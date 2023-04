Vladimir Drăghia, probleme cu soția din cauza serialului Clanul. Lili Sandu a pus paie pe foc

Vladimir Drăghia și-a făcut autoevaluarea la Vorbește lumea. A glumit pe seama rolului din Clanul și-a mărturisit că soția e nedumerită, numărul de ore petrecute pe platou nu se potrivește cu timpul în care apare pe tv. De altfel, Alice s-ar putea să se supere și pe complimentele pe care vedeta i le-a făcut lui Lili Sandu. Tot în cadrul discuție, polițistul din serialul de la Pro TV a făcut o dezvăluire: „am mentalitatea de infractor”.

Clanul îi face probleme lui Vladimir Drăghia. Lipsește prea mult de acasă, iar soția are dubii

Vladimir Drăghia a obținut un rol în Clanul. În serialul de la Pro TV, îl interpretează pe Mișu, un polițist din echipa Costoiu. Invitat la Vorbește lumea, a făcut câteva dezvăluiri din serial, de pildă, comisarul începe să înnebunească de ciudă că nu-i poate veni de hac lui Tătuțu’.

Deși moderatorii de la Pro TV l-au complimentat și i-au spus că face o treabă excelentă și că se vede evoluția față de primul sezon, Vladimir Drăghia își știe locul. Și-a făcut autocritica și și-a dat seama că are atât de puține replici, încât uneori nici nu se deranjează să le învețe.

„Am trei replici pe episod. De multe ori, spre rușine mea, vin așa… flu-flu, la cadru. Să vezi în trei (n.r. evoluție), mai ales că înnebunește Costoiu. Și poți să-ți dai seama doar din priviri, că am puține replici. Când mă uit se vede totul”, a spus Vladimir Drăghia .

Și dacă rol principal nu are, Vladimir Drăghia se distrează din plin cu colegii la filmări. „E foarte mișto. Pentru mine, cel puțin, e foarte distractiv. Am cu cine să mă distrez acolo. Chiar vin de plăcere. Actorii sunt foarte mișto. Și pe lângă lucrul bun pe care îl fac acolo, în spatele camerelor e adevăratul show”, a adăugat actorul.

„Stau mult fără să fac nimic”

Vladimir Drăghia recunoaște că deși stă șase zile pe săptămână la filmări, munca sa nu e prea vizibilă în momentul difuzării, ceea ce a observat și soția sa, Alice Cavaleru.

„Problema este nu că stau mult, ci că… revin la o glumă din familie, că stau mult fără să fac nimic. Plec dimineața, mă duc la filmări. Vin seara acasă. Dar e frustrant când stai și se uită nevastă-mea la televizor și…”, a completat actorul din Clanul.

Prin urmare, având în discuție în emisiune și subiectul partenerilor posesivi, Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu au tras concluzia că Alice îl cam ia la întrebări când vine acasă, pentru a afla unde a stat, de fapt.

„Nu mă întreabă, îmi zice. Cam 12 ore sunt într-o zi de filmare. Nu tot timpul pentru mine. Noi suntem numerotați în funcție de importanță sau apariția…

Am 13, au murit trei dinaintea mea și am ajuns pe 9 sau 10. Tot se duc, la ăștia care înnebunesc, nu știu cum să-i număr. La cum am evoluat, după cinci sezoane sunt pe 1”, a spus Drăghia.

Vladimir Drăghia a lăudat-o pe Lili Sandu: „Pari mai tânără decât acum cinci ani”

Și dacă mama suportă încă lipsa soțului de acasă, este posibil ca afirmațiile pe care el le-a făcut despre Lili Sandu să-i facă probleme acasă. Prezentatoarea de la Pro TV l-a întrebat dacă, pe lângă sală, apelează la tratamente corporale, dar el avea aceeași curiozitate.

„Eu chiar voiam să te întreb, apropo de tratamente. Pari mai tânără decât acum cinci ani. De fiecare dată când vin la voi mai aștept Lili să arate mai rău sigur, n-are cum.

Care e faza? Eu am cunoscut-o acum 5-6 ani și acum arată mai bine. Faci ceva, zi-ne ce faci. Mai tânără sigur nu ești, asta e sigur”, i-a spus Drăghia lui Lili Sandu. „Hai că vă zic, e iubitul mai tânăr cu 12 ani”, a fost răspunsul vedetei.

„Încă am mentalitatea aia de infractor”

Pe de altă parte, se știe că deși acum are rol de băiat bun, . S-a urcat la volan după o petrecere de pomină, dar a avut ghinionul să fie oprit de un echipaj în trafic. Ulterior, a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare.

Totodată, vedeta a prestat și muncă în folosul comunității, adusă subtil în discuție de Bogdan Ciudoiu. În aceste condiții, întrebat de Shurubel care a fost de-a lungul timpului relația sa cu Poliția, Vladimir Drăghia nu s-a ascuns.

„Nici nu știu cât să zic. Perioada nu e chiar bună. Ce pot să zic e că, deși sunt în regulă cu toate acum, încă îmi crește pulsul când trec pe lângă un echipaj de Poliție. Deși sunt sigur că am toate actele în regulă. Încă am mentalitatea aia de infractor”, a menționat vedeta.