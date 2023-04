Universitatea Craiova a condus de două ori pe terenul Farului Constanţa, dar oltenii au părăsit terenul . Echipa lui Gică Hagi s-a depărtat la 10 puncte de olteni, cu şapte etape înainte de final.

Jucătorii Universităţii Craiova îşi iau adio de la titlu după eşecul cu Farul Constanţa: “Nu cred că mai avem şanse”

Jucătorii lui Eugen Neagoe îşi iau adio de la titlu după acest eşec, de la Ovidiu. Laurenţiu Popescu a apărat , dar nu a reuşit să evite înfrângerea, Larie transformând lovitura de pedeapsă din final:

“A fost un meci greu, dar şi frumos. Din păcate, Farul ne-a învins. Suntem o echipă, nu m-a lăsat nimeni la greu. Suntem o echipă şi dăm totul la fiecare meci. Facem vizionări la penalty-uri, a fost şi un moment de inspiraţie.

Din păcate la penalty-ul lui Larie nu am reuşit să scot. Am vrut mereu să fiu aici, sper să am prestaţii bune şi să rămân în poarta Universităţii Craiova. Nu cred că mai avem şanse la titlu. Dar avem meci acasă şi vrem să câştigăm.

Cu Rapid vrem să câştigăm cu orice preţ. Să conduci de două ori la echipa de pe primul loc… Nu ştiu, am făcut greşeli. O să vedem mâine unde am greşit. Mai avem de învăţat, din fiecare meci avem de învăţat”, a spus Laurenţiu Popescu.

Alexandru Creţu: “Farul are principala şansă. Joacă un fotbal spectaculos”

Alexandru Creţu a declarat la finalul meciului că este dezamăgit de rezultat şi crede că Farul Constanţa are principala şansă la titlu pentru că joacă cel mai spectaculos fotbal:

“Pentru noi, o înfrângere şi suntem dezamăgiţi. S-a încheiat lupta la titlu. A fost un meci frumos şi discutam cu Nedelcu. Aşa putem creşte nivelul fotbalului românesc. Este greu să vorbim după meci ce nu a funcţionat.

Nu au contat absenţele. Cei care suntem apţi de joc trebuie să dăm 100%. În meciurile importante începem bine şi terminăm prost. Vom întâlni o echipă bună, Rapid. Dar oricine vine pe “Oblemenco”… le va fi greu.

Toate cele trei candidate la titlu sunt foarte bune, dar cred că Farul are principala şansă. Joacă un fotbal spectaculos”, a spus Alexandru Creţu la finalul meciului.

