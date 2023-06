Mădălin Voicu, despre muzică și politică, trădări și prietenii: ”Sunt infantil de optimist”

Mădălin Voicu este o persoană cu greutate atât în domeniul muzicii, cât și în scena politică. În interviul exclusiv pentru FANATIK, Mădălin Voicu a făcut dezvăluiri despre viața de familie, dar și despre regrete, trădări și cele mai grele momente pe care le-a întâmpinat în viață. Cum reușește să se împartă între muzică, politică și să-și facă și datoria de tată și bunic.

Mădălin Voicu, neobosit: “Mi se întâmplă să ajung și la 1 noaptea acasă”

Sunteți un nume important, atât în lumea muzicii, cât și în peisajul politic. Cum faceți față agendei încărcate pe care o aveți?

– Aici e o problemă pe care probabil am deprins-o pentru că m-am învățat cu programul acesta. Eu l-am rânduit în așa fel încât să pot fi util peste tot. Uneori este greu, dar trebuie să rezolvăm toate problemele. Pe partea artistică e mai ușor, să spunem, pentru că sunt perioade când am concerte sau înregistrări ori turnee și știu exact când și unde trebuie să fiu prezent. La politică e mai complicat. Te trezești că îți faci un program azi și mâine ți-l schimbă alții. Așa că e mai dificil, dar mă descurc.

Aveți unele zile în care poate vă simțiți depășit de situație?

– S-a întâmplat să ajung noaptea și la ora 1 acasă, dar în principiu sunt lucruri pe care nu poți să le prevezi. Chiar dacă ai un program pe care poate îl anticipezi, se întâmplă să aibă loc tot felul de intervenții, de întârzieri, situații neprevăzute. Eu sunt un om foarte ordonat și disciplinat, chiar dacă sunt artist. Îmi place să știu dinainte unde și cum trebuie să mă duc. M-am obișnuit oricum, nu e atât de grav.

“Stau și cu copiii și cu nepoții în weekend, în parc”

Cu toate că sunteți o persoană ocupată, aveți grijă să alocați timp copiilor și nepoților. Care este activitatea preferată pe care o faceți cu familia?

– Pe cei mici ai mei îi supraveghez, atunci când stau la mine, ei stau de obicei la mama lor. Noi fiind despărțiți, din când în când, în weekend-uri, îi mai iau la mine. Eu am un parc aici, în vecinătatea casei și ieșim. Ei mai acolo, e sub control totul. Cei mai sunt la casa lor, au copii, au familii. Dar cei mici sunt mai greu puțin de gestionat.

Și cu nepoțeii?

– Mădălin, băiatul meu cel mare, are un băiețel foarte drăguț și deștept. Nu numai că îi merge foarte bine mintea, dar știe și foarte multe lucruri. Nu știu când a avut timp să le învețe. Și mereu mergem în parc, ne jucăm, discutăm tot felul de lucruri. Cu băiatul lui Bogdan, la fel, suntem pe aceeași lungime de undă, e o chestie de genetică. Iar ultima nepoțică, fetița Ioanei, Anora, are un an de zile, așteptăm să crească să vedem cum se descurcă.

Credeți că micuța Anora moștenește talentul muzical al familiei, sau e prea devreme să vă dați seama?

– Eu sper ca toți nepoții mei să fie dotați pe calapodul familiei Voicu. Cu Anora, să vedem, ea este deschisă și plină de curiozități. Vrea să vadă, să observe ea totul. Acum, calitățile muzicale, cu ritm, se văd în timp. La un an și o lună, cât are ea, nu pot să mă pronunț. Dar sper să fie ok.

Mădălin Voicu, artist cu suflet de copil: “Sunt o fire mai optimistă”

Cum reușiți dumneavoastră să vă mențineți spiritul tânăr?

– Fac 71 de ani. Ideea e că viața îți rezervă tot felul de lucruri. Dacă le prevezi, sau măcar ești pregătit pentru ele, indiferent că sunt bune sau mai puțin bune, faci față. Eu sunt o fire mai optimistă, uneori chiar inconștient de optimistă. Dar văd că îmi priește.

Bineînțeles, pun mult preț pe lucrurile care țin de educație, de cultură, de ordine, rigoare, așa am fost crescut. Dar tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, toate lucrurile care apar, le gestionez. Am grijă ca totul să iasă bine și sunt infantil de optimist uneori. M-am lovit de tot felul de lucruri imprevizibile, dar am învățat să mă feresc de alea rele și să le iau în brațe pe cele bune.

“A fost cumplit când mi-a murit copilul și părinții”

Ce face Mădălin Voicu atunci când are o zi mai puțin plăcută?

