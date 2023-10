Mama fetei luată ostatică de Hamas, reacție furioasă: ”O văd îngrozită, îi impun ei ce să spună”. Video

Mia Schem, . Aceasta a apărut, luni seara, într-un clip postat de islamiști în care transmite un mesaj disperat de ajutor.

Reacția mamei Miei, fata ostatică prezentată în clipul Hamas: ”Am urlat când am văzut-o”

Filmarea de luni a fost vizionată și de mama Miei. Femeia, care recent a ieșit public cu o poză a fiicei sale, implorând autoritățile să o aducă acasă, spune că a urlat atunci când a văzut că Mia trăiește.

În același timp, ea este revoltată și spune că fata ei a fost obligată să citească un text, sub amenințarea teroriștilor. ”Am urlat când am văzut videoclipul Miei, pentru că am văzut că este în viață, dar când l-am vizionat din nou, am observat că este rănită”, a declarat Keren Schem, conform .

Mama tinerei a mai spus că, în ultimele zile auzise zvonul potrivit căreia fiica ei a fost împușcată în umăr sau picior. Videoclipul a confirmat că a fost rănită în umăr și a suferit o intervenție chirurgicală.

”Văd că este foarte înspăimântată, îngrozită de ceea ce i se întâmplă. Fata mea suferă mult și văd că spune ceea ce îi impun ei”, a mai afirmat femeia, într-o conferință de presă în care a apărut din nou cu poza Miei.

O analiză a metadatelor videoclipului realizată de jurnaliștii de la The New York Times a dezvăluit că cel puțin o parte din filmul din videoclipul lui Mia Schem a fost filmat cu cel puțin 6 zile în urmă.

Ce a spus Mia Schem, ostatică în mâinile Hamas

Luni, 16 octombrie, mișcarea teroristă palestiniană Hamas a difuzat pe contul său oficial de Telegram un clip video cu una din prizonierele din Gaza. În filmare apare o tânără care vorbește ebraică.

Victima teroriștilor, Mia Schem, este o fată cu dublă cetățenie, israeliano-franceză. Ea a fost luată ostatică pe data de 7 octombrie, în timpul festivalului de muzică Nova din Israel, de la granița cu Gaza.

În clipul video, se poate vedea cum fata este rănită la braţ și stă întinsă. Se spune că a fost răpită ”în prima zi” a atacului Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie. Mia afirmă apoi că . Probabil amenințată de teroriști, ea susţine că este tratată bine.

”Sunt Mia Schem, am 21 de ani, sunt din Shoham. Sunt prizonieră în Gaza. Eram la petrecere, m-am rănit la mână, m-au dus la spital și mi-au făcut o intervenție chirurgicală care a durat 3 ore.

Se poartă bine cu mine, îmi dau medicamente. Totul este în regulă. Vă cer doar să mă aduceți acasă cât mai curând posibil. Să mă aduceți la familia mea, la frații mei. Vă rog, luați-ne de aici cât mai curând posibil”, spune fata.