Mădălin Voicu, urmărit de moartea fiului: “Se putea evita acel accident nenorocit”. Dezvăluiri cutremurătoare

Mădălin Voicu a ajuns sub lupa întrebărilor incomode puse de prezentatoarea Denise Rifai. Invitat în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, violonistul și dirijorul, care a încântat publicul cu numeroase concerte pe cele mai mari scene ale României și nu numai, a făcut dezvăluiri copleșitoare despre viața sa și despre moartea unuia dintre fiii săi.

Un personaj cu mult umor, asumat, autoironic, cunoscut pentru declarații memorabile făcute de-a lungul timpului, Mădălin Voicu a surprins-o pe Denise Rifai cu multe dintre răspunsuri.

În cadrul emisiunii de la Kanal D, Mădălin Voicu a vorbit despre cel mai dureros moment din viața sa – moartea unuia dintre copii, despre divorțul scandalos de cea de-a treia soție – pictorița Carmen Olteanu, despre prietenia stricată cu Serghei Mizil, despre indemnizația specială de deputat care i-a fost luată, despre nepotism, homosexualitate și femeile din viața lui.

Mădălin Voicu, urmărit de moartea fiului: “Sigur că se putea evita acel accident nenorocit”

Puțini sunt cei care știu că unul dintre fiii lui Mădălin Voicu a murit la vârsta de doi ani, după ce a înghițit mai multe pastile pe care le-a găsit în casă. Gâtuit de durere, i-a povestit lui Denise Rifai cum s-a întâmplat nenorocirea și cât de mult i-a marcat întreaga viață. Micuțul Ioan s-a născut în 1984, în timpul căsniciei cu prima soție, Cristina Popescu, și a murit după ce a înghiţit din greşeală mai multe medicamente pentru tratatarea bolilor de inimă, prescrise bunicii care avea grijă de el la vremea aceea.

“Sigur că se putea evita acel accident nenorocit, dar nu nu eram acasă, eram la Filarmonică, Cristina era plecată și ea, deci a rămas doar cu bunică-sa și probabil că pastilele erau la îndemână undeva că altfel nu-mi explic, să se fi urcat pe vreo etajeră sau pe bibliotecă. Am avut trei mari suferințe în timpul vieții mele, moartea lui Ioan, moartea bunicului și moartea tatălui meu care m-au marcat!Toată lumea făcut tot ce se poate ca să îl salveze, dar probabil că l-a vrut Dumnezeu. Eu sunt un om care îl are pe Dumnezeu în mine! Dar nu fac caz din asta, nu mă duc să pup poala popii, să mă dau cu capul de altar. Dumnezeu mă hrănește și mă ține puternic.”, a spus Mădălin Voicu în emisiunea lui Denise Rifai.

Mădălin Voicu provine dintr-o familie cu tradiții muzicale vechi de aproape 200 de ani, dar el a ales să cocheteze și cu un domeniu controversat – politica. Conform lui Mădălin Voicu, “cea mai mare prostituție este în politică”, iar multe dintre probleme i s-au tras după ce s-a implicat în acest domeniu.

“Prostituția are un parfum larg. După părerea mea, cea mai mare prostituție este în politică, de asta nu vor să o legalizeze. Prostituția există, ea este vie, eu nu am apelat la servicii pe șosea sau în diferite bârloguri.

Când eram mic, m-a dus tata la femeia aia (n.r. referire la prima experiență cu o prostituată), s-a ocupat de mine, mi-a dat toate detaliile, sigur că m-a pasionat, dar apoi mi-am luat zborul singur. Dacă ești prost nu te vindeci, dacă ești deștept și ai grijă să ocolești gropile este ok. Prostituția nu este o chestie care aparține doar femeilor. Prostituția există în politică, în primul rând, poate de aceea există niște băieți care nu vor să o legalizeze. Dar eu nu am nimic împotrivă, poate să fie legalizată sau nu, că ea există, este vie.”, i-a spus Mădălin Voicu lui Denise Rifai, atunci când a fost întrebat dacă prostituția ar trebui legalizată.

Ce pensie de deputat avea Mădălin Voicu?

“9400 de lei, pentru 5 mandate. Din punctul meu de vedere este un artificiu ciudat, dar el, acest beneficiu, a dispărut. Noi suntem foști demnitari, care vrând-nevrând am renunțat la aceste pensii. Legea este pentru toată lumea la fel. Într-o țară normală, ar fi trebuit să se aplice de atunci, de când s-a dat legea, dar la noi, că suntem mai cu moț, s-a luat și retroactiv, deci nu mai are nimeni niciun fel de indemnizație. Este o greșeală, un abuz zic eu.”, i-a spus Mădălin Voicu lui Denise Rifai.

