Fanatik a vizitat biserica de “Champions League” a lui Gigi Becali! Povestea fabuloasă a lăcaşului de cult: “Când începe liturghia acolo, o să spulber tot!”. Exclusiv

Au trecut mai bine de 10 ani de la ultima calificare a unei echipe româneşti în grupele atât de râvnitei Champions League. În vara anului 2013, FCSB, pe atunci Steaua, era ultima echipă din campionatul nostru sărac, dar vesel, care reuşea calificarea în grupele celei mai importante competiţii inter-cluburi, după o dublă de… infarct cu Legia Varşovia: 1-1 la București (gol Piovaccari), 2-0 în Polonia în minutul 9 (cu un prim gol al lui Nicușor Stanciu, primul marcat pentru Steaua și unul al lui Piovaccari) și 2-2 în final, cu golul egalizator marcat de polonezi în minutul 90+4! Era a șaptea calificare a echipei lui Gigi Becali în grupele unei competiții europene, a patra oară în Champions League.

Biserica de “Champions League” a lui Gigi Becali!

De atunci, potul din cele mai selecte și bănoase grupe europene inter-cluburi a devenit – și rămâne! – doar un vis nu numai pentru Gigi Becali, ci şi pentru toți patronii din România. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a „proclamat” că echipa sa va reveni nu numai în Liga Campionilor, ci chiar în grupele ei, în momentul în care biserica pe care a promis că o va ridica în Pipera va fi finalizată.

Reporterii FANATIK au vizitat lăcaşul de cult aflat la rondul dintre Pipera şi Voluntari, unde lucrările sunt în toi. Gigi Becali vrea ca biserica să fie gata în următorii doi-trei ani, iar după finalizarea lor este sigur că vor veni şi performanţele pe plan sportiv.

Povestea bisericii: i-a promis lui Dumnezeu după ce s-a calificat în grupele „Ligii Mari”

În sezonul 2007-2008, FCSB, pe atunci Steaua, a întâlnit în ultimul tur de calificare în Champions League cel mai greu adversar, Galatasaray. După 2-2 în tur, la Istanbul, Gigi Becali a promis că va ridica o biserică pe un teren pe care îl avea la rondul dintre Pipera şi Voluntari dacă echipa sa îi va elimina pe turci. Iar „minunea” s-a întâmplat pe stadionul din bulevardul Ghencea. Golul lui Bănel Nicoliţă a adus victoria cu 1-0 şi calificarea „roş-albaştrilor” în grupele Champions League.

„Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2007 sau 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De-abia acum i-am băgat turlele. Când am jucat cu Galatasaray spuneam «Doamne, dacă îmi vei da acum să scot pe Galatasaray», că au dat 17 milioane pe un jucător, am spus că o să fac o biserică pe colţ acolo”, FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO GOLUL LUI NICOLIŢĂ CARE A ELIMINAT GALATASARAY:

„Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool!”

Faptul că a amânat construcţia bisericii pentru 12 ani este un regret al patronului FCSB, care consideră că ar fi trebuit să se apuce mai din timp de construcția visului său, dar este mulţumit de faptul că lucrările avansează rapid la somptuoasa clădire, care face notă contrastantă cu clădirile terne de birouri, benzinăriile STAS şi centrul comercial banal din zona Pipera – Voluntari.

Credincios sincer și devotat Domnului, Gigi Becali este sigur că în momentul în care va fi gata biserica, succesul fotbalistic al echipei sale va fi la cel mai înalt nivel: „Deja Dumnezeu vede, începi să te ţii de cuvânt. Eu nu mă ţineam de cuvânt. Tot o amânam. Dacă lui Dumnezeu i-ai făgăduit acolo, acolo faci. Că aşa, îţi dă şi El mai puţin. Acolo am făcut-o, dar tot o amânam.

La biserică am pus şase turle şi mai am turla principală. Când va fi turla principală făcută, va fi cea mai frumoasă biserică. Şi atunci începe să îmi dea şi El mie. Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool! El a făcut lumea şi copacii şi tot a făcut El. Şi face ce vrea cu ele”.

