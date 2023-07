Mama “Pistruiatului”, internată într-un azil al groazei. Actorul Costel Băloiu, dezvăluiri cumplite: “Mi-au coborât-o cu pătura pe scări”

În urma cazului celor trei ”azile a groazei” din Ilfov, altele noi ies la iveală. Actorul Costel Băloiu, cel care l-a interpretat pe celebrul personaj ”Pistruiatul”, a mărturisit cum și-a scos mama dintr-un azil unde nu i s-a oferit hrană suficientă, niciun medicament și atenția cuvenită.

Costel Băloiu, ”Pistruiatul”, dezvăluiri despre cum și-a scos mama dintr-un alt azil a groazei

Mama actorului Costel Băloiu a fost internată într-un azil din județul Argeș. A adus-o aici la recomandarea medicului, după ce s-a observat că are o demență ridicată, Alzheimer, și alte afecțiuni. La scurt timp după ce și-a adus mama acasă din centru, femeia a murit. Nici până în prezent nu i s-a comunicat cauza decesului de către IML.

Costel Băloiu a rememorat și clipa când a fost contactat de personalul azilului ca să vină să-și ia mama acasă, fiindcă nu va mai avea mult de trăit. când a văzut că femeia era coborâtă pe scări ca un cadavru, într-o pătură, și extrem de slăbită, deshidratată.

”(…) După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul.

Şi i-a zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin, şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde (…)”, a detaliat ”Pistruiatul”, la

Mama actorului a murit la scurt timp după externare. Ce îi spunea femeia despre medicamentele sale

Actorul își aduce aminte și cum mama sa îi dădea semnale . De fiecare dată când îi cumpăra medicamente, femeia se mira când le vedea, precizând că în centru nu i se oferă. Însă, Costel Băloiu punea atunci astfel de vorbe pe seama bolii.

”Știți de ce sunt revoltat? Săraca îmi spunea mereu când vedea punga cu medicamente că i le luam la trei luni și îmi spunea ce sunt astea? Vai de mine mama da, eu nu primesc așa ceva. Eu nu iau. Asistenta auzind-o spunea: nu, dragă, le mănânc eu.

Adică tot timpul am zis că-i din cauza bolii, că avea momente când era lucidă, momente mai puțin, dar niciodată în afara faptului că tot timpul îi era foame. Nu puteam să aduc foarte multe lucruri, că nu le primeau. Tot ce era perisabil, n-aveai voie o fructă. Un suc, știu eu ceva dulce nu era nicio problemă”, a mai povestit actorul.

De altfel, imediat după ce a preluat-o din azil, Costel Băloiu și-a dus mama la spital, la urgențe, medicii fiind stupefiați de starea în care se afla femeia și comunicându-i actorului, la fel, că va deceda. Ceea ce s-a și întâmplat, dar revoltat, Costel Băloiu a solicitat o constatare oficială de la IML.

Nici până în prezent, actorului nu i s-a oferit un răspuns de la IML, cu toate că a făcut și o reclamație la DSP Argeș și dispune de toate actele doveditoare că mama lui nu a avut parte de îngrijirea cuvenită afecțiunilor ei. ”Nimeni nu vrea să spună absolut nimic. De asta sunt revoltat”, a mai precizat Costel Băloiu.