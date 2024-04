„Mai am două cruci de pus. Cea mai frumoasă din toată lumea!” Gigi Becali, declarații tari: „Am fost om nemernic la viața mea. Cum mi-a dat Dumnezeu așa ceva?”

Gigi Becali nu a vorbit numai despre fotbal după . Patronul liderului a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și a dezvăluit ce proiecte mai are. Noi detalii despre legătura cu Dumnezeu.

Gigi Becali, declarații tari: „Mai am două cruci de pus. Cea mai frumoasă din toată lumea!”

Gigi Becali a vorbit despre biserica de „Champions League” pe care o construiește la rondul dintre Pipera și Voluntari. Patronul FCSB e convins că, atunci când lucrarea va fi gata, echipa sa se va califica din nou în grupele Ligii Campionilor.

„(n.r. – Faceți cea mai frumoasă biserică, mereu trec pe lângă ea) Când ai văzut-o, mă? Ai văzut-o acum ultimele dăți? Ai trecut ieri? (n.r. – Trec non stop pe lângă ea, azi dimineața am trecut) Stai că mai am două cruci de pus.

Eu și plâng. Mă întreb cum de mi-a dat Dumnezeu mie să fac așa ceva? Om nemernic. Am fost om nemernic la viața mea. Și încă mai sunt. Nu vezi, cum mă întârtă cineva cum mă cert”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Toți pereții cu aur”

Mai durează însă cel puțin doi ani de zile până când biserica va fi gata. „Mai ridic două cruci. Crucea de pe clopotniță și cealaltă. Sunt cinci acum, mai trebuie încă două.

Turla pe care o vezi e ceva de n-a făcut nimeni. Turla aia, sus, unde e clopotnița mare, vor fi 12 apostoli și cu botezătorul în picioare trei metri în mozaic de aur venețian pe turle.

N-a făcut nimeni. Și durează pictura, care e de fapt tot mozaic venețian, care e unul mai înalt. Durează mult aia. Mai mari am văzut, dar mai frumoasă nu prea. Mai mari am văzut, dar mai frumoasă n-am văzut eu în toată lumea. Sunt în Rusia mai mari, dar nu mai frumoasă ca asta.

Eu zic că în doi ani e gata, dar s-ar putea să dureze mai mult, doi ani și jumătate, trei. Înăuntru va fi totul cu aur, toți pereții cu aur. (n.r. – Câți preoți vor sluji slujbele?) Să vedem câți îmi dă Patriarhia. Eu vreau 4-5. E de ajuns un preot conform canoanelor și un om la strană”, a adăugat Becali.