Speră să fie gata în trei ani

Este plin şantier la biserica pe care o construieşte Gigi Becali în Pipera. Lucrările sunt în toi, patru dintre turle sunt deja aurite, iar pe toate feţele lăcaşului de cult sunt montate schelele. Şi la interior se lucrează de zor, ferestrele bisericii fiind deja conturate.

Lăcaşul de cult nu va avea nicio coloană la interior şi va fi pictat asemenea Catedralei Naţionale, Catedrala Mântuirii Neamului, în stil bizantin, cu tehnica mozaic, cu foiţă de aur. Clopotele bisericii au fost montate încă din urmă cu doi ani. Sunt în număr de 13, iar cel mai mare cântăreşte nu mai puţin de 4 tone. Biserica este construită în stilul vechilor biserici pravoslavnice ruseşti.

Va putea să primească 400 de oameni

Conform panoului de la intrarea pe șantier, biserica este construită de Luminița și Gigi Becali. Impozanta clădire sfântă este vizibilă de la mare distanță, cu un stil care contrastează puternic cu restaurantele, clădirile de birouri și celelalte construcții din zonă. Mărimea lăcașului de cult este impresionantă, fiind o adevărată catedrală. Când va fi gata, va putea să primească simultan 400 de enoriași.

La roșu, clădirea ar trebui să fie gata spre finalul anului 2024, dar vor mai trebui încă doi-trei ani pentru a fi terminată cu tot cu pictură. Iar i s-a schimbat tocmai pentru că lucrările la biserică avansează cu repeziciune, după ani de zile în care au trenat: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi spuneam lui Meme: «Băi, Mihai, o să bătem Barcelona, Real!». «Băi, Gigi cum să faci?». «Băi, ești nebun la cap, păi dacă Dumnezeu a făcut iarba, El a făcut porțile, El a făcut stadionul, El a făcut tot terenul, mingile le-a făcut El… și bocancii, dacă El le-a făcut, El face!».

Nu ne-am bătut cu Realul? Și acum, dacă vrea Dumnezeu… Eu am greșit ceva, am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray. Eu am făgăduit Biserica pe colț la Pipera și acum deja Dumnezeu vede: «Începi și tu să te ții de cuvânt, încep și Eu să îți dau». Eu nu mă țineam de cuvânt, tot o amânam”.

FCSB, 10 ani fără Champions League

FCSB este echipa din România cu cele mai multe prezenţe în grupele Champions League. De când a preluat Gigi Becali echipa, „roş-albaştrii” s-au calificat în patru rânduri în grupe, dar niciodată nu au reuşit să treacă mai departe.

După calificarea din 2008, în dauna celor de la Galatasaray, Gigi Becali a promis că va construi o biserică pe un teren pe care îl deţinea în Pipera. Dar „roş-albaştrii” au avut atunci cea mai slabă prestaţie în grupele competiţiei. FCSB a pierdut 5 dintre cele 6 meciuri, singura remiză fiind înregistrată în deplasare, cu Fiorentina lui Adi Mutu. De atunci, FCSB s-a mai calificat o singură dată în grupele competiţiei, în sezonul 2013-2014.

A eliminat Legia Varşovia în ultimul tur preliminar, 1-1 şi 2-2 în deplasare, dar a încheiat pe ultimul loc într-o grupă cu Basel, Schalke 04 şi Chelsea, cu 3 înfrângeri şi 3 remize. Un deceniu mai târziu, FCSB visează din nou la grupele Champions League. Iar Gigi Becali este foarte sigur că victoriile din teren sunt coroborate cu biserica pe care o construieşte în Pipera. Iar când lăcaşul de cult va fi gata, latifundiarul este sigur că echipa sa va reveni în cea mai importantă competiţie intercluburi.

Mitică Dragomir, „dat pe spate” de biserica lui Gigi Becali: „Cea mai frumoasă din ultima sută de ani”

Dumitru Dragomir, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal şi prieten al lui Gigi Becali, este „dat pe spate”, după propria-i exprimare, de biserica pe care o construieşte latifundiarul în Pipera. „Nea Mitică fost la Ligă” e de părere că biserica în care patronul FCSB va investi 20 de milioane de euro este cea mai frumoasă nu numai din București, nu numai din România, ci din toată zona Balcanilor.

