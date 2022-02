Video. ”Măcelarii lui Kadîrov”, pregătiți de război. Mii de soldați din Cecenia vor să ia cu asalt Ucraina. În Kiev, se distribuie arme și muniție populaţiei

Peste 10.000 de luptători ceceni sunt pregătiți să fie trimiși în Ucraina, la ordinul liderului pro-rus Ramzan Ahmatovici Kadîrov, potrivit presei internaționale.

Între timp, ucrainenii sunt dispuși să lupte până la ultimul om pentru a se apăra de invazia rusă. În online au apărut imagini cu civilii care primesc arme și muniție.

Războiul Ucrainei cu invadatorii ar putea deveni și mai dificil în următoarea perioadă. ”Măcelarii lui Kadîrov”, așa cum sunt intitulați soldații loiali liderului cecen pro-rus, sunt moblizați să fie trimiși în război.

Mai multe filmări cu circa 10.000 de militari din Groznîi au apărut în mediul online, fiind distribuite de jurnaliști CNN, The Guardian sau Nexta TV.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, mii de sunt echipați și gata să pornească în sprijinul Rusiei.

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia’s occupation force.

— Neil Hauer (@NeilPHauer)