar Farul s-a dus în fața. Șansele noastre la titlu sunt mici, trebuie să câștigi toate meciurile și nici atunci nu este suficient, așa îmi spune mie matematica. Am trecut de meciurile grele cu CFR, FCSB și Farul, trebuie să iei șase puncte după meciurile cu Rapid și Sepsi, apoi recalculezi.

Dacă iei șase puncte te gândești, dar dacă nu iei te gândești la sezonul următor. Șanse sunt să prinzi locul trei, chiar și locul patru poate merge la baraj dacă CFR Cluj câștiga Cupa. Trebuie să vedem ce facem în meciurile astea două, după aceea putem să discutăm despre locul trei, doi sau poate locul unu, nu se știe”, a spus Silvian Cristescu.

Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii pot depăși FCSB în clasament, dacă „roș-albaștri” vor face pași greșiți. Acesta speră ca formația din Bănie să fie ferită de accidentări în această perioadă pentru ca Eugen Neagoe să aibă tot lotul la dispoziție.

„Farul are cu FCSB și CFR Cluj, poate se încurcă și ei. Una este să depășești una, două echipe și alta este să depășești trei sau patru și să se încurce. Nu cred că mai sunt șanse pentru titlu, doar teoretic sunt șanse, dar practic nu.

Locul trei depinde doar de noi, dar sper să avem întreg lotul valid. Cel mai bun jucător al nostru este accidentat de cinci luni de zile, Bancu era motorul echipei. Tot timpul am avut doi, trei jucători și alții revin după accidentări precum Baiaram, Căpâțînă și ca anul acesta nu am avut niciodată”, a mărturisit fostul căpitan din Bănie.

Silvian Cristescu este convins că Universitatea Craiova va termina pe podium: „Dau scris că vom fi pe locul trei”

De la instalarea în funcția de antrenor al , Eugen Neagoe s-a confruntat cu mai multe probleme de lot și nu s-a putut baza întotdeauna pe cei mai în formă jucători. Silvian Cristescu este convins că oltenii vor termina pe podium dacă nu vor mai exista accidentări.

„Trebuie să avem toți jucătorii valizi și dau scris că vom fi pe locul trei, dar din păcate nu este așa. O să avem în continuare jucători accidentați, Crețu joacă cu dureri, Baiaram a stat trei luni și este la 50% din capacitate, s-au accidentat Screciu și Ișfan.

Dacă avem tot lotul valid vom fi în primele trei, dacă nu… În situația de față poți să iei orice scenariu în calcul. La ce investiții au fost făcute la Craiova ar fi un eșec necalificare în cupele europene, dar sunt factori obiectivi care ne-au făcut să nu ne batem la titlu”, a spus Silvian Cristescu.

Universitatea Craiova s-a descurat bine cu „granzii” din SuperLiga în acest sezon, însă a avut rezultate sub media așteptărilor împotriva formațiile mai slab cotate în sezonul regulat. Silvian Cristescu este mulțumit de evoluțiile „alb-albaștrilor” din play-off, în afara meciului cu Farul Constanța.

„Nu am câștigat cu echipele mai slab cotate, la noi asta a fost problema. Din play-off doar cu Rapid nu am pierdut pentru că cu CFR Cluj avem o paritate, deoarece am pierdut în Gruia și i-am bătut acasă. În afară de Rapid care a câștigat la noi și am făcut egal la ei avem rezultate pozitive cu celelalte.

Un singur lucru este cert pentru că am arătat bine în play-off. În afară de Farul am dominat toți adversarii, iar pe lângă absențele pe care le-am avut au mai lipsit și Screciu, Ișfan și Vătăjelu la Constanța. Este foarte greu chiar dacă și ceilalți sunt jucători de valoare, dar le lipsește ritmul de joc”, a spus fostul căpitan.