„L-am văzut că dă ocol bisericii pe care o construieşte. Au apărut iar muncitori pe biserică. Înseamnă că se apucă de ea. Să ştii de la mine că şi fata lui lucrează la nivel înalt. Biserica este făcută toată monolit, n-are o cărămidă pusă. Este toată din beton.

Făcută pentru trei mii de ani, nu pentru trei sute de ani. Cu foiţă de aur, cu vitralii… Va fi cea mai frumoasă biserică făcută în ultima sută de ani. Din toată zona Balcanilor. Biserică trăsnet a făcut şi ăla (n.a. – primarul Florentin Pandele) la Voluntari. Dar nu din banii lui. În lume nu cred că a făcut cineva atâtea biserici din banii lui ca Gigi Becali.

E recordman mondial. Sigur! Nu există nimeni. Costă vreo 20 de milioane, cu tot cu teren. 20 de milioane pentru Gigi Becali sunt ca 100 de milioane pentru mine şi pentru tine 500 de milioane. Aproape imposibil. Nici nu poţi să ajungi la chestia asta. Pentru că pământul unde are el este 1.000 de euro metrul. Şi el are vreo 3.000. Nu pământul costă mult, ci construcţia”, i-a spus Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici la „Maxprofețiile lui Mitică”, talk-show original marca FANATIK.

Gigi Becali a refuzat 6 milioane de euro în plină criză pe teren

Gigi Becali a promis că pe terenul din rondul de la Pipera – Voluntari va ridica o biserică şi a rezistat tentaţiei de a vinde terenul în plină criză financiară. Patronul celor de la FCSB a avut o ofertă tentantă, de 6 milioane de euro, pe care a refuzat-o pentru a construi lăcaşul de cult: „Şi mi-au dat pe terenul ăla șase milioane de euro, pe timp de criză. Am spus că nu, pentru că acolo fac biserică. Aşa am făgăduit. Eram în post, m-am rugat la Dumnezeu şi am spus «Dă, Doamne, putere!». Cu Dumnezeu nu te joci, nu negociezi”.

Lui Gigi Becali îi merge din plin afacerea cu vânzarea de terenuri chiar și în contextul unor variații mari ale pieței imobiliare. Dumitru Dragomir a dezvăluit că, în final de 2023, Becali a reuşit să dea o lovitură de proporţii cu un teren pe care l-a vândut: „N-a făcut nimic și a câștigat 18 milioane. Nici nu a mișcat un pix”.

Investiţie uriaşă: „Va costa 20 de milioane de euro!”

Costurile pentru ridicarea bisericii la cele mai înalte standarde, aşa cum îşi doreşte Gigi Becali, sunt semnificative. Latifundiarul a refuzat 6 milioane de euro pentru teren, însă până acum a investit aproximativ 10 milioane de euro în biserică. Până să fie finalizată, latifundiarul mai trebuie să investească încă pe atât, dar spune că nu este nicio problemă şi va băga banii fără să stea pe gânduri.

„Până acum am băgat 10 milioane de euro! Nu contează cât va costa, o fac din suflet. Va costa 20 de milioane de euro, 20 de milioane de euro dau! Nu mai puțin de o mie de oameni pot să intre în ea. Intră în ea să vezi, e mare de tot. Stai că urmează să vină turla mare, încă nu e nimic. Turlele sunt aurite, dar mai sunt încă patru turle mai mari decât cele care sunt acum”, a dezvăluit pentru FANATIK Gigi Becali.

Gigi Becali se laudă: „Cea mai frumoasă biserică din lume”

Gigi Becali e mândru cu biserica pe care o construieşte în Pipera. Latifundiarul din Pipera nu se uită la bani şi, competitiv din fire, cum îl ştim, anunţă că va fi cea mai frumoasă biserică din lume: „O să fie o operă de artă. Deocamdată, ce vedeţi este la 20-30%. O să fie cea mai frumoasă biserică din lume. Asta vreau să o fac. Cu tot ce am eu în cap, va fi cea mai frumoasă biserică din lume.

Nici nu contează cât de mult va mai trebui să investesc în ea. Am zis «Băi, dacă i-am făgăduit lui Dumnezeu acolo, acolo fac!» După cum zice și Dumnezeu: «Ai făgăduit, ai mutat și eu mut, îți dau și eu mai puțin, când vreau, te mint și eu pe tine cum m-ai mințit și tu». Atunci când încep să mă țin de cuvânt, începe și Dumnezeu să-mi dea cu țârâita”.

