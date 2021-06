Manchester United, prima mutare pe piața transferurilor. „Diavolii roșii” s-au înțeles cu un star al Borussiei Dortmund

În timp ce restul granzilor din fotbalul european duc bătălii grele pentru semnătura lui Erling Haaland, Manchester United încearcă să-și întărească ofensiva cu un alt star al Borussiei Dortmund. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Jadon Sancho a ajuns deja la un acord cu oficialii clubului și va evolua din sezonul viitor pe Old Trafford, alături de , Bruno Fernandes şi Marcus Rashford.

Rămâne de văzut, însă, dacă „diavolii roșii” vor fi dispuși să achite prețul uriaș – 95 milioane de euro – solicitat de fosta campioană a Germaniei în schimbul tânărului său atacant. În plus, rivalele Chelsea și Liverpool și-ar putea manifesta la rândul lor intenția de a-l achiziționa, mai ales în cazul în care Haaland se dovedește a fi, cel puțin pentru moment, o misiune imposibilă.

16 goluri și 21 de pase decisive a reușit Sancho în cele 37 de partide din sezonul recent încheiat, iar ar reprezenta și o adevărată lovitură de imagine pentru echipa lui Ole Gunnar Solskjær, în condițiile în care fanii îl doresc încă din 2019.

„Manchester United a ajuns la un acord cu Jadon Sancho, care ar urma să semneze un contract valabil până în 2026. Încep acum negocierile cu Borussia Dortmund, care cere în schimbul său 95 de milioane de euro.

