Magazinul uriaș din România care face angajări. Vor fi multe locuri de muncă disponibile

Magazinul uriaș din România care face angajări, deoarece vor fi disponibile mai multe locuri de muncă. Cu ce se vor ocupa viitorii angajați ai companiei?

Care este magazinul uriaș din România unde se fac angajări. Mai multe joburi vor fi disponibile

Retailerul german Hornbach își va extinde HUB-ul IT de la noi din țară, care a fost deschis anul trecut. De asemenea, se vor face angajări în cadrul acestui HUB, care se ocupă de proiecte importante.

ADVERTISEMENT

Compania vrea să atragă pentru a avea o contribuție la dezvoltarea și integrarea unor soluții tehnologie inovatoare în retailul modern. Aceștia vor avea ocazia să-și extindă competențele în IT pentru toate cele 9 țări în care Hornbach are sediu.

“HUB-ul IT din România reprezintă un pilon esențial în strategia noastră de internaționalizare a aspectelor tehnologice în cadrul companiei.

ADVERTISEMENT

Acesta va juca un rol crucial în dezvoltarea și implementarea proiectelor tehnologice inovatoare pentru întregul Grup”, a declarat Andreas Schobert, CTO și membru al Consiliului de Conducere al Hornbach Baumarkt AG, potrivit .

În România există un număr mare de talente cu competențe extinse în domeniul IT, ce pot lucra în HUB-ul retailerului. Acesta reprezintă unul dintre motivele pentru care compania a ales țara noastră pentru acest proiect.

ADVERTISEMENT

Echipa IT va putea identifica rapid problemele. vor a răspunde nevoii clienților și colegilor din diverse departamente și vor căuta cele mai bune soluții.

La început, HUB-ul IT va fi concentrat pe proiectele care au legătură cu magazinul online. Ulterior, acesta se va extinde și va aborda și alte aspecte-cheie ale modelului de afaceri interconectat la companie.

ADVERTISEMENT

Cei din echipa HUB-ului IT vor avea un rol important în dezvoltarea și implementarea proiectelor. Totodată, echipa se va ocupa și de extinderea dinamică a serviciilor, dar și de dezvoltarea ideilor inovatoare pentru a îmbunătăți sistemele care există deja.

“HUB-ul IT urmează să crească rapid în ceea ce privește numărul de angajați. Astfel, estimăm că până la sfârșitul anului numărul de colegi va ajunge la un nivel cu două cifre, prioritatea fiind acordată mai ales calității și potrivirii culturale”, a adăugat Andrei Arabolea, IT Lead Hornbach IT HUB România, mai precizează sursa citată.