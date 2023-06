Mariana Ionescu Căpitănescu, marcată de tragedii: ”Am fost pedepsită de Dumnezeu”

Îndrăgita artistă de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu și-a deschis sufletul în fața noastră și a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. În interviul emoționant, în exclusivitate pentru FANATIK, solista a vorbit despre pierderi, vindecare și carieră. În plus, fiica sa, Tara, a făcut la rândul său câteva dezvăluiri.

Tara, fiica Marianei Ionescu Căpitănescu: “Mamei îi spun toate secretele”

Aveți o relație apropiată cu copiii dumneavoastră, sau sunteți o mamă mai aspră?

Mariana Ionescu Căpitănescu: – La întrebarea aceasta poate răspunde chiar Tara, fiica mea.

Tara: – Da, am o relație de prietenie cu mama.

Mariana Ionescu Căpitănescu: – Cui îi spui tu cele mai frumoase lucruri din viața ta?

Tara: – Ție ți le spun. Și lucrurile frumoase și toate secretele.

Mariana Ionescu Căpitănescu: – Și cu băiatul încerc să am o relație cât mai apropiată, că nu se știe, dacă o să se însoare. Și încerc acum să îl țin aproape cât mai pot și să îi fiu alături.

“Cele mai grele momente au fost când am pierdut niște sarcini și când a murit fratele meu și tata”

Care au fost momentele de cumpănă care v-au marcat?

– Momentele care mi-au adus multă amărăciune în suflet au fost momentele în care am pierdut niște sarcini. Am crezut că voi avea copii și nu am putut să le duc la termen. Am considerat că am fost pedepsită de Dumnezeu. A fost greu când mi-am pierdut fratele, tot așa, am crezut că este o pedeapsă pentru noi.

Acele momente te fac să înțelegi că viața este foarte fragilă. La fel a fost și când mi-am pierdut tatăl, atunci când pierzi oameni dragi e foarte greu. Când a plecat tata la ceruri, anul trecut, am considerat că el a plecat undeva, iar eu nu pot să îl mai văd. Dar el în sufletul meu există.

Dar cum faceți să treceți peste perioadele mai puțin plăcute din viață? Cum vă înveseliți?

– Atunci nu pot să trec peste acele momente. Trăiesc acea suferință, nu pot s-o elimin. Țin suferința cu mine un timp, apoi trece în timp, făcând alte lucruri, atunci când se reia cursul vieții. Când se întâmplă lucruri rele, parcă și viața se oprește.

Eu toate aceste lucruri le-am considerat pedepse. Noi oamenii avem momente când suntem pedepsiți, iar acea suferință te atinge direct în suflet. Au fost oameni care au dispărut, am suferit foarte mult, dar mi-au rămas în suflet. Așa cum se spune, timpul le vindecă pe toate.

Mariana Ionescu Căpitănescu recunoaște: “Nu am intervenit chirurgical asupra trăsăturilor mele deocamdată, dar nu zic nu pe viitor”

Aveți o carieră de 35 de ani în muzica populară. Este greu să vă mențineți în topuri?

– La mine a mers cariera artistică braț la braț cu vâltoarea vieții. Am avut întotdeauna ambiția de a înregistra cântece, disponibilitate și dorință să merg de fiecare dată pe unde am fost invitată. A contat poate și faptul că am venit mereu cu înregistrări noi. La artiști sunt doi poli cu publicul. Trebuie să ai și cântece vechi, din fonoteca folclorului românesc, dar și cântece noi. Așa că întotdeauna există acești doi poli pe care tu ca artist trebuie cumva să-i nimerești. Cred că așa am reușit, cel puțin până acum.

De asemenea sunteți considerată și una dintre cele mai frumoase artiste de muzică folclorică. V-a ajutat frumusețea sau v-a încurcat?

– Asta cu frumusețea, la mine a fost meritul părinților, al bunicilor. Nu am intervenit cu nimic asupra trăsăturilor mele, deocamdată. Există acea frumusețe pe care trebuie să ai grijă cum să ți-o arăți. Nu am fost adepta aparițiilor în scenă mai sexy, sau să port haine mai transparente. Am avut grijă să îmi pun în evidență costumele populare.

Piesele de la costum să fie asortate, să se așeze frumos. Am avut grijă și cu stilul de a mă pieptăna, mi-am creat un stil propriu. De cele mai multe ori am purtat maramă pe cap. Este importantă și apariția, face un tot unitar. Cântecul, portul și apariția. Are și modul în care te îngrijești un rol foarte important.

Care este rutina de înfrumusețare a celebrei artiste de muzică populară

Aveți o rutină zilnică de frumusețe de la care nu vă abateți?

– Trebuie să recunosc că cel mai puțin timp din zi îl aloc rutinei mele. Întotdeauna mă grăbesc. Când trebuie să plec undeva, acord foarte puțin timp, maxim 10 minute și pentru machiaj și păr. Nu petrec mult timp în oglindă. Dar într-adevăr, nu mă culc seara până nu mă demachiez, până nu îmi aplic o cremă pe ten.

Dar nu așa în detaliu, cu creme speciale, pentru ochi sau mai știu eu ce. Am grijă să am buzele hidratate cu un balsam, dar nu mare lucru. Probabil ar trebui să acord mai multă atenție acestui aspect, dacă vreau să apar pe scenă și de acum înainte.

