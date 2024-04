„N-am jucat nimic, dar și așa am fost mai buni ca Farul”. Ce spune Gigi Becali despre Olaru și despre Chiricheș

și s-a distanțat la 7 puncte față de Universitatea Craiova, ocupanta locului 2, după disputarea a două etape din play-off-ul SuperLigii. A doua zi după partidă, patronul Gigi Becali a analizat prestația echipei sale, dar și a vedetelor Darius Olaru și Vlad Chiricheș.

Gigi Becali: „N-am jucat nimic, dar și așa am fost mai buni ca Farul”

FCSB nu a avut o prestație prea reușită în meciul cu Farul, lucru recunoscut chiar și de patronul Gigi Becali. Acesta susține că echipa sa nu a arătat viteza de joc cu care își obișnuise suporterii în ultima perioadă, dar și așa tot a fost mai bună decât adversara de duminică seara.

„Cum a fost meciul de aseară? Sincer, pe mine nu m-a dat pe spate FCSB-ul, dar apreciez că sunteți pragmatici. Și echipa e matură", a fost întrebat patronul FCSB de moderatorul Horia Ivanovici.

„Ei pragmatici… Ce pragmatism? Noi nu am jucat nimic. Doar că am întâlnit o echipă care nu avut puterea să penetreze. Vezi, noi și când nu jucăm tot suntem mai buni decât adversarul. Adică noi nu am jucat nimic, dar tot am fost mai buni ca Farul. Noi nu am jucat nimic, dar Farul tot nu se apropia de careul nostru.

A avut aia, un șut apă de ploaie, pe care l-a apărat Târnovanu, dar de aia e portar. Adică nu au avut lucruri periculoase, nu prea au intrat în careu deloc. Deși noi foarte slabi, am fost mai buni decât adversarul. Ăsta e important lucru.

De exemplu… Olaru, dacă are două săptămâni de pauză, e o problemă pentru el. Vrea să joace din trei în trei zile. Lui îi place să joace. Dacă îl ții în pauză două săptămâni cum a stat, iese din ritm", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali despre revenirea lui Vlad Chiricheș: „Mi-a plăcut de el!”

„Cum vi s-a părut Chiricheș?”, a fost întrebat Gigi Becali de Horia Ivanovici, iar patronul FCSB a răspuns extrem de sincer. Spune că a fost mulțumit de felul c dar încă mai are nevoie de ritm pentru a putea juca în viteza pe care o vrea de la echipă.

„A fost bine, mi-a plăcut de el. S-a văzut experiența lui, dar trebuie puțin ritmul. Ei spun, staff-ul, că a fost extraordinar. Eu spun că a fost bun. Nu spun extraordinar, pentru că oamenii văd ceva la fotbal, dar eu vreau altceva. Adică fiecare vede în felul lui. Eu la fotbal vreau viteză. Dacă nu ai viteză, nu joci la mine.

Și aseară mie nu mi-a plăcut viteza de joc. Prea previzibil, nicio viteză de joc. Noi înainte pasam dintr-una. Aseară o atingere, a doua pas la adversar. Păi ce facem mă?”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali despre schimbarea lui Radaslavescu: „Nu fac caritate la fotbal”

Gigi Becali a vorbit în încheiere și despre situația lui motiv pentru care a fost schimbat încă din minutul 28.

„Că a fost scos Radaslavescu. Nu permite Regulamentul asta? Eu nu am făcut fotbal și nu cheltui milioane de euro ca să dau mângâiere. Sau ca să fac niște caritate. Sau ca să fac niște moralitate. Eu am făcut fotbal și am băgat milioane de euro ca să câștig un campionat. Și totul fac ca să se câștige campionatul. Nu că stai, că se supără Radaslavescu.

Ce e aia milă la fotbal? E milă dacă, Doamne ferește!, își rupe unul piciorul. La fotbal trebuie să câștigi campionbatul. Dacă trebuie să-l dai afară, îl dai afară. Dacă dă pasă la adversar din 2 metri, îl scoți. Că data viitoare n-o mai dă la adversar”, a încheiat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Gigi Becali despre Olaru și despre Chiricheș