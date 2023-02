Exclusiv. Culisele despărțirii lui Arlauskis de Universitatea Craiova. „Nu l-am dat afară!” Cine va intra în poartă în locul lituanianului. Video

, informație oferită joi de FANATIK în exclusivitate. Portarul lituanian mai avea contract până în vară, dar a acceptat să se despartă de olteni după ce și-a încasat salariul la zi. O dovadă de caracter din partea lui Arla, consideră Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a oferit detalii la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre modul în care s-a făcut rezilierea dintre U Craiova și Arlauskis: “Rămâne prietenul meu!”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Rotaru a explicat că rezilierea contractului lui Arlauskis nu vine ca o pedeapsă pentru prestația catastrofală din partida cu Farul. Ci este doar o repoziționare a clubului la nivel de strategie pentru ultimele luni din acest seazon de SuperLiga.

“Cu Arlauskis am vorbit eu, înțeleg că vine astăzi și își ia la revedere de la colegi, de la staff. Indiferent de situație, rămâne prietenul nostru. Cel puțin al meu… Îl apreciez ca și caracter, nu doar ca sportiv. Ci în special uman. Arla a reacționat foarte bine.

Nu l-am dat afară, am rezilat de comun acord. Repoziționarea noastră din punct de vedere al abordării pentru acest final de sezon. El oricum termina contractul la vară, mai avem doi portari extrem de valoroși, David Lazar și Laurențiu Popescu. VEZI VIDEO AICI.

Arlauskis nu a avut pretenții să ia bani de la Universitatea Craiova pentru următoarele luni: “E bărbat și un om corect!”

Plus încă doi copii în centru în care avem încrederea că pot să crească. A fost super ok, a zis ‘banii la zi și îmi iau la revedere’. Arlauskis e bărbat și un om corect. Nu am mai reziliat cu nimeni, am avut discuții”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

la ultimul său joc în tricoul Universității Craiova. Totul a culminat cu gestul nesăbuit din finalul primei reprize când, fiind în posesia balonului, i-a pus piedică unui adversar. Farul a primit o lovitură de pedeapsă, transformată de Larie pentru 2-0. Partida avea să se termine cu victoria constănțenilor, scor 2-1.

Giedrius Arlauskis, doar cinci luni la Universitatea Craiova. A jucat șapte partide în SuperLiga pentru olteni și a încasat șapte goluri!

Giedrius Arlauskis a rezistat doar 5 luni la Universitatea Craiova, formație pentru care semnase în octombrie. A debutat într-o partidă cu Petrolul, scor 2-1 în favoarea oltenilor. Și a reușit să adune doar șapte meciuri în SuperLiga pentru Craiova. Dintre acestea, doar în două a bifat performanța de a nu încasa gol. A încasat în total 7 goluri în cele 7 partide.

Giedrius Arlauskis a împlinit 35 de ani în luna decembrie și are titluri de campion în România cu Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Siauliai, Rubin Kazan, Espanyol Barcelona, Watford și Al Shabab. Este în acest moment cotat la 500.000 de euro, conform Transfermarkt.de. Are și 23 de meciuri la naționala Lituaniei.

Universitatea Craiova va juca în următoarea rundă contra celor de la CFR Cluj, iar David Lazar va fi cel mai probabil titular în poarta oltenilor. Formația lui Eugen Neagoe are 41 de puncte după 25 de etape în SuperLiga, zece mai puține decât Farul Constanța, ocupanta primei poziții. În runda 26, Craiova va înfrunta pe FCSB.

