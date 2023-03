Mama Elodiei Ghinescu, supărată după ce Cristian Cioacă nu a plătit despăgubiri familiei: “Îl dăm în judecată”

Mama Elodiei Ghinescu a făcut câteva declarații despre despăgubirile pe care Cristian Cioacă le are de achitat familiei. Emilia Ghinescu vrea banii de la fostul ginere, altfel va merge în instanță.

Mama Elodiei Ghinescu, decizie după ce Cristian Cioacă nu a plătit despăgubiri familiei

, a vorbit despre intențiile lui Cristian Cioacă de a obține eliberarea condiționată. De asemenea, femeia a făcut dezvăluiri despre suma de bani pe care fostul ei ginere o datorează, drept despăgubiri, familiei Elodiei.

ADVERTISEMENT

În plus, Cristian Cioacă îi datorează o sumă de bani și fiului său. Mama avocatei a mărturisit că fostul ei ginere nu a plătit nimic până în acest moment și are de gând să îl dea în judecată. Aceasta este conștientă că Cioacă nu are bani acum, dar vrea să-i primească, într-o bună zi.

“Are să ne dea, mie și fiului meu, 250.000 de euro, iar restul, fiului lui, până la 380.000 de euro. N-a plătit nimic până acum, o să îl dăm în judecată. Am înțeles că vrea să iasă, să-și refacă viața, să aibă serviciu. Nu o avea bani, dar, cândva, o să îi pună poprire pe salariu, ca să ne dea banii!”, a declarat mama Elodiei Ghinescu pentru .

ADVERTISEMENT

De asemenea, Emilia Ghinescu a vorbit și despre faptul că Fostul polițist a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare. Mama Elodiei nu crede că acesta va ieși prea curând din spatele gratiilor.

“Pentru că se află la închisoare, eu nu pot să comentez prea multe despre el. Da, am auzit că el tot cere să fie eliberat, dar orice pușcăriaș cere. Ce, îi strică să ceară? Dacă îi merge, îi merge”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu apartamentul în care ar fi fost ucisă Elodia

Apartamentul în care Elodia ar fi fost omorâtă a fost pierdut din cauza unor rate pe care Cristian Cioacă nu le-a achitat. De asemenea, acesta a vândut și biroul avocatei dispărute și încă un apartament.

“Apartamentul în care s-a întâmplat tragedia a fost pierdut, pentru că mai erau niște rate de plătit, la bancă, iar Cristian Cioacă n-a plătit nimic. Casa nu mai este. El i-a vândut fiicei mele și biroul, plus încă un apartament. A vândut tot, a terminat tot”, a explicat Emilia Ghinescu.

ADVERTISEMENT

La aproape 16 ani de la dispariția fiicei sale, Emilia Ghinescu nu crede că aceasta ar fi încă în viață. De asemenea, femeia a aflat că, în 2025, atunci când Dan Diaconescu va putea realiza din nou emisiuni, jurnalistul va readuce cazul Elodiei în atenția publicului.

ADVERTISEMENT

Mama avocatei consideră că ceea ce s-a spus la televizor a prins foarte bine cu ani în urmă, deoarece oamenii erau atenți la ceea ce se întâmpla cu cazul, chiar dacă s-au spus și lucruri neadevărate.

Mama Elodiei Ghinescu, măcinată de dorul lui Patrick, nepotul ei

Patrick, fiul Elodiei Ghinescu, a rămas în grija mătușii din partea tatălui. Bunicii lui îi este tare dor de el, însă adolescentul, care a ajuns la 18 ani, nu vrea să o viziteze. Cu toate acestea, femeia încă mai speră ca acesta să vină.

“Cu nepotul, fiul Elodiei, nu m-am văzut. E mare, are 18 ani. Dacă vrea să vină, să mă caute, să vină, îl aștept cu drag”, a mai spus Emilia Ghinescu, în cadrul aceluiași interviu.

De altfel, în ultima perioadă s-a speculat că Patrick ar fi cerut schimbarea numelui de familie, luând în calcul situația tatălui său. Emilia Ghinescu nu consideră că aceste zvonuri sunt adevărate.

“Eu nu cred că nepotul meu vrea să-și schimbe numele. Astea sunt tot felul de prostii, nu cred nimic, până nu văd, pe hârtie”, a adăugat Emilia Ghinescu.