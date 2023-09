Mama lui Vlad Pascu, arestată pentru 30 de zile. Fiul ei e cercetat şi pentru trafic de droguri de mare risc, imagini de la percheziţii

Mama lui Vlad Pascu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în urma perchezițiilor din dimineața zilei de miercuri. iar acum magistrații au luat măsura arestării preventive.

Mama Lui Vlad Pascu, arestată pentru 30 de zile. Fiul ei e cercetat şi pentru trafic de droguri de mare risc

Mai mult, . „De asemenea, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bănuit, arestat preventiv într-o altă cauză, pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri.”, arată DIICOT într-un comunicat, în legatură cu al doilea dosar deschis pe numele lui Vlad Pascu.

Au apărut imagini de la perchezițiile din casa familiei Pascu, în urma cărora mama șoferului drogat de la 2 Mai, Miruna Pascu, a fost arestată. Potrivit oamenilor legii, femeia ar fi amenințat un martor cu scopul de a-i influența declarațiile în dosarul DIICOT, în care este vizat fiul ei.

Este vorba despre fosta iubită a lui Vlad Pascu, pe care mama tânărului ar fi încercat să o convingă să nu ofere detalii polițiștilor cu privire la substanțele pe care Pascu junior le consuma.

Procurorii susțin că Miruna Pascu a vrut să o intimideze pe fata minoră și să spună că un filmuleț apărut în spațiul public, în care cei doi consumau droguri, nu era real. În următoarele rânduri este expusă discuția dintre martoră și mama șoferului teribilist.

„DENUNȚĂTOARE: Și ce să spun dacă mă întreabă?

MIRUNA PASCU: Îți repet! Orice declarați voi, ca și între ghilimele martori, nu sunteți martor… voi cumva trebuie să fiți agățați toți pentru acele clipuri, vă repet, că nu există nimic altceva decât mizeriile alea după net.

DENUNȚĂTOARE: Și, dar ce să… eu de asta voiam să vorbesc cu dumneavoastră… ce să le zic… dacă mă întreabă, ce să le zic?

MIRUNA PASCU: Nu le zi nimic! Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net… nu asta făceați de fapt?

DENUNȚĂTOARE: Aa… adică să neg… filmulețele…

MIRUNA PASCU: Da… că poți să faci mișto, nu-i așa? Păi tu vrei să spui că luați, voi luați nu știu ce ….? Este foarte gravă situația pentru că sunteți foarte proști. Deci, în primul rând, cum să vă spun, că eu cunosc mulți copii din anturajul vostru. E întâmplător, dar pe voi personal nu v-am cunoscut și Vlad mi-a tăiat orice fel de acces la copiii din anturajul vostru care n-au ajuns în situația voastră. Voi ați fost niște teribiliști, niște oameni care au „neinteligibil” nişte lucruri care poate le fac și alții, poate nu le fac și alții, poate nu le-ați făcut voi de-a adevăratelea, poate doar v-ați prefăcut că faceți niste …, dar ați vrut neapărat să ieșiți ca păduchele în frunte și le-ați dat către niște alți proști care în momentul în care s-a întâmplat într-adevăr o nenorocire, cu mașina aia a lui tată-su lui Vlad.”

Fosta iubită a lui Pascu susține că mama sa îl „ajuta cu Xanax”

Totodată, fosta iubită a lui Vlad Pascu spune la un moment dat, în timpul discuțiilor, că tânărul se confrunta cu depresia și că mama sa îl „ajuta cu Xanax”. Însă, Miruna Pascu susține că pastilele respective au fost luate la recomandarea medicilor.

De altfel, au apărut și stenogramele discuțiilor dintre Vlad Pascu și mama sa. Aceștia au vorbit atât despre relația pe care șoferul teribilist o avea cu tatăl său, cât și despre fosta iubită a lui Vlad.

„PASCU MIRUNA: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în căcat. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

VLAD: Doamne!

PASCU MIRUNA: Da, mamă, da.

VLAD: Vai de capul meu!

PASCU MIRUNA: Da. Deci asta îți spun. Înțelegi de ce eram dimineață terminată? Că asta mai îmi lipsea, să fiu băgată…eu sunt singura care îs cât de cât ”clean” în chestia asta. Pentru că chiar nu am avut nici în clin, nici în mânecă cu mizeriile astea. O fetiță care nici nu mă cunoaște, mamă, de nicăieri. Nu m-a văzut în viața ei. A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut, pe Denu…băi, dar pe mine?!

VLAD: Auzi? Pe mine m-a întrebat de domiciliul tău.

PASCU MIRUNA: Mama, eu am dat domiciliul, stai să spun de ce. Am dat domiciliul din…tu să nu dai domiciliul meu niciodată! Pentru că apare în presă și mă trezesc cu ăia la ușă. Eu am dat domiciliul din ”XXX” întotdeauna pentru că știam că de data asta șansele sunt de cinci la sută să te scoată.

VLAD: Păi acuma șanse nu sunt să mă scoată.

PASCU MIRUNA: Aia am spus și de aia nu dau domiciliul meu pentru că eu nici măcar la domiciliul meu nu o să te țin. O să caut să găsesc undeva, dacă pot, să închiriez o casă cu curte când se va pune problema.”

„Legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă”

La un moment dat, Vlad Pascu spune că în cazul în care va fi eliberat și-ar dori să se reîntoarcă în casa în care a locuit cu tatăl său. Însă, Miruna Pascu sugerează că nu ar fi o idee bună și că legătura cu Mihai Pascu ar trebui să fie minimă. Se pare că relația dintre cei doi părinți ai șoferului de la 2 Mai era una tensionată. De altfel, aceștia erau separați de ceva vreme.

PASCU MIRUNA: Eu cred că trebuie să încetezi cu totul cu modul ăla de a fi și în mod special, crede-mă că pentru ce am eu de poveste de spus despre tine ca să te și scot de acolo, dacă oi putea și despre toate chestiile astea, legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă, ca să ai niște șanse în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți. Deci este un căcat împroșcat în ventilator, la care orice scoți se repercutează asupra mea.

De asemenea, Miruna Pascu i-a spus fiului ei că încearcă să îi facă un dosar medical. Scopul era acela de a-l trimite la un centru de tratare pentru dependenții de droguri, așa cum reiese din stenogramele prezentate în referatul procurorilor.

„VLAD: Mă trimite undeva că nu te ține aici după ce închide rechizitoriul.

PASCU MIRUNA: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la (n.l. neinteligibil) Rahova. Să te trimită pe aici pe Rahova. Vedem.

VLAD: Pe Rahova?

PASCU MIRUNA: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am… (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

VLAD: (n.l. neinteligibil) cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

PASCU MIRUNA: E cel mai bun centru…adică cel mai curat și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniu ăsta șinici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu…

VLAD: Mbine…

PASCU MIRUNA: Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical. Cu siguranță tre să-ți fac în primul rând dosar medical și dup-aia încet, încet. Tu cu cine mai ești acuma în camera aia?”

„Aia e problema. Că, s-ar putea să mai cheme martori. Și nu știu pe cine”

Mai mult, procurorii au extins ancheta, iar Vlad Pascu este urmărit penal și pentru trafic de droguri de mare risc. Acest dosar a speriat familia șoferului teribilist, motiv pentru care mama sa sugera că ar trebui să acorde o atenție mai mare acestor acuzații.

Imagini de la perchezițiile din casa familiei Pascu:

„VLAD: Tu zici de al doilea dosar?

PASCU MIRUNA: Da. E foarte important acolo să facem niște chestii.

VLAD: Da. Asta clar. Dar,…

PASCU MIRUNA: Dar, alea nu vor fi folosite în dosarul ăla. Ca să mă înțelegi.

VLAD: … altă circumstanță… de așa…

PASCU MIRUNA: Ălea vor fi folosite și-n dosarul mare.

VLAD: Da.

PASCU MIRUNA: Că, aia ne interesează. Înțelegi? Nu în dosarul ăla. Că, în dosarul ăla, nu știu cine ar mai putea să vină martor. Aia e problema. Că, s-ar putea să mai cheme martori (…). Și nu știu pe cine. Vezi, că s-ar putea să-i cheme pe toți copiii ăia cu care tu ai fost în Vamă. Și despre care al căror nume, eu habar n-am.

VLAD: Da. Ăia, n-au ce să spună nimica.

„Mai vedem ce spunem noi despre ei”

PASCU MIRUNA: Da. Nu știu. Mai vedem ce spunem noi despre ei. Dacă ne ajută. Că, îți repet. Să știi, că lucrurile nu pot rămâne la nivelul la care tu crezi că poți să duci tu chestia asta în spinare. Că ceilalți, stai că au fost drăguți. Nu mai există soluția asta.

VLAD: Dar, nici n-am luat în calcul.

PASCU MIRUNA: Asta-ți spun. Deci, trebuie să… Ne pare foarte rău. Asta e situația. Deci, fiecare trage pentru el, mama. Asta e ceea ce trebuie să facem.

VLAD: Mda.

PASCU MIRUNA: Și trebuie să pun chestia asta și s-o țin în mișcare. Deci, discuțiile cu taică-tu, mâine, nu-l mai acuza de nimic. Că, o să se supere.

VLAD: Eu, o să-l sun și astăzi. O să-i dau un telefon dacă e. Gen să…

PASCU MIRUNA: Ok. O să se scuze, probabil de tot felul de căcaturi. Că se scuză, că se nu știu ce, că se nu știu cum. Pana mea. Că, stai să vezi, că era urmărit. Că n-avea haine, că nu putea să intre în casă. Că… Căcat, mamă. Putea să stea în oraș și să-l trimită p-ăla să-i aducă haine. N-are legătură. N-are. Știi că s-a dus la excursia, la aia cu bărci. Păi, n-a avut nicio treabă. Aia la (n.l. neinteligibil). N-are nicio treabă, omul. Aseară, a venit Horațiu pe la el, au tras o băută. Nu mai… Deci, crede-mă. Deci… Ideea este următoarea. Încearcă să iei tot ce poți, cum ți-am zis întotdeauna, chiar și acum. Pentru că nu vei avea altă soluție. Nu te baza, în schimb, pe nimic din ceea ce spune. Pentru că, crede-mă… Cum ți-am zis că… Din momentul în care se mută, e dus. Cum pe vremuri dacă mi l-am asumat…

VLAD: Da. Nu mă bazez pe nimic.

PASCU MIRUNA: Bravo!

VLAD: Trăiești în România. Și știm că…na. Te sun și faci într-un fel și ai cum să ajungi în caz de orice.

PASCU MIRUNA: Da, mama. Că, să știi, că și eu m-am gândit să plec pentru Bem.

VLAD: În taică-miu nu am așa o bază.”, arată stenogramele.