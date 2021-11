Magda Vasiliu, la capătul răbdării. Fosta prezentatoare de la Prima TV a spus tot ce avea pe suflet

Plecată de câțiva ani în Italia pentru a-și trata fiul de cancer, a mărturisit că nu mai vrea să audă de nimeni și nu dorește să dea explicații despre sine.

Mesajul plin de revoltă a venit la circa un an de la divorțul de cel de-al treilea soț, Cosmin Stoian, dar și în contextul în care a primit mai multe comentarii pe această temă și nu numai.

Magda Vasiliu îi roagă pe cei care o urmăresc în social media să nu o mai asalteze cu tot felul de întrebări. În plus, nu dorește să-i plângă cineva de milă.

Magda Vasiliu nu mai vrea să audă de nimeni. Ce mesaj plin de revoltă a lăsat în online

Cunoscuta prezentatoare nu traversează o perioadă tocmai bună, dar susține că are aproape și câteva prietene apropiate în fața cărora se confesează și nimic mai mult.

„Tot am răbdat, am ignorat, m-am făcut că nu pricep etc etc… Dar mi-a ajuns. Pentru toți cei care îmi trimit tot felul de mesaje, care-mi plâng de milă, care se oferă să-mi aline singurătatea, care își oferă ajutorul / sprijinul etc. etc, am și eu un mesaj.

Sunt ok așa cum sunt. Chestiunile care țin strict de viața mea personală mă privesc pe mine și cam atât. Că există sau nu cineva, nu e treaba nimănui. Doar a mea.

Eventual sora mea sau mama sunt informate despre ultimele evoluții din viața mea sentimentală. Și prietenele foarte apropiate.

Nu am multe… dar alea pe care le am sunt perfecte. E adevărat că pe soră-mea aș clona-o, că de vreo câteva ca ea chiar aș avea nevoie, dar mă mulțumesc și cu situația actuală.

Așa că domnilor care-mi scriu / comentează le recomand să nu- și facă griji pentru mine, pentru că sunt mai mult decât ok”, a scris fosta vedetă de la Prima TV pe pagina de Facebook.

Magda Vasiliu, divorțată pentru a treia oară

Magda Vasiliu a vorbit în urmă cu ceva timp și legat de motivele care au dus la divorț. Separarea de cel de-al treilea partener de viață a fost luată de comun acord.

După aproximativ 6 ani de căsnicie, Cosmin Stoian și frumoasa brunetă au ajuns să meargă pe drumuri diferite. Vedeta a mai fost căsătorită cu baritonul Valentin Vasiliu. Mariajul a durat doar 2 ani.

A doua căsnicie a fost formată alături de tatăl fiului ei, Vlad, un bărbat pe nume Andrei Vintilescu. Despărțirea a fost oficializată în octombrie 2014.