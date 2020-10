Mai ții minte cum arăta Andreea Bănică la începutul carierei? Celebra cântăreață, 22 de ani pe scenă

Vă mai amintiți cum arăta Andreea Bănică la debutul pe scenă? Ea este una dintre cele mai longevive artiste din România. Ea a debutat la vârsta de 20 de ani, la Festivalul de la Mamaia, în 1998.

La scurt timp, cântăreața, alături de Claudia Pătrășcanu și Iulia Chelaru au format trupa Exotic, care a existat doar doi ani, dar a avut mare prindere la public. În 2001 a luat naștere formația Blondy și colaborarea profesională cu Cristina Rus, care a scos pe piață 3 albume.

În 2005 trupa se dăstramă, iar Andreea începe cariera solo, care se desfășoară și în ziua de azi și i-a adus numeroase premii muzicale și hituri, care au propulsat-o în topuri, scrie ciao.ro.

Cum arăta Andreea Bănică la primul contact cu showbiz-ul și cariera în televiziune

Pe lângă muzică, celebra blondă a cochetat și cu televiziunea. Ea a început prin a prezenta, în 2002, emisiunea „Cocktail”, a moderat „Folclorul Contraatacă” pentru trei sezoane între 2003-2004, la Antena 1 și am putut s-o vedem drept gazdă a emisiunii „În papuci de vedetă” la Kanal D.

În anul 2018, a semnat o colaborare cu TVR, pentru emisiunea „Provocarea starurilor”, iar apoi a înlocuit-o pe Ilinca Vandici, pentru perioada când aceasta a fost în concediu de maternitate, la „Bravo, ai stil”, notează viva.ro.

Un trup de puștoaică pentru celebra cântăreață

La 42 de ani și mamă a doi copii, Andreea Bănică prezintă o formă fizică de invidiat. Ea reușește să se mențină în formă cu ajutorul unei alimentații sănătoase și a exercițiilor fizice. „În general, în tot acest timp mâncam fără carbohidraţi, era cea mai bună variantă, cea mai bună soluţie pentru mine atunci.

Dar nu ţin mereu această dietă. Câteodată, când am stări, chef, depinde. De 10 zile, am mâncat o singură dată o amandină. Restul, nimic. În primul rând exerciţiile pe care le fac eu nu le face toată lumea.

Exerciţiile sunt diferite pentru fiecare corp în parte. Am 62 de kilogame, dar nu este relevant acest aspect, pentru că fiecare corp este în felul lui”, spune ea, potrivit primei surse citate.

Cu toate astea, vedeta a mărturisit că nu are voie să facă anumite mișcări, din cauza unor probleme medicale. „Da, am probleme lombare și nu am voie decât mers și gimnastică medicală!”, i-a răspuns ea unui fan pe Instagram.