Spuneați că deocamdată nu vă gândiți la intervenții estetice, dar nici nu sunteți împotriva lor.

– Nu sunt împotrivă și nu critic femeile care au grijă de ele. Astea sunt vremurile. Trăim niște vremuri frumoase, cu foarte multe aplicații pe telefon. Vreau să zic că eu sunt împotriva aplicațiilor pentru editat pozele. Chiar dacă eu mai primesc fotografii editate cu mine, atunci când mi se fac poze.

Am ținut mult și țin în continuare la ideea că atunci când un om te vede în realitate, după ce te-a văzut pe rețelele de socializare, să nu se întrebe dacă ești tu sau nu. Să facă legătura că ești aceeași persoană. Referitor la intervenții estetice, nu zic nu, nu se știe niciodată. Poate peste câțiva ani, dacă voi mai fi solicitată să apar pe scenă, nu voi apărea oricum.

Mariana Ionescu Căpitănescu: “Pentru mine să cânt a fost un vis împlinit”

Cum au fost începuturile din cariera dumneavoastră?

– Eu am prins drag de cântec pentru că părinții mei iubeau foarte mult muzica populară. Ascultau mereu muzică populară. Atât tatăl meu, cât și fratele tatălui meu cântau. Mi-au insuflat această dragoste pentru muzică. De mică mi-a intrat în cap că am glas și cântam, de pe la 4-5 ani, asta era principala mea activitate.

De mică vă doreați să deveniți cântăreață de muzică populară?

– A fost ca un vis de copil, ca eu să cânt, nu doar pentru sufletul meu, ci să fac o carieră din asta. La început am cântat de drag, părinții mereu m-au susținut. Mereu am avut această dorință, pe care o are și fata mea, pe cine prindeam în vizită, îi întrebam dacă vor să le cânt ceva. Părinții mei erau ocupați cu musafirii, eu le întrerupeam discuția și îi întrebam: “Doriți să vă cânt?” Iar ei, de amabili ce erau, mă suportau. Eu am prins curaj și am zis că o să cânt.

“Eu am vrut să devin ospătar”

Când eram mică îmi doream să devin ospătar pentru că aveam niște verișoare care veneau de la muncă și le vedeam cu halatele și bonetele albe de la restaurante. Mereu ziceam că sunt foarte aranjate și spuneam că asta îmi doresc să devin și eu.

După aceea, când mi-am făcut o carieră în muzică și am văzut ce muncă multă au ospătarii am zis că bine că nu m-am focusat pe asta. Totul a pornit pas cu pas, de la dorința mea de a face lucrurile extraordinar de bine.

Vă considerați o persoană cu o ambiție care poate muta munții din loc?

– Eu și când mă pregăteam să devin artistă, am fost neobosită, în acest gând al meu. Am avut o nepoată care cocheta cu muzica și am încercat să o duc să cânte cu un taraf. La un moment dat mi-a spus că este vremea rea și ea nu merge la angajament pentru că plouă.

Eu ajungând la vârsta asta, am realizat că niciodată nu mi-am pus problema că sunt condiții meteo nefavorabile și nu mă pot duce la un eveniment. Atunci mi-am dat seama că . Și cânt cu aceeași dragoste.

“Sunt mulți care spun că artiștii cântă pentru bani”

Ce înseamnă cântecul pentru dumneavoastră?

– Pentru mine, cântecul trece prin filtrul sufletului, în primul rând. Sunt mulți care spun că artiștii cântă pentru bani, dar nu e adevărat. Aceste lucruri se văd. Eu când merg undeva să cânt și se încheie programul, parcă îmi pare rău. Asta din dorința de a fi bine, să le fac bucurii oamenilor. Este foarte importantă dăruirea sufletească atunci când faci ceva, orice meserie.

Cât de importantă este relația pe care o aveți cu publicul dumneavoastră?

– Dacă nu ar fi legătura asta dintre public și artist, nu ar merge. Oamenii își doresc să te cunoască. Am cântat de curând la un festival cu public numeros, cu atmosferă extraordinară. Când am ieșit, să plec, atât de multă lume mă aștepta pentru fotografii, să mă îmbrățișeze, să vorbim. Dacă nu aș fi petrecut acele momente cu acei oameni, ar fi rămas cu un gust amar. Este important ca să le întoarcem oamenilor dragostea cu aceeași monedă.

Mariana Ionescu Căpitănescu, pasionată de citit, dar și de ieșit cu prietenele la cafea: “Îmi place să o lălăi”

Ce altă activitate vă face plăcere, în afară de cântat?

– Îmi place să citesc foarte mult. Întotdeauna am impresia că nu citesc suficient și mi-aș dori să lecturez mai mult. Uneori îmi rup din orele de somn, pentru a citi. La fel face și fiica mea. De fiecare dată când mă vede cu cartea în mână, vine și ea și citește. Apropo de mamele care vor să-și învețe copiii să citească. Asta funcționează, puterea exemplului personal. Copiii nu fac ce le spui, fac ce văd la tine.

Și în afară de citit?

– Îmi place foarte mult să o lălăi, așa cum spun eu, cu prietenele și cu sora mea. Petrec , împărtășim impresii despre cum a fost la evenimente. Vorbim despre ce cântece mai vrem să înregistrăm. Petrec mult timp și cu fata mea. Fiica mea e ca un vis împlinit, mi-a devenit prietenă foarte bună și petrec foarte mult timp cu ea.