– Acum, eu nu pot să fiu tot timpul vesel și cu zâmbetul pe buze. Mai sunt și situații în care încerc să ies din impas. Sunt poate lucruri pe care trebuie să le rezolv și cu greu reușesc să fac față, dar în general nu pun lucrurile rele în față. Eu tot timpul gândesc pozitiv. Când am și eu momente din acestea mai nefericite, Dumnezeu mi-a ajutat să pot să îmi revin. Am așa, un fel de spor, să mă redresez.

Care sunt cele mai grele cumpene pe care le-ați primit de la viață?

– Am avut momente foarte dificile în viață. Mi-a fost greu atunci când a murit tata. Am mai avut necazuri. Iar a fost cumplit când mi-a murit un copil la 2 ani jumătate, a murit de mic. Am avut-o pe mama care a murit acum un an. Sunt lucruri care m-au marcat. Dar Dumnezeu m-a ajutat să pot trece peste și să am o revenire, să pot să fiu din nou bine.

Mădălin Voicu, trădat de prieteni: “Am avut surprize neplăcute”

Domnule Voicu, aveți regrete?

– În timp, am avut și regrete. Sunt lucruri în viață cu care te confrunți, vrei, nu vrei. Trebuie să treci peste ele. Regretele nu au fost capitale sau greu de gestionat. Sigur, am mai făcut și eu greșeli, m-am mai înșelat în legătură cu o persoană sau alta. Am avut surprize neplăcute din partea unora pe care i-am creditat cu prietenie. Asta e viața, nu poți să ai numai lucruri bune, pozitive sau frumoase. Te călești.

Ați simțit în anumite momente că sunt oameni care vor să profite de renumele dumneavoastră?

– Eu nu sunt persoană publică, noțiunea asta e mai largă. Pe mine mă cunoaște lumea de cele mai multe ori din artă, muzică, sau politică. Nu mă obosește treaba asta, dar am momente în care zic: “Gata, stau și eu liniștit.” Vreau uneori să mai iau așa niște pauze. Dar uite că Dumnezeu mi-a ajutat și pot să fac față unor lucruri pe care în timp le voi gestiona în funcție de rezultate. Dar nu sunt supărat nici pe mine, nici pe alții.

“Nu sunt habotnic, nu mă duc să mă dau cu capul de altar”

Sunteți o persoană superstițioasă?

– Nu superstițioasă. . Lucrul acesta m-a ghidat și în general mă feresc de lucruri care sunt urâte sau păgâne. Deci nu pot să spun că am vreo superstiție de care țin cont, sau alte lucruri de genul acesta.

Dar sunteți un om cu frică de Dumnezeu.

– Sunt credincios. Nu sunt habotnic, să mă duc să mă dau cu capul de altar sau să pup poala popii, sau lucruri de genul acesta, dar cred în Dumnezeu. Simt că e în mine și sper să mă ajute în continuare.

Mădălin Voicu nu suportă concediile: “Eu înnebunesc”

Spuneați că nu ați mai mers într-un concediu de 4 ani de zile. Se va schimba lucrul acesta în vara aceasta?

– Nu se schimbă, pentru că pentru mine concediu înseamnă să mă duc undeva și să nu am treabă. Eu înnebunesc. Dacă nu am treabă sau nu-mi dă cineva de treabă, eu o iau razna acasă. De aceea îmi găsesc tot felul de lucruri care să îmi ocupe timpul.

Dar să mă duc în vacanțe, în concediu, să stau la soare, să stau în apă, n-am fost de când aveam 14 ani. Îmi place să fiu mai mult preocupat de lucruri, să fac anumite treburi, nu să iau pauze din acestea.

“Eu am fost crescut și educat în stil aristocrat”

Care este motto-ul după care v-ați ghidat în viață?

– Nu știu dacă am avut vreun motto sau vreo lozincă, să zic așa. În general, eu am fost crescut și educat în stil aristocrat. Chiar dacă am făcut tot felul de nebunii și tâmpenii când eram tânăr, adică până pe la vreo 26 de ani, eu sunt un conservator, ca și construcție.

Dar care sunt lucrurile de care țineți cont în periplul prin viață?

– Trebuie să spun că m-am ghidat și mă ghidez în continuare după lucrurile pe care le-am verificat. Lucruri care sunt bine făcute. Nu pot să iau de bun un lucru pe care nu l-am mai verificat sau nu l-am mai testat sau trăit. La mine totul este în funcție de ce experiențe am avut cu diferite situații. Atunci îmi creez un anumit traseu care să nu-mi creeze surprize neplăcute.