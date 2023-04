Malika El Aroud, „văduva neagră a Jihadului” a murit la 64 de ani. Drumul către extremism și legăturile cu Osama bin Laden

Malika El Aroud, o cunoscută islamistă radicală și jihadistă, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, după o lungă boală. Ea a fost numită “văduva neagră a Jihadului” sau “mama Jihad”.

„Văduva neagră a Jihadului”, activistă Al Qaeda

Activistă a , Malika El Aroud se căsătorise cu jihadistul tunisian al Al Qaeda, Dahmane Abd Al-Sattar, unul dintre atentatorii sinucigași ai comandantului Massoud în Afganistan în 2001. Acest atac a fost dus la capăt cu două zile înainte de atentatele de la New York. “Văduva neagră” scăpase totuși de condamnare pentru acest asasinat comandat de Osama bin Laden.

Jihadista belgiană a mai fost găsită vinovată, în 2010, că a organizat, împreună cu cel de-al doilea soț al său, o rețea prin care trimitea combatanți în Afganistan. Militantă înflăcărată a Jihadului armat, ea a inundat internetul cu textele sale înflăcărate și videoclipurile sale de război.

În februarie 2005 a fost reținută împreună cu cel de-al doilea soț al ei, Moez Garsalloui, născut în Tunisia, în cadrul unui raid antiterorist. Ea a fost acuzată că a gestionat un site jihadist care incita alte persoane la acte criminale și la violență rasială.

În timp ce locuia în Elveția (în apropiere de Fribourg), ea și soțul ei au fost acuzați că au creat site-uri web pentru a promova infracțiuni cu motivație rasială. În cadrul primului caz penal legat de internet, a fost judecată și găsită vinovată de un tribunal elvețian în iunie 2007 de promovarea violenței și de sprijinirea unei organizații criminale, fiind condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare.

The New York Times o descria la acea dată menționând că “scriind în limba franceză sub numele “Oum Obeyda”, [El Aroud] s-a transformat într-una dintre cele mai proeminente jihadiste de pe internet din Europa”, împingând “bărbații musulmani să meargă să lupte” și mobilizând “femeile să se alăture cauzei”. Într-un interviu, ea le-a spus jurnaliștilor: “Am o armă. Este aceea de a scrie. Este să vorbesc. Acesta este Jihadul meu. Poți face multe lucruri cu ajutorul cuvintelor. Scrisul este și o bombă.”

Într-unul din mesajele publicate pe internet ea ar fi spus publicului occidental: “Vietnamul nu este nimic în comparație cu ceea ce vă așteaptă pe pământurile noastre… Cereți-le mamelor voastre, soțiilor voastre să vă comande sicriele”.

În mai 2010, ea a fost condamnată la Bruxelles pentru terorism și a fost condamnată la opt ani de închisoare. În decembrie 2017, a fost decăzută din cetățenia belgiană de către Curtea de Apel din Bruxelles. În februarie 2019, autoritățile belgiene au decis să o expulzeze pe Al Aroud în Maroc.

“Este culmea în islam să fii văduva unui martir. Pentru o femeie este extraordinar”, avea să declare aceasta într-un interviu pentru în 2009.

Radicalizarea și apropierea de Osama bin Laden

El Aroud s-a născut în Maroc, dar familia ei a emigrat în Belgia. A fost o adolescentă cu spirit liber și rebelă. Acasă i se cerea să se îmbrace în haine islamice; în afara casei, își evita religia, bând cu prietenii ei și purtând fuste mini strâmte.

Viața ei s-a schimbat dramatic după ce a fost exmatriculată de la școală pentru că a lovit un profesor care, potrivit lui el Aroud, a proferat o insultă rasială. A urmat apoi un șir de bărbați nepotriviți, droguri, alcool și cluburi de noapte, până când a încercat să se sinucidă cu o supradoză de pastile. La 23 de ani, a avut un copil cu un văr primar.

Ea a spus că a devenit apoi o musulmană renăscută și a îmbrățișat o interpretare fundamentalistă a religiei. Legile stricte i-au dat un sentiment de împlinire. În acest cerc, în 1999, ea l-a întâlnit și s-a căsătorit cu bărbatul care avea să-l ucidă pe Massoud.

“Abdessater a visat să fie sub ordinele lui Osama bin Laden”, a spus ea despre primul soț într-un interviu cu CNN în 2009, atunci când era încarcerată în Belgia înaintea unui proces. “Da, a visat să îi jure credință. Oh, da. Acesta a fost visul lui. Era să-l întâlnească pe Osama bin Laden, să-i strângă mâna și să se pună sub ordinele lui.”

Soțul ei a devenit fascinat de bin Laden atunci când acesta a apărut la televizor îndemnând la Jihad împotriva Statelor Unite și a altor țări care îi oprimă pe musulmani, a spus ea. În cartea ei autopublicată, “Soldații luminii”, ea a scris: “Avea impresia că Osama îi transmitea un mesaj în special lui însuși”.

La mijlocul anului 2001, Abdessater a plecat în Afganistan unde bin Laden l-a recrutat în Al Qaeda. Când el Aroud a mers acolo, hotărâtă să deschidă un orfelinat, ceea ce a văzut a șocat-o. Sărăcia absolută și ravagiile războiului se simțeau greu în aer, iar cuplul a dat vina pe Statele Unite, care tocmai implementaseră sancțiuni împotriva talibanilor.

Cu toate acestea, el Aroud a descris această perioadă ca fiind una fericită; ea se reîntâlnise cu soțul ei și fusese acceptată într-o comunitate foarte unită. Abia mai târziu și-a dat seama că a trăit în “mijlocul “, un cerc care le includea și pe soțiile lui bin Laden.

“Păreau fericiți din câte mi-am dat seama”, a spus ea. “Erau radiante, chiar. Altfel, nu ar fi fost căsătorite cu el. Nu cred că a fost silitor cu ele”.

Ea a spus că nu l-a întâlnit niciodată pe bin Laden – femeile nu socializau cu bărbații – dar liderul Al Qaeda avea un farmec magnetic asupra soțului ei și a altora.

Dahmane nu i-a spus niciodată soției sale că urma să fie un sinucigaș, a spus el Aroud. Ea a spus că, înainte de a pleca în călătorie, i-a spus că se va întoarce “în două săptămâni”. În schimb, el și un alt tunisian, Bouraoui el Ouaer, care se dădeau drept jurnaliști de televiziune, au aranjat un interviu cu Massoud. În timpul interviului, colegul soțului Malikăi și-a explodat vesta sinucigașă.

El Aroud a declarat că a aflat de moartea soțului ei la 12 septembrie 2001. Un curier al-Qaeda a lăsat o scrisoare de la bin Laden care includea 500 de dolari. Ea a spus că bin Laden dorea să achite o datorie. Odată cu scrisoarea a venit și o casetă, înfiorătoare, de la soțul ei mort, în care acesta îi spunea că o iubește, dar că este “deja de partea cealaltă”.

Doliul ei a fost întrerupt de începerea campaniei de bombardamente americane asupra Afganistanului. A fugit în Pakistan, unde, epuizată, a intrat în ambasada Belgiei și a cerut să se întoarcă acasă. Dar în Belgia, Malika a fost judecată pentru complicitate la uciderea lui Massoud . Cazul a fost respins în 2003 din lipsă de probe.