Macedonenii ne așteaptă cu un gazon „horror”! Presa de la Skopje e vehementă: „Rușine Federației!”

Presa de la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, a scris despre problemele cu gazonul, dând vina pe Federație pentru problemele apărute înainte de duelul cu România.

Partida dintre România și Macedonia de Nord este decisivă pentru ambele formații, echipa care va câștiga păstreză șanse reale pentru unul dintre primele două locuri din grupă.

este revoltată la adresa Federației lor de fotbal pentru felul în care se prezintă gazonul, înainte de duelul cu România de miercuri, 8 septembrie:

„Gazonul din Skopje este într-o condiție jalnică. Rușine Federației pentru că a permis acest lucru. Este total inacceptabil. România, chiar dacă are probleme mari în ofensivă, are câțiva jucători de bandă și mijlocași rapizi.

Ei ne pot termina pe contraatac dacă oboseala jucătorilor noștri se va vedea”.

„Cu toate acestea, România este în criză în ceea ce privește atacul. Cel mai bun atacant, Denis Alibec s-a accidentat în meciul cu Islanda și nu este în lot.

Singurul număr 9 din lot este Jovan Markovic care are doar două convocări la națională, ambele săptămâna aceasta.

Încă putem învinge România, dar va fi nevoie de un efort de echipă și o susținere puternică din tribune”, au notat jurnaliștii de la Macedonian Football.

The pitch in Skopje is in awful shape (shame on the federation for allowing that, totally unacceptable)

Romania, although having major issues at CF, has some quick, pacey wingers and midfielders. They could tear us apart on the counter if our players’ fatigue rears its ugly head

— Macedonian Football (@MacedonianFooty)