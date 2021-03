Majda de la Survivor România, alături de Musty după ce a fost eliminat: “Ai dus lupta până la capăt”

Majda de la Survivor România este alături de Musty Camara, după cea mai recentă eliminare din show-ul extrem, transmis de Kanal D. Fosta concurentă a făcut dezvăluiri rămase neștiute de către cei de acasă. Revenită în țară, actrița a susținut că a apreciat parcursul avut de fratele lui Kamara în cadrul competiției.

“Războinicul” Musty a fost eliminat duminică, pe 7 martie, și urmează să plece din Republica Dominicană. Concurentul a fost propus pentru această eliminare total neașteptată de către Albert. Revenită la rândul ei pe canapeaua de la Teo Show, Majda a susținut și ce crede despre fiecare participant în parte și i-a etichetat pe colegii ei.

Majda a suferit și o accidentare, în cadrul competiției deloc simple urmărită de români până acum cu sufletul la gură. Telespectatorii au avut un șoc atunci când l-au văzut pe Musty că părăsește arena, deoarece era unul dintre cei mai populari din echipa “Războinicilor”.

Majda și-a etichetat colegii de la Survivor România: “Jador e un om puternic, Zanni e un rebel”

Totodată, când a dorit să le spună celor de acasă cum se simte în prezent, fratele artistului Kamara a întâmpinat și anumite dificultăți tehnice, reușind să transmită doar un mesaj foarte scurt.

“Musty, te felicit din suflet, ești un om frumos! Ai dus lupta până la capăt. Nu m-a interesat niciodată că mă bârfesc colegii. Le-am spus că nu mă interesează și să nu îmi spună nici dacă sunt votată pentru eliminare. Îmi era foarte dor să îi fac de mâncare copilului meu. Colegii îmi ziceau că le sunt ca o mamă. Mi se pare important că am împărțit puținul acela cu ei”, a povestit Majda Aboulumosha.

Fratele lui Kamara din trupa Alb & Negru a fost întrebat de către Teo Trandafir și cum se simte, odată ce a părăsit show-ul Survivor. “Sunt foarte fericit, mă gândesc doar la aventura mea foarte frumoasă”, a reușit Musty Camara să le transmită fanilor săi, înainte de întreruperea legăturii telefonice.

“Colegii mei n-au știut niciodată când mi-a fost foarte greu. I-am promis fiicei mele că voi fi o luptătoare. Durerea fizică aș fi putut să o îndur mult și bine. Doctorul mi-a zis când mi-am luxat glenzna că dacă mă mai forțez plec cu ea acasă în gentuță. Am avut căderi de calciu, mă trezeam noaptea și vomitam și nu spuneam. Eu nu sunt un om bolnăvicios, nu am leșinat niciodată. Am spus că mă va ține Dumnezeu în competiția aceea cât va fi necesar. E foarte greu când nu mănânci, nu te speli, când trăiești cu alți 11 oameni cu caractere diferite. După 2 săptămâni uiți că ai camerele pe tine”, a susținut Majda.



Plecarea lui Musty din cel de-al doilea sezon al Survivor România a dus și la o ruptură în echipa din care a făcut parte. Concurenta eliminată cu câteva ediții în urmă, Majda, a fost întrebată de către prezentatorii Teo Show și cum își vede foștii colegi și ce părere are cu adevărat despre aceștia.

“(…) Alexandra Stan a fost indecisă, Moroșanu e un luptător, Cosmin Stanciu este foarte rezervat. Elena Marin este victimă, aș putea spune a ei, nu își dă seama uneori ce se întâmplă. Jador este un om foarte puternic, am fost la început supărată pe el. E un om sufletist. Roxana era numită frumușica grupului, e o surpriză, e la fel foarte puternică. Simona Hapciuc este o introvertită, trebuie să învețe să primească iubire. Zanni e un rebel. Eu cu Ana Porgras m-am înțeles foarte bine, nu s-a deschis atât de mult. Am fost singura fată de care s-a apropiat mai mult. Sebi e un bun sportiv. Fiecare coleg a contat pentru mine. M-aș întoarce la Survivor dacă ar fi cazul”, a mai punctat Majda.