Acuzat de trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani şi folosirea autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în dosarul „Fraudă la Partida Romilor”, care, ulterior, a fost clasat, Mădălin Voicu a spus că dosarul a fost fabricat și a arătat cu degetul către președintele Klaus Iohannis. Politicianul a susținut că apariția dosarului penal este în strânsă legătură cu funcția de consul pe care trebuia să o ocupe în Bonn, Germania.

“Nu putea să vină cineva să conteste că nu aș putea fi capabil să ocup acelt post, însă cel care a spus să nu ne înecăm la mal, și nu numai el, s-a opus. Președintele Iohannis a fost unul dintre cei care s-a opus și care a spus: ‘Ce să caute un țigan la Bonn?’ Să zic că asta are o amprentă clar discriminatorie și rasista, dar să mă bage într-un dosar artificial, unde nu am niciun amestec… Ca dovadă, acel dosar s-a clasat. Orice greșeală pe care o face un om, inclusiv eu, trebuie plătită. Dar când ești băgat într-un rahat atât de mare, care pe mine m-a costat, sigur că mă deranjează.”, a spus Mădălin Voicu.

De ce a divorțat Mădălin Voicu de pictorița Carmen Olteanu

Acela a fost momentul în care relația cu cea de-a treia soție, Carmen Olteanu, a început să se destrame.

“M-am despărțit pentru că omul stă la bine cât e bine. Mi s-a înscenat un dosar și atunci s-a terminat că nu mai era cu binețe și cu tot.”,a spus Mădălin Voicu, infirmând faptul că s-a despărțit de soție, pentru actuala parteneră, Adriana Pop.

V-ați abonat familia la banul public?, a fost una dintre întrebările care l-au revoltat pe Mădălin Voicu.

“Este o întrebare urâtă! Nu știu cine ți-a sugerat-o. Pentru Mădălin nu am intervenit niciodată, nicăieri. Cu Alina,fosta soție a lui Mădălin, erau certați și am zis să o iau, să îi dau de treabă. Am zis că poate îi împac, dar nu am reușit. Nu a fost un abuz, că puteam să îmi iau orice consilier.

Tu ai văzut-o pe Ioana mea? Ioana este o fată care nu are nevoie de niciun sprijin, e și talentată, și frumoasă, și pregătită. Nu cred că ar îndrăzni să îmi spună vreodată:’băi, tată,am nevoie de o pilă!’Nu e genul meu, nu fac așa ceva. Nu am avut în viața mea vreun scop ascuns de a ajuta vreun prietmn sau pe cineva din familie. Nu am făcut niciodată vreun abuz, în sensul de a băga pe gât vreunei instituții.Pe mine nu m-a promovat nimeni, nici măcar tata. Aa rămas repetent la Conservator și am repetat anul din cauza lui tata.”, a spus Mădălin Voicu.

Mădălin Voicu, despre imobilul de două milioane de euro în care locuiește



Tatăl a 7 copii, cu trei divorțuri la activ, Mădălin Voicu a ajuns să locuiască împreună cu mama, cu sora și cu actuala iubită. Nu mai are propria casă și i-a dezvăluit lui Denise Rifai că nu vrea să pară mai sărac decât este, însă, după fiecare relație pe care a avut-o, a rămas “izmene pe călător”.

“Problema este că eu am făcut multe case și am rămas fără, în urma unor despărțiri și divorțuri. M-am întors la casa părintească, la mama, dar nu am nicio proprietate în imobilul evaluat la 2 milioane de euro. Unul din apartamente aparține fiul meu, Tudor, celălalt aparțite surorii mele, Raluca. Deci eu sunt izmene pe călător.

În afară de ceausurile pe care sunt pasionat să le colecționez, nu pot să mă laud că sunt un om bogat. Nu sunt nici sărac, pentru că am sufletul bogat.”, a dezvăluit Mădălin Voicu.

A fost la un pas de moarte la câteva luni după ce s-a născut

La 8 luni, Mădălin Voicu a fost diagnosticat cu toxicoză, o afecțiune care aproape l-a trimis în ghearele morții.

