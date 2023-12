”Mă așteptam la ce e mai rău”. Care a fost primul gând al lui Edward Sanda când l-a întâlnit pe socrul lui, Pavel Stratan

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează o familie cu acte-n regulă de mai bine de doi ani. În tot acest timp, relația lor a trecut prin mai multe etape, iar cei doi consideră că sunt făcuți unul pentru altul.

Edward Sanda a fost speriat de imaginea socrului său

Cleopatra Stratan a fost unul dintre cei mai celebri copii din industria muzicală. Fiica lui Pavel cânta despre Ghiță pe vremea la care alți copii abia dacă rosteau cursiv câteva cuvinte.

Anii au trecut, iar Cleopatra a devenit o femeie în toată firea. Destinul i l-a scos în cale pe Edward Sanda cel care i-a devenit, între timp și soț.

, încă de când aceasta mergea la studioul lui să compună piese. La început, nici nu s-a pus problema de existența unor sentimente între ei.

La un moment dat, Cleopatra Stratan a început să manifesteze prezența lui Edward în viața ei. În cadrul ”Detectorului de minciuni”, artista i-a recunoscut lui Selly că tot ce a scris pe foaie i s-a îndeplinit.

Astfel, de la artiști care colaborau, cei doi au ajuns să fie iubiți. Pe vremea când Edward a făcut primul pas, Cleopatra avea 15 ani. Artistului nu i-a fost deloc ușor să îi spună socrului său ce planuri are cu Cleopatra.

”La prima întâlnire oficială cu Pavel Stratan am avut mari emoții, dar a fost foarte ok. Eu nu știam cum o să reacționeze și ce o să îmi zică. Mă așteptam la tot ce e mai rău. Nici nu îmi aduc aminte dacă am zis ceva, dar el a spus că e de acord cu relația noastră, că ne susține”, i-a spus Edward lui Selly.

Pavel Stratan a simțit că își lasă fiica pe mâini bune

Edward Sanda a recunoscut că se aștepta la ce e mai rău, mai ales că Pavel Stratan are o imagine dură. Însă, contrar tuturor așteptărilor, artistul de peste Prut a fost foarte încântat de planurile celor doi.

Pavel Stratan i-a susținut pe artiști pe parcursul întregii relații. Ba chiar a fost de acord cu căsătoria lor, chiar dacă au existat voci care i-au criticat că au făcut acest pas.

. Cei doi au încercat să își țină relația departe de lumina reflectoarelor, dar cea mai recentă decizie nu i-a prea ajutat.

Cleopatra și soțul ei au decis să participe la ”America Express”, emisiunea care i-a scos total din zona lor de confort. Pentru că au ales să fie reali, cei doi au atras multe jigniri și replici dure din partea publicului.