Patronul FCSB este implicat personal în construcţia bisericii

Biserica din Pipera este construită „după chipul şi asemănarea” lui Gigi Becali. S-a implicat personal în proiectarea lăcaşului de cult, construit în stilul bisericilor pravoslvanice ruseşti: „Luăm în ansamblu totul, adică pardoseală, așezare, ce pun afară, adică toate pe care le am eu în cap, cum o plachez, eu zic că va fi cea mai frumoasă”.

Conform inginerului Gelu Mălureanu, a cărui firmă ridică biserica, Gigi Becali a ales totul pentru biserică: „Proiectul a fost făcut de domnul Becali, inclusiv cum va arăta acoperişul. Tot dânsul se ocupă de altar, icoane, pictură, tot ce înseamnă împodobire. Gigi Becali a ales şi clopotele, care au venit din Rusia”.

Construcţie uriaşă: 40 de metri înălţime cu 2.000 de metri cubi de beton

“Catedrala” lui Gigi Becali se anunţă a fi unică în România. Este un adevărat colos, cu 40 de metri înălţime cu cruce, 35 de metri lungime şi 20 lăţime. Va avea inclusiv un subsol, în adâncime de 3,6 metri. În această construcţie s-au băgat 300 de tone de fier, 2.000 de metri cubi de beton şi 10.000 de metri pătraţi de cofraj.

Interiorul urmează să fie pictat cu foiţă de aur. Iar cele 13 clopote vor fi controlate de calculator astfel încât să interpreteze… „cântări” religioase! Până acum au fost montate patru turle, sunt toate aurite, dar urmează să fie montată şi turla mare, centrală, piesa de rezistenţă.

Construieşte şi un hotel pentru preoţi

Concomitent cu biserica, Gigi Becali construieşte în spatele ei şi o clădire cu 3 etaje care va fi un hotel pentru preoţii veniţi în Capitală la invitaţia lui Gigi Becali. În momentul în care va fi gata biserica, latifundiarul din Pipera va aduce preoţi din ţară şi din străinătate, pe care îi va caza în hotelul pe care îl construieşte în spatele bisericii din Pipera.

Anexa este ridicată în acelaşi timp cu lăcaşul de cult, astfel că, în momentul în care va fi gata biserica, să fie funcţional şi hotelul de lângă ea.

Gigi nu se uită la bani când vine vorba de biserici: „A dat peste 300 de milioane! În prezenţa mea!”

De-a lungul anilor, Gigi Becali a făcut multe acte de caritate. În momentul în care se întâmplă o nenorocire, latifundiarul este mereu printre cei care ajută cu bani. Iar, în ceea ce priveşte biserica, omul de afaceri este unul dintre cei mai mari donatori din ţară.

„Gigi e multi miliardar. Părerea mea e că are acum pământ de un miliard. Ce spun acum sunt foarte stăpân pe mine. Gigi Becali a dat peste 300 de milioane la biserici, la preoți, la maici. În prezența mea! A fost subiect de studiu pentru mine.

Avea teancul de euro așa… gros de două, trei degete… și coborau la Palat. Jucam table cu el. E norocos și la alea. Venea câte un preot. Două mii îi dădea… Două mii! Cobora altul, îi dădea și lui ăla…. A ținut 30-40 de preoți bolnavi în Palat. Îi ținea în Palat la el, în camere de deasupra biroului său. Gigi Becali cred că are peste zece biserici făcute. Câtă lume a ajutat, câți oameni bolnavi…”, a povestit Dumitru Dragomir.

„Când va fi turla principală făcută, va fi cea mai frumoasă biserică. Şi atunci începem să îmi dea şi El mie. Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool! El a făcut lumea şi copacii şi tot a făcut El. Şi face ce vrea cu ele”, Gigi Becali

20.000.000 de euro va costa biserica din Pipera când va fi finalizată

45 de metri înălţime are biserica lui Gigi Becali

400 de oameni vor putea intra simultan în biserică

500.000.000 de euro este averea estimată a lui Gigi Becali