”Mă urmărea mereu. Groaznic. Vladimir Drăghia și-a dezvăluit un mare secret

“Mă urmărea mereu. Groaznic”. Vladimir Drăghia și-a dezvăluit . Cunoscutul sportiv a povestit prin ce a trecut la un moment dat, precizând că nu se consideră absolut deloc o persoană geloasă.

Vladimir Drăghia, observat de aproape. Ce a scos la iveală abia acum câștigătorul emisiunii Exatlon, difuzată la Kanal D

Vladimir Drăghia a declarat că a fost observat de aproape de una dintre fostele partenere de viață. Ce abia acum câștigătorul emisiunii Exatlon, difuzată la Kanal D, despre o iubită care s-a dovedit toxică.

Renumitul sportiv a recunoscut că a avut o perioadă în care era urmărit de femeia cu care avea o relație sentimentală. Nu i-a plăcut ce se întâmpla, mai ales că nu era ceva ce putea să controleze. Într-un final, s-a ajuns la despărțire.

„Doamne, era groaznic, nesiguranță, mă urmărea mereu, groaznic, groaznic. Dar nu cred că e ceva ce poți să controlezi. Chiar părea ceva incontrolabil”, a spus vedeta pentru publicația .

„Niciodată n-am avut legătură cu gelozia. De asta am scăpat amândoi, avem altele, dar nu gelozia, din fericire. O singură dată am simțit gelozie în relație, cu mult înaintea relației pe care o am cu Alice.

A fost foarte neplăcut”, a completat Vladimir Drăghia, pentru aceeași sursă. Influencerul este căsătorit din 21 iulie 2018 cu Alice Cavaleru alături de care a devenit și tată. Cei doi soți au două fete superbe.

Vladimir Drăghia, îndrăgostit lulea de soția sa, Alice Cavaleru

Vladimir Drăghia este îndrăgostit lulea de soția sa, Alice Cavaleru, cu care este însurat de foarte mulți ani. Fostul protagonist de la Burlacul consideră că actuala parteneră de viață i-a schimbat complet existența.

În prezent, actorul se declară îndrăgostit iremediabil de mama fetelor sale. Mai mult, vedeta recunoaște că soția sa îi face viața mai ușoară pentru că este o persoană care are foarte multă răbdare și este înțelegătoare.

De asemenea, Vladimir Drăghia spune că frumoasa șatenă este un om bun. Alice Cavaleru este cea care l-a învățat și i-a arătat o altă dimensiune a iubirii. Greutățile prin care trec îi apropie și mai mult pe cei doi parteneri.