“Am băut un lapte stricat de la o bonă și am făcut toxicoză. A fost prima boală gravă, a fost destul de periculoasă, dar, după cum vedeți, sunt viu încă și am uitat de toxicoză. Slavă Domnului, sunt bine.”, a povestit acesta în emisiunea lui Denise Rifai.

Mădălin Voicu, despre homosexuali

Întrebat de Denise Rifai dacă aprimit vreodată avansuri din partea unui bărbat, Mădălin Voicu a spus: “Cred că da, dar s-a lovit de o reacție destul de… Eu am avut în casă om de serviciu homosexual, Paul, care, mă rog, își sufleca mâinile să facă treabă și le spunea mamei mele și bunicii: ‘nu avem în casă un bărbat care să ne ajute!’

Fiecare să își vadă de treburile lor, dar în condițiile în care mă obligi să iau o anumită rețeta de viață falsă și toxică, nu pot să mă aliniez. Nu am nimic cu ei, jur! Aa avut prieteni, colegi, muzicieni, nu le-am zis ceva, pentru că ăia erau în banca lor. Dar, dându-le apa la moară, ăștia vin peste noi și vor spune: ‘eu sunt femeie!’ Păi un copil cu doi părinții bărbați cui îi spune tată și mamă?”

Denise Rifai l-a descusut și a încercat să afle și adevăratul motiv pentru care prietenia de 50 de ani cu Serghei Mizil s-a dus pe apa sâmbetei.

De ce s-au certat Mădălin Voicu și Serghei Mizil, după 50 de ani de prietenie

“Nu am rupt-o eu, el trebuia să vină la botez. A fost ziua mea pe 10, ne-am simțit bine, am dansat pe mese, ne-au cântat lăutarii…a doua zi nu a mai venit. Nu întreb, nu știu care e cauza.

În proporție de 90% este adevărat ce a spus. Serghei a simțit că am fost scos din cercul de prieteni, de colegi de către pictoriță și aici are dreptate, nu pot să îl contrazic. El este cam diliu. Are boala lui Calache. Și eu sunt supărat pe mine că am fost influențat de o femeie, dar nu am vorbit niciodată despre el la vreo emisiune în ultimii 10 ani, nu am vorbit niciodată nimic despre el. E prima dată când dau un răspuns, la o întrebare, dar să iau eu din proprie inițiativă cuvântul să vorbesc despre Serghei, care mi-e ca frate… Eu nu am vorbit niciodată urât despre el. Nu știu când o să-i treacă dileala asta, poate într-o zi cineva îi va spune: ‘Bă, ajunge, nu mai vorbi de ăla de rău și de urât!’

Să stai 50 de ani în casă,în pat, la masă, la mare, la munte…. Nu este o prietenie comună, este una strânsă, dar dacă nu mai vorbesc nici frații lui cu el,ce să mai zic de mine? Poate o să îi treacă într-o zi dileala asta.

Eu îmi doresc (n.r.- să se împace), mi-am recunoscut vina, dar nu cred că o să își recunoască că principalul vinovat pentru despărțirea noastră este el.”, a spus Mădălin Voicu în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, în cadrul căreia a dezvăluit că Serghei Mizil este motivul pentru care a refuzat să participe la nunta fiului său cel mare, în 2018.

“Nu sunt mândru de mine, sunt mândru de copiii mei și am și eu o anumită mândrie. Într-o emisiune unde a apărut Mădălin Jr cu Serghei, acum vreo 7 ani cred, el spunea că tatăl lui e Serghei, nu eu. Crezi că mi-a căzut bine? În momentul în care s-a petrecut nunta lui Mădălin, eu am întrebat cine mai vine la nuntă. Și a zis, cutare, cutare, cutare. ”Dar Serghei vine?”, am întrebat. Zice: ”da, vine”! ”Păi atunci ai un tată acolo deja care e împământenit în inima, sufletul și în simțămintele tale”. Nu din răutate, am zis să nu iasă la nunta băiatului meu vreun ghivor, unde trebuie să faci stabor după. Și atunci am zis că e mai bine așa! Am fost la botezul băiatului lui Mădălin Junior, unde nu a fost Serghei. Presupun că Mădălin s-a gândit că dacă nu am venit la nuntă, trebuie să vin la botez, deci să nu-l mai cheme pe Serghei. Nu sunt pornit, dar sunt lucruri care mă dor, uneori sufăr din cauza asta”, i-a mărturisit Mădălin Voicu moderatoarei Denise Rifai.